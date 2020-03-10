圖片版權 Getty Images Image caption 周末，尤文圖斯（Juventus，祖雲達斯）對國際米蘭的比賽在沒有觀眾的場地中進行。

在意大利總理朱塞佩·孔特（Giuseppe Conte）宣佈全國將進入「封城」防疫狀態的時刻，意大利足球甲級聯賽薩索洛對布雷西亞的比賽剛剛開場。

不過，已經開始的比賽被允許進行到最後。

薩索洛最終以3比0取勝，球員弗朗西斯科·卡普托（Francesco Caputo，卡普杜）打入一球之後跑向場邊，拿起一張卡紙舉向電視鏡頭，紙上用意大利語寫著：「一切都會好的，請留在家中。」

「史無前例」的停擺

總理宣佈，由於新型冠狀病毒疫情的爆發，意大利的所有體育賽事將暫停，直至至少4月3日。

這包括意大利甲級聯賽，但是在境外參加國際性比賽的俱樂部或者國家隊則將繼續比賽。

意甲是意大利國內最高級別的足球聯賽，在此前已經宣佈4月3日前的所有比賽將會閉門進行。

孔特宣佈全意大利啟動一系列嚴格的隔離措施，包括禁止公眾聚會。隨後意甲宣佈停止比賽。

較早前，意大利奧林匹克委員會（CONI）在與各體育項目協會舉行特別會議之後建議，暫停各級體育賽事。

意大利是目前全歐洲受疫情影響最嚴重的國家，已有9000宗確診病例和超過450人死亡。

「這個狀況是史無前例的，」意大利奧委會在聲明中說。

歐洲賽事閉門進行

周二（3月10日），意大利全國就要進入封城抗疫狀態。在歐洲其他地方進行的比賽仍將繼續進行，參加這些比賽的意大利球隊將會繼續前往各地參賽。

圖片版權 EPA Image caption 薩索洛球員弗朗西斯科·卡普托在周一的意甲比賽中進球後，向電視鏡頭舉起一張紙卡，上面寫著：「一切都會好的，請留在家中。」

當地時間周一的消息確認，意甲球隊羅馬與西班牙球隊塞維利亞（Sevilla，西維爾）在周四進行的歐羅巴聯賽（Europa League，歐霸杯）對決將會閉門進行。

英格蘭的英式橄欖球（rugby union）男女子代表隊原定分別於3月14和15日的六國錦標賽（Six Nations）中對陣意大利男女子隊，不過比賽在上周已經宣告延期。

上周末，意大利體育部長文森佐·斯帕達福拉（Vincenzo Spadafora）指責意甲「不負責任」，因為聯賽組織方此前曾對他暫時足球比賽的呼籲不予理會。

他當時表示，在疫情蔓延致使意大利北部已有多達1600萬人處在隔離狀態的情況下，繼續進行足球比賽是「不合情理」的。不過，上周末的意大利聯賽全部是在沒有觀眾的情況下進行。

周日，帕爾瑪對斯帕爾的比賽開場時間後延了75分鐘，因為他們要等待官方的決定，確定在斯帕達福拉的評論之後，比賽是否還會繼續進行。

英國：「無合理意向」取消本土體育賽事

意大利的疫情爆發以及體育賽事停擺的同地，歐洲各國亦在採取不同程度的防治措施。

周一有報道稱，法國體育部已經決定，為防止病毒蔓延，該國最高級別足球賽事法國甲級聯賽的觀眾人數不應多於1000人，或者乾脆閉門進行。

法甲球隊巴黎聖日耳曼（Paris St-Germain，巴黎聖日耳門）將在周三對陣德甲球隊多特蒙德（Borussia Dortmund，多蒙特），該場比賽亦將因為新型冠狀病毒而閉門進行。

英國文化、媒體及體育事務部（Department for Culture Media and Sport）亦在周一與英國各體育項目管理部門進行了會議，目前決定「無合理意向」全面取消本土的體育賽事。

「基本訊息是『我們且別恐慌』，」英式橄欖球聯合會（Rugby Football Union）行政總裁比爾·斯威尼（Bill Sweeney）說，「很明白，這是一個不斷變化的狀況，所以要一直溝通，然後視進展而定。」

英國目前對疫情的防控級別仍然在遏制（Containment）階段。周一較早前，英國文化事務大臣奧立弗·道登（Oliver Dowden，杜永敦）表示，英國的體育賽事在短期內不大可能會受到新型冠狀病毒的影響。

英格蘭超級足球聯賽是目前全世界觀看人數最多的體育聯賽，新型冠狀病毒疫情令外界關注這項比賽會不會受到影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 上周末的英超聯賽賽前雙方球員互相致意時沒有進行握手。

英國政府已呼籲英超「加強應急計劃」。

上星期，英超以及各級別的職業足球聯賽，比賽雙方以及裁判員的賽前握手儀式都已經取消，以防止病毒傳播。

英超聯執行董事比爾·布什（Bill Bush）未就英超比賽是否可能閉門進行置評。

全英國目前有超過300宗確診病例，五人死亡。