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「現在的生活再好不過」——一個殘疾攀岩者的故事
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「現在的生活再好不過」——一個殘疾攀岩者的故事
17 分钟前
蓮諾拉·「蓮」·沃爾佩（Leanora "Lea" Volpe）在發現自己身體殘疾之後成為一名職業攀岩選手，並且贏得了世界第三。
她希望藉此改變人們對殘疾的看法。
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