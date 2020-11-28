馬拉多納BBC專訪回顧：「上帝之手不是作弊」

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馬拉多納BBC專訪回顧：「上帝之手不是作弊」

阿根廷球王迭戈·馬拉多納（Diego Maradona，馬納當拿/馬拉度納）於11月25日在布宜諾斯艾利斯因心臟衰竭逝世，終年60歲。

他在1986年世界杯上率領阿根廷隊奪冠，成就了個人足球生涯的最巔峰。

而那一屆比賽的四分之一決賽，阿根廷淘汰英格蘭的比賽，在兩國的足球歷史上都成為永恆的記憶。英國在四年前的福克蘭群島戰爭中打敗阿根廷軍隊，令本場比賽備受矚目。

在下半場，馬拉多納先是用手打進一球，逃過裁判的法眼被誤判有效，首開紀錄；之後又從己方半場開始，一人帶球盤過英格蘭隊6名球員，打入第二球。

兩個入球前後相隔不到五分鐘，卻分別以最狡詐和最華麗的方式攻破英格蘭隊球門。最終阿根廷以2比1淘汰英格蘭。

這兩個入球被阿根廷人視為一次最完美的復仇，亦令全世界在短短五分鐘內看到這個充滿爭議的球王身上的神性與魔性。

對於信仰公平競賽的英格蘭人來說，那個手球卻是一次無恥的作弊。

20年後，英格蘭前國腳加裏·萊因克爾（Gary Lineker，連尼加）曾作為BBC主持人專訪阿根廷球王迭戈·馬拉多納。