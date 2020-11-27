迭戈·馬拉多納：一個足球偶像的場外政治

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬拉多納的小腿上有一個已故古巴領袖菲德爾·卡斯特羅的紋身，他常常稱卡斯特羅是自己的「第二個父親」。

他被廣泛認為是歷史上最偉大的足球運動員之一，但是迭戈·馬拉多納（Diego Maradona，又譯馬拉度納/馬納當拿）的影響力超出了足球本身。

他與拉丁美洲一些最有名也最有爭議的左翼領袖建立了私人關係，包括古巴的菲德爾·卡斯特羅（Fidel Castro）、委內瑞拉的烏戈·查維斯（Hugo Chávez）和玻利維亞的埃沃·莫拉萊斯（Evo Morales）。

已故前古巴領袖是他的一個密友，親密到馬拉多納的腿上有一個卡斯特羅的紋身。二人去世的日期均是11月25日，只是相隔了四年。

球王曾在古巴定居數年，當時他正在努力戒除毒癮。那段時間更加深了二人的關係。

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馬拉多納曾說，當時卡斯特羅經常早上打電話給他，談論政治和體育，還鼓勵他好好戒毒。「菲德爾就像我的第二個父親，」馬拉多納說。他最後一次拜訪卡斯特羅是在後者去世之前三年——卡斯特羅於2016年去世。

卡斯特羅則曾經這樣評價馬拉多納：「迭戈是一個非常好的朋友，也非常高尚。同樣毫無疑問的是，他是一個神奇的運動員；而他和古巴保持著友誼，是沒有為自己帶來任何物質上的好處的。」

這名阿根廷球星將自己的自傳獻給了一些人，其中就包括卡斯特羅。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2001年，馬拉多納在羅馬展示他手臂上的革命家切·格瓦拉（Che Guevara，哲·古華拉）紋身。

馬拉多納與已故的烏戈·查維斯也關係親密。在2005年，他曾前往委內瑞拉，到總統府拜訪查維斯。那次會面後，馬拉多納說，他原本想去見「一個偉大的人」，結果卻見到了「一個巨人」。

「菲德爾做的一切，查維斯做的一切，對我來說都是最好的，」他後來在2007年查維斯主持的每周電視節目上說。

在馬拉多納去世的消息傳出後，委內瑞拉的現任領袖尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）在推特（Twitter）上分享了馬拉多納和卡斯特羅在一起的一段視頻，並且說：「我分享這段美麗的影片，讓我們看到菲德爾·卡斯特羅總司令和馬拉多納兩人在一起的一個非常美妙歡樂的時刻，它告訴我們，人生值得。感謝神聖的上帝，感謝您給我們生命。」

到最近，馬拉多納則支持埃沃·莫拉萊斯。後者在去年民眾大規模抗議和軍隊領袖的壓力下離開了玻利維亞。馬拉多納形容那次政權易主是一次「政變」。

他在自己的Instagram帳戶上發帖稱：「我對玻利維亞發生的政變感到遺憾。尤其為玻利維亞人民和莫拉萊斯感到遺憾，他是一個好人，總是為最低微的人服務。」

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作為一個出身卑微的人——一個工廠工人的兒子，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯郊外的貧困街區長大——他總是帶頭為受壓迫的階層發聲。

總部設在開羅、以利比亞為報道對象的新聞網站「Afrigate」稱，馬拉多納一直是「在20世紀最後20年支持利比亞人民反抗西方勢力封鎖的人之一」。該機構讚揚他「永遠支持被壓迫者的人道主義立場」——特別是他對巴勒斯坦人的支持——並讚揚他的「足球英雄事蹟」。

後來，馬拉多納還受僱於當時利比亞領袖穆阿邁爾·卡扎菲（Muammar Gaddafi）的兒子薩阿迪（Saadi），在後者於意大利短暫的足球生涯期間幫助他。

「金色的天花板」

馬拉多納最著名的場外故事之一是他曾經對梵蒂岡的一次公開批評。當時的教宗是約望·保祿二世（John Paul II，若望·保祿二世）。馬拉多納當時認為梵蒂岡沒有關注窮人的福祉。

在拜訪過梵蒂岡之後，他在自己的自傳中提到：「我去那裏，看到金色的天花板。我當時心裏想：（他）怎麼可以住在金色的天花板之下，然後腆著那樣一個大肚子去貧窮的國家親吻小孩？我不再相信了，相信我自己親眼看見了……」

多年後，一名阿根廷人被任命為教宗，馬拉多納又恢復了他對教廷的信心。在2013年方濟各被選為拉丁美洲的第一位教宗之後，馬拉多納去梵蒂岡拜訪過他幾次。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬拉多納在印度加爾各答的銅像。

在對足球非常狂熱的印度西孟加拉邦，馬拉多納的球迷在為這個他們兒時的英雄哀悼，很多人在社交媒體上分享他們的故事，特別是2008年和2017年這名前球星來到首府加爾各答時的往事。

「看到這個城市對他如此狂熱，馬拉多納當時驚呆了，」印度報紙《Bartaman》在一篇回顧2008年那次到訪的社論說，當時約5萬人擠在該市機場，迎接這個傳奇人物。

在他到訪期間，馬拉多納與不同政黨領袖以及該邦的多家足球俱樂部老闆會面。在2017年那次到訪，馬拉多納還在加爾各答為自己的一個12英尺（3.7米）銅像揭幕。

2018年，他還到訪了白俄羅斯。當地小報回顧說：「他親吻了白俄羅斯布列斯特市的土地，還說他有可能留在白俄羅斯定居。」