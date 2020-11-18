「現在的生活再好不過」——一個殘疾攀岩者的故事

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「現在的生活再好不過」——一個殘疾攀岩者的故事

蓮諾拉·「蓮」·沃爾佩（Leanora "Lea" Volpe）在發現自己身體殘疾之後成為一名職業攀岩選手，並且贏得了世界第三。