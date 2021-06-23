BBC事實核查：東京的新冠疫情控制住了嗎？

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏干達的奧運代表團早前抵達東京，但其中一人之後新冠肺炎驗測為陽性，再引防疫安全憂慮。

隨著日本東京奧運會和殘疾人奧運會即將來臨，醫療專家也開始關注新冠肺炎會否在運動會場快速傳播。

東京奧運將會在7月23日開幕，主辦方早前宣佈，將會容許約10,000名日本國內觀眾入場觀看賽事。而殘疾人奧運會將會在8月24日開幕，主辦方將會在7月16日公布有關觀眾入場的安排。

專家早前警告，如果東京奧運要安全地舉行，東京市每天新增的新冠肺炎確診數字不可以超過100宗。而在周一（6月21日），東京市當局公布新增了236宗新增確診，過去平均七天的感染數字也差不多有400宗。

東京的新冠肺炎感染數字在五月達到高峰，當時有許多醫院的病牀都爆滿，當局也在全國大部份地區宣佈實施緊急狀態，讓衛生部門有權力執行社交限制措施。當地新增感染數字之後急速下降，但下降速度已經有所放緩，現時感染水平與日本其他地區差不多。

目前在東京仍然有一定程度的社交限制措施，包括限制酒吧的營業時間，這些在奧運會期間會維持。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 東京奧運：選手村能擋住新冠病毒嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本的疫苗接種計劃受到多項挑戰。

日本的新冠肺炎疫苗接種情況如何？

日本最大的兩個城市東京和京都的感染數字上升時，當局在這兩個城市啟動大型的疫苗接種計劃。

但至今，全國只有約16%的人口接種了疫苗，這與印度接種了第一針疫苗的人口比例相若。相比之下，英國、美國和德國都至少有一半人口接種了第一針新冠肺炎疫苗。

日本在今年2月才開展疫苗接種計劃，這比許多發達國家都要遲，而日本衛生部門也一度只批准了使用輝瑞的BioNTech疫苗，這是因為除了參考國際的測試數據外，日本還堅持要自行做一些測試。日本傳媒引述官員解釋，這是為了增加外界對疫苗的信心。

此外，日本民眾對疫苗信心不足也影響了接種水平。英國倫敦帝國學院早前研究過15個國家的民眾，發現日本民眾是受訪國家中對疫苗信心最低的國家。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 東京奧運2020：倒計時50天，日本還能安全舉辦奧運會嗎？

運輸和當地的醫療法規也影響了日本的疫苗接種率。日本法律此前規定只有醫生或護士可以為民眾接種疫苗，但目前法例已經放寬，讓牙醫、救護員和診所技術員都可以為民眾接種疫苗。

這些措施增加了疫苗接種率，自本月初起，每天的疫苗接種數字增加了兩倍，顯示新方案似乎奏效。

日本之後又批准使用阿斯利康（AstraZeneca，又稱AZ疫苗）和莫德納（Moderna）的疫苗，當局至今已經採購了這三種疫苗合共約3億劑，足夠讓全國人口使用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本民眾普遍會合作地執行防疫措施，例如戴口罩，被認為是日本最初成功控制疫情擴散的原因之一。

日本還採取了什麼措施？

與其他國家不同，去年疫情爆發時，日本沒有實施嚴格的社交距離限制措施，也沒有完全封閉關口。

政府在2020年四月宣佈實施緊急狀態，但並沒有實施強制性的居家令，一些被認定是「非必要」的商店被要求關門，但即使它們不遵守規定也沒有罰則。日本之後有禁止來自某些國家的訪客，之後不斷對相關國家名單進行增減。

雖然日本人口大多年長，而且居住環境密集，但最初仍然成功控制著疫情，也成功把死亡率保持在低位。

外界認為這主要可以歸功於三個原因：

民眾普遍會合作地執行防疫措施，例如戴口罩

擁抱、親吻等有近距離接觸的動作不常見

心臟病、過肥和糖尿病等疾病不常見

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東京奧運傳遞聖火早在三月開始。

但當地仍然無法避免去年爆發疫情，自去年末不斷上升，到今年1月到達頂峰。