孫楊上訴案：瑞士聯邦高院撤銷8年禁賽裁決

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 孫楊在2012年倫敦奧運會上奪得兩枚金牌，並在2016年里約奧運會奪得男子200米自由泳冠軍。

此前因暴力抗拒藥檢而被國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）判處禁賽8年的中國游泳名將孫楊，在瑞士聯邦最高法院（Swiss Federal Tribunal）上訴成功，禁賽令被擱置。

孫楊是就體育仲裁法庭聽證會的程序合法性進行上訴。

美國媒體報道，孫楊的律師團隊提出證據指出，其中一名仲裁小組成員曾在社交媒體上發錶針對中國的種族歧視言論。

中國媒體則稱，在聽證會對翻譯人員的任命以及關鍵證人的安排上，可能侵犯了當事人的聽證權。

29歲的孫楊最初在2019年1月被國際泳聯（FINA）判定無不當行為，但是世界反興奮劑協會（WADA）將案件遞至國際體育仲裁庭上訴之後，國際泳聯的判決被推翻。

原本八年的禁賽期幾乎相當於宣告孫楊的競技生涯終結，但是瑞士最高法院現在將該裁決暫時擱置。

這意味著什麼？

本次上訴只針對國際體育仲裁庭對案件的審理程序，並不對案件本身的任何事實內容進行審理。

這意味著，瑞士法院的這一決定並不代表孫楊已經「翻案」成功，案件仍將由國際體育仲裁法庭重新進行聽證和審理，但是將會任命一個新的仲裁小組。

世界反興奮劑協會則需要重頭再對案件進行一次論證。

在重新聽證之前，孫楊可以繼續參加訓練和比賽。

世界反興奮劑協會表示已得悉瑞士聯邦法院的決定，但會繼續進行訴訟。

「WADA將會採取行動，在有關事宜回到由另一位主席主持的CAS仲裁小組時，會積極陳述案件，」世界反興奮劑協會在一份聲明中說。

存在爭議的程序

目前尚無公開的法院文件說明上訴得直的緣由，但是自從2019年11月的聽證會至今，外界認為的其中一個程序爭議是圍繞聽證會的中英文翻譯。

中國媒體報道指，由仲裁小組指定的翻譯人員在聽證會的翻譯過程當中可能存在誤導，且有關鍵證人的作證要求被拒絶。

另一方面，《紐約時報》（The New York Times）則報道稱，孫楊的律師團隊提出了證據，指仲裁小組的主席曾在社交媒體上發錶針對中國的種族歧視言論。

相關程序爭議可以用作說明體育仲裁庭裁判受到不公正影響的理由。

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眾矢之的

三次奪得奧運冠軍的孫楊在2018年9月沒有接受藥檢，而由於這是他第二次違規，體育仲裁庭判其禁賽8年。

他在2014年曾因使用違禁藥物曲美他嗪（Trimetazidine）而被禁賽3個月。

在2019年11月的聽證會上，孫楊曾向仲裁庭表示，他沒有接受藥檢是因為來到他家中採樣的藥檢人員當中，有人沒帶能提供證明其資質的身份文件。

他同樣還否認自己曾用錘子砸破裝有其血樣的樣本瓶。

孫楊是目前中國在男子游泳項目上唯一的奧運冠軍。中國男游泳隊員在世界大賽上至今共奪得過18枚金牌，其中有14枚由孫楊奪得。

此前，中國尚未有如此高級別的運動員受到過這麼嚴重的處罰。