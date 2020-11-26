馬拉多納：阿根廷人為何視他為民族英雄和「上帝之手」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬拉多納帶領阿根廷贏得1986年世界杯冠軍

馬拉多納（Diego Maradona）在1986年世界杯帶領阿根廷過關斬將，最終擊敗西德，獲得冠軍。

但讓球迷（尤其是英格蘭球迷）印象最為深刻是恐怕是阿根廷和英格蘭之間的四分之一決賽。那場比賽讓世人對馬拉多納既愛又恨，留下了他足球生涯的經典畫面。

歷史背景

19世紀到20世紀初，大英帝國全盛時期，阿根廷屬於大英帝國非正式的一部分，足球這項運動也隨著英國勢力傳進阿根廷和遍及全世界。

足球運動在阿根廷打破了社會階層的概念，深入當地人民心，發展出南美足球特有的風格，特別適合像馬拉多納這種不以身材高大取勝的足球員。

南美風格的足球重視個人技術，猶如舞步一般花俏的運球技巧，也讓南美足球取得國際上的勝利，讓南美國家站上世界舞台。

馬拉多納就是南美足球最完美的故事，來自意大利移民和美洲原住民的血統，成長於布宜諾斯艾利斯郊外貧窮的居民區，馬拉多納從小就是街頭足球小子。

馬島戰爭

他毫不起眼的成長背景正好是那一代阿根廷人的寫照，軍政府當政，社會經濟困窘，國外軍事行動也吃了敗仗，所有人都將夢想寄托於足球上。

就在阿根廷和英格蘭那場比賽的4年之前，1982年，兩國才因為馬爾維納斯群島（英語名為福克蘭群島）發生戰爭，英國最後獲勝重新控制福克蘭群島。

就在此時，正好碰上了1986年墨西哥世界杯，阿根廷終於有希望在球場上擊敗英格蘭一嘗夙願，報仇雪恥。

「上帝之手」

馬拉多納在對陣英格蘭比賽上個人獨進兩球，最終以2-1淘汰英格蘭，為所有阿根廷人一吐怨氣。

第一顆進球就是比賽第51分鐘的那個惡名昭彰的「上帝之手」（或被稱為 「魔鬼之手」，如果你是英格蘭球迷的話），馬拉多納跳起來的同時舉起左手臂在頭的一側，將球打入英格蘭球門。

這個爭議進球讓英格蘭球員憤怒，立即向裁判抗議，但裁判納賽爾沒有看到馬拉多納的手有碰到球，因此判定進球有效。

但就在5分鐘之後，馬拉多納第二個進球則讓英格蘭輸得心服口服。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬拉多納在意大利那不勒斯踢球

「世紀進球」

這個被稱為「世紀最佳進球」可以說完全是馬拉多納的球場個人秀，他在阿根廷自己的半場獲得控球機會，一個人連續帶球過人突破整個英格蘭的後防最後將球踢進球門。

如果說第一個進球有爭議大概沒有人會否認，但第二個進球卻讓阿根廷人欣喜若狂，被昔日殖民帝國強權打敗的羞恥心和心中怨恨與憤怒在球場上一掃而空。

對阿根廷人而言，這不只是贏了一場足球比賽而已，這是贏了一場對英格蘭的足球比賽，在世界杯上淘汰英格蘭，也讓馬拉多納被阿根廷人視為民族英雄，如神一般的偶像。