中國足球：為提高國家隊成績而設的中超聯賽球員薪酬上限是如何設定的？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 官方稱，財政支出限額的規定意在保證中國足球的可持續發展。

中國足球超級聯賽將從下一個賽季起設立球員薪酬上限，官方稱這是為了「抑制『金元足球』和投資泡沫」。

新的規定將中國頂級聯賽球隊的球員薪酬總額限制在6億人民幣以內，外籍球員的年薪上限設在300萬歐元——遠低於目前多名中超效力外援的合約年薪。

這可能意味著，近年因多宗巨額轉會交易和高薪外援而吸引世界關注的中超聯賽，各隊簽約高薪外援的能力將大為削弱。

過去像奧斯卡（Oscar）、特維斯（Carlitos Tevez，泰維斯）、德羅巴（Didier Drogba，杜奧巴）等大牌外援從世界頂尖聯賽俱樂部轉投中超球隊的現象，將很難再出現。

官方則直言，這是為了幫助提升中國國家隊的成績。

這些具體的新規定都有哪些？背後的原因是什麼？是否有效？我們來一看究竟。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 外援是近年中超聯賽的一大看點。

具體規定有哪些？

中國足球協會（CFA）公布一份新的職業足球聯賽「財務約定指標」，從2021賽季起三個賽季，中超聯賽外籍球員的年薪將不得超過300萬歐元（270萬英鎊），本土球員的年薪上限則是500萬人民幣（57.1萬英鎊）。

違反規定的球員將在聯賽中被扣6至24分，違規球員則可能被禁止參加中國足協舉辦的賽事。

官方文件還對禁止「陰陽合同」及以其他方式違規發放薪酬作出規定，違反規定的球隊將被取消賽季成績並降級，涉事球員則禁賽24個月。

從2021年1月1日起生效的新規定中，中超聯賽各俱樂部的財政年度總支出上限設在6億人民幣（6800萬英鎊），當中可用於外籍球員薪酬的有約900萬英鎊。

對於從去年開始開放的由外籍歸化為中國籍的球員，俱樂部可自行決定是以外援或是本土球員的標凖來支付其薪酬。

中國的第二、三級職業聯賽——中甲和中乙——亦對球員薪酬上限有相應的規定。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 胡爾克（右）和奧斯卡（左）曾是中超最高身價的外援。

官方如何解釋這些規定？

中國足協的官方聲明稱，在近年的多宗巨額球員轉會交易之後，相關措施將會「抑制『金元足球』和投資泡沫」，幫助提升中國國家隊的水平。

中國足協主席陳戌源在周一（12月14日）的一場官方會議上表示，新規定是為了令中國足球環境更「健康」。

「金元足球』侵蝕著健康足球的軀體，」中國媒體引述陳戌源說，「中國俱樂部投入是J聯賽（日本職業聯賽）三倍，是K聯賽（韓國職業聯賽）十倍；一線球員工資是J聯賽5.8倍，是韓國11.6倍，這些數字觸目驚心……」

他指出，與此相對照的是，中國男足各級國家隊已經有15至20年沒進入世界大賽。

「我們難道還不覺醒？」陳戌源說。

中國男足目前的世界排名是第75，日本和韓國則分別是第27和第38。

足協同時還發佈了以各級職業聯賽全體俱樂部為落款的聯合聲明，表示支持並執行新的財務指標。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 政策制定者相信，新規定有助於中國本土球員成長。

即時的影響

新規定預計將令很多俱樂部須對現有的高薪球員合同作出調整，原合約薪酬高於限額的球員需要與球隊雙方簽署補充協議，約定差額部分的支付方式。

本月較早前，即將合約到期的巴西前國腳胡爾克（Hulk，侯克）確認，他將不再與上海上港續約——他在2016年以4610萬英鎊身價轉會上港，當時是亞洲最高轉會費紀錄，但同年即被從英超切爾西（Chelsea，車路士）以6000萬鎊轉投的奧斯卡打破。

據報道，奧斯卡當時加盟後的周薪是40萬英鎊，相當於年薪2080萬鎊，是新薪酬上限的近八倍。

新規定出台之後，目前已陸續有一些球隊內的外援宣佈離隊。

陳戌源表示，限薪令將會在短期對中超聯賽造成震動，「但為了將來的健康發展，這個代價是值得的。」

為什麼現在出台新規定？

眾所周知，中國一直著迷於希望通過各種辦法提升男足國家隊的成績。

這個國家在90年代開始進行足球職業化改革，舉辦職業足球聯賽，此後多番衝擊世界杯決賽圈，只有在2002年日韓作為主辦國無需參加預選賽的情況下成功打進過世界杯。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國足協主席陳戌源表示，限薪令是為了令中國足球環境更加"健康"。

但是，目前中國足球的總體水平與世界前列之間的差距比過去更大。

如陳戌源所指出的那樣，中國男足在2002年之後未曾進入世界杯決賽周，而20歲以下青年國家隊也在2005年之後未曾進入過U20世界杯（世青賽）決賽圈；另一方面，中國球員留洋效力歐洲頂尖職業聯賽球隊的人數也大幅減少。

一些意見認為，這可能是中超聯賽資本投入過大的「金元足球」造成的：雖然整體競爭力不如歐洲頂級聯賽，但是球員卻可以在這裏賺更多的錢——中國國家隊目前唯一的留洋球員武磊，在西甲球隊西班牙人隊（Espanyol）的薪酬僅為他效力上海上港時的一半。

問題是，通過資本吸引頂尖外援效力，建立更高水平、更具觀賞性的中超聯賽和更廣泛的足球文化，同樣曾被認為是提升中國足球水平的方法之一。

以高薪引入頂尖外援及教練的廣州恆大，在這段時間兩度奪得亞洲俱樂部冠軍聯賽（AFC Champions League，亞洲冠軍球會杯）錦標，是目前唯一贏得過這項賽事冠軍的中國球隊。

球隊聘請過的意大利世界杯冠軍教練馬里切洛·裏皮（Marcelo Lippi，列比）亦在其後兩度擔任中國國家隊主教練。

目前主持限薪令規定的新任足協主席陳戌源，在胡爾克和奧斯卡於2016年先後以破亞洲轉會費紀錄身價加盟時，正是上海上港俱樂部的時任主席。

此後數年，中國也先後出台過強制規定中超比賽中出場23歲以下球員數量，和開放政策准予外籍球員歸化為中國籍進入國家隊等措施，以求在短期內提高男足國家隊的水平，但目前效果並未明朗。