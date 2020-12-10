中國一場大學女足比賽因有球員染髮而取消

圖像來源，STR/AFP 圖像加註文字， 中國校園足球聯賽規定，球員不得染髮。

中國的一場大學女子足球比賽因為有球員被指違規染髮而被取消。

中國媒體報道，在過去的一個周末，福州大學和集美大學之間原定要進行一場福建省大學生足球聯賽的比賽。

《環球時報》報道，在比賽之前，該場比賽的多名球員被指違反了參賽者不得染髮的規定，不被允許出場比賽。

兩隊的成員均購買了黑色染髮膏來試圖解決問題。

其中福州大學隊在緊急染髮之後湊足了七名烏黑頭髮的球員上場，但有報道稱，集美大學隨後提出一名福州大學隊球員的頭髮「不夠黑」，最終該隊只有六名符合規定的球員，不得不放棄比賽。

根據規定，人數不足的球隊被強制判負。

中國媒體引述的賽事規定指：「參賽運動員，均不得染髮、蓄長髮（男生）、留怪異髮型以及佩帶任何飾物。否則取消比賽資格。」

而中國《全國青少年校園足球聯賽(大學組)競賽規程》則更進一步規定：「各階段參賽運動員不得紋身、染髮、留怪異髮型以及佩帶任何飾物，否則取消其比賽資格。」

這一事件在新浪微博引發激烈的討論，一些用戶對此表達了憤怒與諷刺。

一些網民表示此類規定無助於提升中國球員的比賽表現，一些人則認為這是雙重標凖。

「原來頭髮顏色還能決定勝負，世界杯冠軍有望！」一條微博評論說。

另一條評論則說：「該管的不管，就會在雞毛蒜皮上做文章。」

自從中國2018年開始規定紋身和耳環不能在有屏幕播放的畫面中展示之後，中國的足球比賽在這方面的規定就越收越緊。

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