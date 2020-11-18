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疫情之下轉戰網上的世界花式足球大賽

新型冠狀病毒疫情並不能阻止這些頂尖街頭花式足球選手的快樂炫技。

2020年紅牛世界花式足球大賽因為疫情而轉至網上舉行。

沒有了現場觀眾，來自11個國家的24名選手以這種特別的方式決出冠軍。