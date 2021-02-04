北京冬奧會2022：倒計時一週年，我們能期待什麼？

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是的，距離2022年北京冬奧會開幕只有整整一年的時間。

作為歷史上第一個先後主辦夏季和冬季奧運會的城市，北京期望能夠在時隔14年之後再次成功舉辦舉世矚目的奧林匹克體育盛會，提升北京和中國在國際社會的正面影響力。

然而在新型冠狀病毒疫情全球大流行之下，全世界的各項體育賽事或陷於停滯，或僅能在極度受限的環境下舉行——2020年東京夏季奧運會已經延遲一年，組織方仍在爭議聲中極力推動如期舉辦。

新冠疫情令全球活動放緩，經濟備受打擊，政治角力伴隨而來——中國作為最先出現疫情的國家，又是在2020年唯一實現經濟正增長的主要經濟體和冬奧會的主辦方，幾乎無可避免地會處在爭議的中心。

從現在到2022年2月4日的北京冬奧會開幕日，我們有些什麼可以期待？它與預想中的盛事會有多大的差別？

倒計時一週年之際，我們來設想一下如下幾個方面的問題。

還會有北京冬奧會嗎？

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北京冬奧會的計劃進行時間是2022年2月4日至20日，目前看來尚沒有到確定新冠疫情將會持續到影響冬奧會舉行的地步。

隨著新冠疫苗陸續在多國開始進行接種，各方都在寄望全球大流行疫情將會在今後一段時間裏逐步受控。

周二（2月2日），北京冬奧代表團團長會議以視頻形式召開。冬奧組委會主席蔡奇表示，中國國家習近平此前就冬奧會提出」簡約、安全、精彩「的辦賽要求，並與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）通電話，「共同表達了對北京冬奧會的堅定支持」。

中國官方新華社引述巴赫表示：「中國在應對新冠肺炎疫情方面表現出色，國際奧委會對北京冬奧會的成功舉辦充滿信心。」

中國外交部發言人汪文斌在同一天強調：「中國率先控制住國內疫情，並實現經濟復蘇，為北京冬奧會順利舉辦創造了有利條件。」

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不過，自疫情全球大流行以來，國際性體育賽事的舉辦情況並不樂觀。

原定於2021年6月舉行的改制後的世界俱樂部杯足球賽由中國主辦，但由於2020年的歐洲杯和美洲杯延期一年，中國的世俱杯舉辦也發生變化：2020年12月，國際足聯（FIFA）宣佈，2021年世俱杯將改回7支球隊參加的舊賽制，並由日本在2021年12月承辦；由24支球隊參加的首屆新版世俱杯將延期舉行，但仍由中國主辦。

至目前為止，包括花樣滑冰、冰壺、單板和雙板滑雪等冬奧項目的奧運測試賽均已因疫情而取消。

在嚴密的封鎖措施之下，中國的新冠病例增加保持在較低數量，不過新近再度出現疫情爆發的區域卻是北京周邊的河北省。

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另一方面，中國因應疫情而對中超和中國職業籃球聯賽（CBA）等國內賽事進行暫時改制，並以「氣泡」形式在局部城市舉辦，但是這一做法對於原本由北京、延慶和張家口三地為比賽場地的冬奧會來說並不具有可操作性。

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去年底，日本共同社引述外交人士消息源指，即使要在沒有觀眾之下進行比賽，中國仍然希望完整主辦北京冬奧，但是最差的狀況可能是疫情在其他國家仍然持續，導致很多國家無法或者不願排出代表團參賽。

在東京奧運尚待如期舉行的情況下，北京冬奧大規模舉辦的前景未算明朗。

場館設施建設進展如何？

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 張家口市的中國國家跳台滑雪中心。

至少有一點是進展順利的，就是北京冬奧的場館和設施建設。

去年11月，中國官方媒體報道，北京國家游泳中心「水立方」完成改建工程，成為第一個建設完備的北京冬奧場館。

不久後，五棵松冰上運動中心、被稱為「冰絲帶」的國家速滑館先後在2020年內完工。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 「冰絲帶」中國國家速滑館是唯一新建的北京冬奧冰上運動場館。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國國家速滑館率先採用低能耗的成冰技術。

中國官媒指，改建後的「冰立方」可在11天內完成「水冰轉換」，將四泳道的泳池變成四條標凖賽道的冰壺球場；可容納1.2萬人的「冰絲帶」則是唯一新建的京冬奧冰上賽場，也是世界第一個率先採用二氧化碳跨臨界直冷制冰技術的冬奧場館，總體能量消耗比傳統技術低40%。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 冰壺球賽事場館「冰立方」由2008年北京奧運會國家游泳中心「水立方」改造而成。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 北京冬奧延慶賽區的中國國家雪車雪撬中心。

更具有長期意義的是圍繞北京冬奧會而建的一系列基礎設施。

中國媒體報道，連接北京、延慶和張家口三地的高鐵系統在2016年動工，而其中連接北京與張家口的高鐵已經於2019年底投入服務，延慶段高鐵亦於一年後開始運營。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 北京與張家口之間174公里的高鐵線路被認為是最重要的冬奧交通工程

中國國際電視台（CGTN）報道稱，北京與張家口之間174公里的高鐵線路可能是最重要的冬奧交通工程，因為張家口將是多項滑雪、北歐兩項及冬季兩項等項目賽事的舉辦地。新高鐵線路能讓旅客在兩地之間的行程在47分鐘內完成；此外，高鐵系統上的5G網絡和智能設施亦令新的列車成為世界第一批在這個速度上運行的自動駕駛高鐵列車。

官方媒體稱，中國不僅希望辦成一屆成功的世界性冬季運動盛會，還希望藉此向三億中國人推廣冬季運動。

這意味著，中國希望北京冬奧能夠帶動張家口、延慶地區的冬季運動產業和基礎設施，並由此令天津以及河北等地亦獲得新的經濟增長動力。

北京冬奧會將遭到抵制嗎？

雖然人們一直聲稱要讓體育遠離政治，但是任何大規模的體育盛事往往很少完全沒有政治爭議。

北京在2008年主辦夏季奧運會前，就曾因為當時西藏抗議所引發的人權爭議——北京奧運前，拉薩發生反北京的抗議騷亂，隨後在歐洲和美洲一些城市的奧運火炬傳遞活動受到海外藏人的抗議和干擾。

美國特朗普政府任期結束前，時任國務卿蓬佩奧稱中國對新疆地區維吾爾族人及其他少數民族實施「種族滅絶」，這是自2016年以來美國國務院首次作出這樣的指控。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中國說，在中國，維族人與其他民族一樣，在法律下享受同等待遇。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，去年3月，12名國會參議院曾提交方案，要求國際奧委會取消北京主辦2022年冬奧會的資格。

美國、加拿大、澳大利亞及英國均曾公開提及不派代表團參加北京冬奧會的可能性。

去年12月，人權觀察致信國際奧委會主席巴赫，指中國政府在新疆和香港等地的鎮壓行動，「不利其主辦2022年冬季奧運會」。

該組織指，中國的人權環境「自2008北京奧運會以來明顯惡化」。

該組織人員稱，中國政府「加強鎮壓」將會「破壞主辦奧運會所必要的基本權利」，要求國際奧委會說明將如何做到保障人權。

1月底，中國國家主席習近平與國際奧委會主席巴赫通電話，討論致力於安全順利舉辦冬奧會，以及反對將體育運動政治化的問題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1936年，美國一度考慮抵制納粹德國治下主辦的柏林奧運會，但最終決定參加。

奧運會歷史上，曾出現過多次因為政治原因而抵制參賽的爭議——1976年，22個非洲國家因抗議新西蘭曾率領橄欖球隊訪問處於種族隔離的南非，聯合抵制在加拿大蒙特利爾舉辦的奧運會；1980年，美國聯合50多個國家聯合抵制在莫斯科舉行的奧運會；四年後，蘇聯則聯合多個共產主義國家抵制洛杉磯奧運會，以示報復。

不過1988年以後的冬季或夏季奧運會，都沒有再出現大規模的公開抵制事件。

對於美國就新疆問題的批評以及外界關於抵制北京冬奧會的聲音，中國外交部發言人華春瑩在上月曾回應稱，美國有關新疆問題的說法是「反華勢力精心策劃的『閃電公關』活動」，試圖「妖魔化中國」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2008年，西方活動人士曾呼籲抵制北京奧運。

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她表示歡迎人們「多去新疆看看」，並表示中國「有信心辦成一屆成功精彩的盛會」。