東京奧運2020：運動員協會要求以「世界級」防疫機制保證安全

25 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 加特林（中）5月初在東京參加了奧運會的測試賽。

距離2020東京奧運會開幕只有兩個月左右時間，由於擔心運動會將令新冠病毒疫情惡化，日本反對如期舉辦奧運的呼聲高漲。

世界運動員協會（World Players Association，簡稱WPA）稱，若奧運會要在今年安全舉辦，國際奧委會（IOC）就「必須作出緊急保證，實行世界級的2019冠狀病毒病（COVID-19）防疫機制」。

這個代表全球運動員的協會表示，目前國際奧委會的防疫機制與職業的隊制運動賽事相比，缺乏「同等的強度和資源」。

國際奧委會（IOC）在周三（5月19日）重申，東京奧運會對運動員以及主辦地民眾來說都會是安全的。

東京奧運會已經因為新冠病毒疫情全球大流行而延遲了一年，但這座主辦城市目前仍然由於確診感染數字上升而處在緊急狀態。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 東京市民：老實講舉行奧運很難

現行的緊急狀態將至少持續至五月底，而奧運會的開幕日是7月23日。

世界運動員協會的執行董事布倫丹·施瓦布（Brendan Schwab）表示：「儘管在籌備今年奧運會上有時間、知識和經驗的優勢，但是很令人擔憂的是，距離計劃中的開幕如此臨近時，IOC的措施進度仍然遠遠落後於所要求的標凖。」

「鑒於對更有害的（冠狀病毒）新變種和全球疫苗接種進度嚴重前後不一，國際奧委會必須緊急保證在奧運會實施世界級的2019冠狀病毒病防疫機制。」

組織方已經制訂了手冊，列出奧運會期間的防疫指引，當中包括每日進行檢測等措施。

國際奧委會一名發言人表示：「我們會建議你們參考世界衛生組織（WHO）突發衛生事件規劃執行主任邁克·瑞安博士（Dr Mike Ryan）的評論，他最近對我們嚴格的COVID-19應對措施表示歡迎。」

「在承認奧運會是一場複雜的活動，需要大量後勤和風險管理的同時，瑞安博士還表示，世衛有信心國際奧委會、主辦城市東京以及日本政府會就如何最好地管理風險作出正確決定，並正在極力確保所有風險能夠被良好地管理。」

「對於這個領導世界的衛生管理機構的表揚，我們沒有任何補充了。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本民眾上街抗議東京奧運會在新冠疫情之下舉辦。

IOC主席強調「安全」

周三，國際奧委會托馬斯·巴赫（Thomas Bach）表示，他將會在東京奧運會期間減輕當地醫療系統的負擔。

他還表示，各國奧委會將會被要求在任何可能的地方安排他們自己的醫療人員，同時表示奧運會對於日本公眾而言將會是安全的。

巴赫通過會議視像表示，他相信在7月奧運會開幕之前，進入奧運村居住的人士將會有80%已經接種疫苗或已預約接種疫苗。

他再次拒絶對奧運會取消的呼籲，表示其他賽事已經證明，在防疫措施得當之下，奧運會可以進行。

巴赫表示，現在的焦點完全放在「順利舉辦奧運會」上面。

日本正在經歷第四波新冠疫情。目前距離奧運會開幕只有60多天，而《日經新聞》報道，日本大城市的醫護人員疫苗接種率不足30%。

「氣泡」

同樣在周三，瑞典奧委會首席執行官彼得·雷內博（Peter Reinebo）表示，奧運會有可能「成為全球大流行疫情的轉折點」。

雷內博還表示：「我認為2020東京奧運會以及國際奧委會在建立這些『氣泡』以及令人感覺安全的檢測項目上面，已經做得非常好。」

本月較早前，在東京以及日本好幾個地區均處在緊急狀態的情況下，一場測試賽在奧運會場館閉門進行。場館外卻同時進行著一場小型抗議，呼籲奧運會取消。

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美國短跑選手、2004年雅典奧運會男子百米短跑冠軍賈斯汀·加特林（Justin Gatlin）是參加了該場測試賽的420名運動員之一。他表示：「我感覺超安全，氣泡是非常成功的。」

但是，美國田徑隊卻因為對全球疫情的擔憂而取消了他們原定要在日本進行的訓練營。

日本網球明星大坂直美在上周曾表示，日本的新冠疫情加劇，是一個「非常大的問題」，而她本人「不是很確定」奧運會應該在今夏舉行。