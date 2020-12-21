梅西追平貝利的入球紀錄， 兩代球王間的非凡對照

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 梅西

隨著球星梅西（Lionel Messi，美斯）在周末對陣瓦倫西亞（Valencia，華倫西亞）的西甲聯賽中攻入一球，阿根廷人追平了巴西傳奇球王貝利（Pele，比利）保持多年的個人為單個俱樂部入球總數的最高紀錄。

33歲的裏奧內爾··梅西在本場比賽上半場結束前主罰點球被對方門將豪梅·多梅內克（Jaume Domenech，杜文歷基）擋出之後，隨即以一記衝頂頭球補射建功。

這是梅西為巴塞羅那俱樂部攻入的第643球，追平貝利在1956至1974年間為巴西球隊桑托斯（Santos）效力時的入球總數。

貝利在效力桑托斯的19個賽季期間在665場比賽中攻入643球，梅西則用17個賽季的748場比賽實現這一壯舉。

這不是梅西的第一個世界紀錄——在梅西名下的吉尼斯世界紀錄（Guinness World Records）多達80個，包括在2012年以91個入球取代前聯邦德國球星格爾德·穆勒（Gerd Muller，梅拿）在單個自然年入球最多的紀錄。

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「越來越罕見」的故事

梅西在2005年打入他代表巴塞羅那的第一球。

自13歲移居西班牙之後，梅西的職業生涯至今只為巴塞羅那一家俱樂部效力過；貝利則在其職業生涯的絶大部分時間效力於桑托斯，直至退役前轉會至美國的紐約宇宙隊（New York Cosmos）效力兩年。

得知梅西追平自己的紀錄後，貝利在社交網站Instagram上發帖表示祝賀，並提到在一家俱樂部有這樣一個非凡的足球生涯在現今的職業足球中已越來越難。

「像我們這樣的故事，如此長時間地愛著同一家俱樂部，在足球裏將會不幸地越來越罕見。我非常欣賞你。」

兩代球王的非凡紀錄

貝利是足球歷史上最成功的球員之一，梅西則被廣泛視作當代足球其中一個最偉大的球員。

除了目前並列為單一俱樂部球隊攻入最多進球的球員以外，兩人在各自的生涯裏創下了一些值得一提的個人紀錄：

世界杯金球獎：即國際足聯世界杯（FIFA World Cup）單屆賽事的最佳球員獎——貝利在1970年世界杯獲此殊榮，梅西則在2014年世界杯捧得金球獎

他們是為各自國家隊在世界杯上入球的最年輕球員：貝利在1958年世界杯上以16歲零259天的年齡打入他個人的世界杯第一球，梅西則在2006年首次為阿根廷在世界杯上進球，當時他18歲零357天

兩人的影響力均超出了足球領域：貝利和梅西分別在1999年和2012年被《時代》周刊評選為世界100名最有影響力的人物之一；貝利在1992年獲巴西頒授國家功勳勳章（National Order of Merit），梅西則在2019年獲巴塞羅那所在的加泰羅尼亞區授予當地最高榮譽之一聖喬治十字勳章（St George's Cross）