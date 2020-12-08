巴黎2024奧運會：霹靂舞成奧運會比賽項目 東道主有哪些決定權？

圖像加註文字， 起源於美國紐約的霹靂舞屬於一種街舞。

霹靂舞將與衝浪、滑板和攀岩一道作為比賽項目正式進入2024年的巴黎奧運會。

但跑酷、壁球、台球和國際象棋卻未能成功入圍2024 巴黎奧運會。

這一消息無疑令許多霹靂舞愛好者興奮。英國一名霹靂舞表演者辛格告訴BBC，這對霹靂舞來說是個好消息，因為它能成為一個體育比賽項目，也是對霹靂舞者的進一步認可。

辛格還表示，霹靂舞入圍對奧運會來說可能也是好事，因為它可以吸引那些不喜歡傳統賽事的年輕人。

中國霹靂舞愛好者得知此消息後也興奮不已，有些人立即在社交媒體上傳和大秀霹靂舞表演高手。

什麼是霹靂舞？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 霹靂舞難度較大，表演者稱為b-boy 或是b-girl。

霹靂舞是一種難度較高的街舞。它起源於1970年代初期美國紐約市的布朗克斯區。

霹靂舞的最初表演者多為西班牙語裔的美國人和非洲裔美國人。

它是一種以個人風格為主，體育性質較強的技巧性街舞。舞者統稱b-boy或 b-girl。

霹靂舞集運動與藝術為一身，其主要舞步包括搖滾步、排腿、大地板、空中定格以及翻滾等。

表演者需要使用手、頭、身體在地上旋轉，並利用肢體在地上踩出複雜變化的腳步動作，包括難度較大的倒立等。同時，舞者也可以隨意搭配他們想表現的動作。

裁判除了根據舞者的技術難度和技巧打分外，還將從這幾個方面評分：創造性、風格、力量、速度、節奏以及敏捷性。

新規定

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東京奧運會受新冠疫情影響被推遲一年

國際奧委會在考慮新入圍項目時會優先考慮該比賽項目是否會吸引年輕人，或者有助於取得性別平等。

奧林匹克運動組織者表示，他們希望能把那些受新觀眾和更年輕一些觀眾喜歡的項目包括在內。

根據國際奧委會的新規定，從東京奧運會（由於新冠疫情推遲到2021年）開始，東道主主辦城市可以挑選一些運動項目入圍奧運會，前提是如果這些運動在該國受歡迎，並能增加奧運會的吸引力。

比如，前面所提到的衝浪、滑板和攀岩就是首次進入東京奧運會的比賽項目，並得到巴黎奧運會的保留。

比賽項目不斷增加

隨著國際奧林匹克運動會的發展，不斷有新項目成功入圍奧運會賽事，它們包括一些華人所熟知和喜愛的體育項目：

1964：排球正式成為奧運會比賽項目。

1984：藝術體操和花樣游泳

1988：乒乓球

1992：羽毛球

1996：沙灘排球

2000：跆拳道

2008年北京成功主辦了第29屆奧運會，當時比賽項目共有28個大項和302個小項。

2012年奧運會則在英國首都倫敦舉行。