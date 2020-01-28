科比·布萊恩特身亡：大霧中起飛，調查人員加緊尋找墜機原因

圖片版權 Michael Reaves Image caption 科比·布萊恩特 (1978 - 2020)

美國調查人員正在加緊尋找周日（1月26日）在加利福尼亞州導致NBA籃球巨星科比·布萊恩特（Kobe Bryant）墜機身亡的原因。

在該事故中，直升機上的9人全部遇難，其中包括科比13歲的女兒吉安娜（Gianna）。

調查人員預計將主要關注當時大霧時的具體天氣狀況，以及可能發生的任何機械故障。

科比曾五次獲得NBA總冠軍，被廣泛認為是籃球歷史上最偉大的球員之一。

科比在洛杉磯湖人隊度過了他20年的職業生涯，他還是兩屆NBA得分王和兩屆奧運會冠軍。他於2016年4月退休。

圖片版權 Getty Images Image caption 洛杉磯的斯台普斯中心外的球迷悼念科比

悲劇發生後，各地的球迷們聚集到洛杉磯的斯台普斯中心（Staples Center）為他舉行臨時悼念會，來自世界各地的球迷、體育明星和其他公眾人物也紛紛向他致敬。

NBA取消了原定周二在該體育場舉行的湖人對快船隊的比賽。

調查人員在關注什麼？

美國聯邦航空管理局（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）的調查人員正來到該地區，對墜機原因展開獨立調查。

據《華盛頓郵報》報道，國家運輸安全委員會在洛杉磯有一個約20人的團隊，將與聯邦航空管理局、直升機製造商和發動機製造商展開合作。

調查人員周一（1月27日）開始對殘骸進行搜查。根據標凖程序，聯邦調查局正在幫助國家運輸安全委員會的工作人員記錄現場。

當地時間周日（1月26日）9:45（東八區時間周一凌晨1:45），科比乘坐的西科斯基S-76B型飛機在洛杉磯西部的卡拉巴薩斯（Calabasas）城外的山坡上墜毀。

當時天氣有霧，當地警方因天氣惡劣已停飛了自己的直升機。

圖片版權 Getty Images Image caption 科比乘坐的西科斯基S-76B型飛機在洛杉磯西部的卡拉巴薩斯（Calabasas）城外的山坡上墜毀

國家運輸安全委員會理事詹妮弗·霍曼迪（Jennifer Homendy）曾前往墜機現場收集證據，她說，飛行員向空管人員申請了一個特殊許可，即特殊目視飛行規則（Special Visual Flight Rules），以在非最佳天氣條件下飛行。

她補充說，直升機在空中盤旋了12分鐘才獲准起飛。隨後，飛行員要求空管人員提供「飛行跟蹤」，這是一種幫助直升機避免碰撞的方法，但被告知由于飛行高度太低，雷達無法接收。

霍曼迪表示，在幾分鐘後，飛行員提及他「為了避開雲層而提升高度」。據雷達數據顯示，直升機爬升並開始左轉，隨後在「與事故地點一致的地方」，通訊中斷。

南加州大學（USC）航空安全項目總監托馬斯·安東尼（Thomas Anthony）對BBC說，由於缺乏視覺輸入，飛行員在陰天飛行時，可能會出現「空間定向障礙」。

「這就是為什麼有必要使用（飛行）儀器，它能給你一個人工地平線。」

不過，他補充說，「從來沒有一件單獨的事就能導致飛機事故」，調查人員需要調查「有哪些事共同導致了這場悲劇」。

他說，S-76是一種「在世界各地廣泛使用的先進和精密的飛機」，它有兩個噴氣發動機，即使其中一個停止工作，也有能力繼續工作。

霍曼迪表示，殘骸散落在約500英尺（150米）的地方，機尾和主旋翼已與機身分離。她稱這是「毀滅性的事故現場」。

她補充說，該飛機沒有駕駛艙話音記錄器，也就是所謂的黑匣子，因為這並非強制要求。

為什麼科比要乘直升機旅行？

科比本來是要去給他女兒的籃球隊當教練，參加當地的一個青年錦標賽。

他因乘坐直升機在洛杉磯避開交通堵塞而出名。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）交通研究院主管邁克爾·曼維爾（Michael Manville）教授表示，洛杉磯的交通擁堵是出了名的。

他說，這是由於道路收費的缺失，以及洛杉磯「有著都市的城市化和經濟水平，但規劃和布局水平和郊區差不多」。很多居民無法避免開車，道路上的交通量很大。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年洛杉磯司機因擁堵而平均損失128小時

研究公司Inrix的數據顯示，2018年洛杉磯司機因擁堵而平均損失128小時。

從科比在新港灘（Newport Beach）附近的家到千橡城（Thousand Oaks）的曼巴體育學院（Mamba Sports Academy），這段路通常只需要一個多小時，但當交通堵塞嚴重時可能需要三個多小時。

直升機上還有誰？

驗屍官迄今已找到3具遺體，但尚未正式確認遇難者身份。

不過，家屬和同事說，奧蘭治海岸學院（Orange Coast College）棒球隊的教練約翰·艾托貝利（John Altobelli），還有他的妻子凱麗（Keri）和他們13歲的女兒阿麗莎（Alyssa）也在乘客之列。阿麗莎和科比的女兒吉安娜一起打球。

吉安娜學校的籃球教練克里斯蒂娜·毛瑟（Christina Mauser）也在飛機上，她的丈夫在Facebook上確認說。

美國媒體報道稱，另外幾名遇難者據說是莎拉·切斯特（Sarah Chester）和她的女兒佩頓（Payton），飛行員是阿拉·佐巴揚（Ara Zobayan）。

科比為何如此知名？

科比在洛杉磯湖人隊度過了他20年的職業生涯。他於2016年4月退休。

他的成就包括2次NBA總決賽最有價值球員和1次年度最有價值球員。他還是兩屆NBA得分王和兩屆奧運會冠軍。

他在2006年對陣多倫多猛龍隊的比賽中得到81分，這是NBA歷史上第二高的單場總得分。

圖片版權 Getty Images Image caption 科比的成就包括2次NBA總決賽最有價值球員和1次年度最有價值球員

他還憑借《親愛的籃球》（Dear Basketball）獲得2018年奧斯卡最佳動畫短片獎。這部五分鐘長的電影改編自他在2015年寫給這項運動的一封情書。

科比和他的妻子瓦妮莎（Vanessa）有三個女兒，娜塔莉亞（Natalia）、比安卡（Bianca）和卡普裏（Capri）。

圖片版權 Getty Images Image caption 科比與他的妻子瓦妮莎（Vanessa）和三個女兒

2003年，一名在科羅拉多州度假勝地工作的19歲女子指控科比性侵。他否認了這一指控，稱兩人是自願發生性關係。原告拒絶出庭作證後，此案被撤銷。

他後來道歉說，他認識到「她過去和現在對這件事的看法都和我不一樣。」隨後的民事訴訟在庭外和解。