2020東京奧運：新冠疫情下的觀賽規定，我們知道什麼？

22 分钟前

圖像來源，Getty Images

奧運會組織方向日本公眾發出請求，在東京奧運會期間不要在馬拉松及競走比賽現場聚集，以免人群造成新冠病毒的擴散。

此兩項目的比賽將在札幌進行，而當地目前的新冠疫情緊急措施仍然在實施。組織者表示，「為了降低感染的風險」，他們將會限制「公眾的活動」。

賽事組織方表示，他們已經與當地警方和地方政府官員召開會議商討過競走項目方面的安排——該項目賽事將於8月6日進行；而男女子馬拉松比賽將會在那之後兩天進行。

組委會還在聲明中表示，他們將會繼續與地方當局合作「確保2020東京奧運會對於所有參加者以及札幌和北海道居民來說都是安全的」。

這是有關東京奧運會現場觀眾安排的最新一點進展，而即使在6月底東京奧運組委會公布最新一版的觀眾指引以來，東京和日本各地的新冠疫情仍在變化。

距離奧運開幕只有兩周時間，關於現場觀眾觀賽的規定，我們知道些什麼？

沒有觀眾的開幕式？

東京奧運已經由於新冠疫情延期一年，將於7月23日開幕。

而目前，日本多地的新冠疫情仍然反覆。組委會在之前已經宣佈，出於新冠防疫的措施考慮，將不會有外國觀眾到場觀賽，而本國觀眾仍然可以入場觀看，一些比賽可以容許最多1萬名日本觀眾到現場，前提是觀眾人數不超過場館可容納人數的50%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在札幌的一場測試賽中，志願者身上掛上標語，呼籲人們不要在現場聚集觀看，以免傳播新冠病毒。

而據日本媒體報道，假如目前東京圈因應疫情而制定的「類緊急狀態」至開幕式時仍然未解除，東京奧運會的開幕式就很可能將會成為本屆奧運其中一個沒有現場觀眾的場合。

共同社報道，照目前狀況，東京圈的「類緊急狀態」很可能將延長一個月。

《朝日新聞》在周一（7月5日）報道，東京奧運開幕式很可能將禁止公眾進場，而只保留一定數量與贊助商有關的人士，以及外交官員和特邀嘉賓等入場觀看開幕式。

另一方面，晚上9時之後進行的比賽亦將會閉門進行，以減少人們在比賽結束後逗留於東京市的時間。

在新冠疫情持續的2021年，日本有公眾對於如期舉辦奧運會表達了批評和反對態度，但是國際奧委會（IOC）仍然在公眾質疑和醫療專家對數萬運動員入境日本表示擔憂的情形下，堅持讓奧運會按計劃進行。

目前，日本只有不到15%的民眾完成了新冠疫苗的接種。

周三（7月7日），官方亦宣佈，東京市公共道路上的奧運聖火接力活動將會取消，以避免觀看聖火的人群聚集。東京市政府表示將只在周五舉行火炬燃點儀式。

這是國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）抵達東京前一天，東京奧運遭遇的最新一次小挫折。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 奧運聖火的傳遞活動亦可能受影響。

不喝酒，不歡呼，不簽名

東京政府預計將在本周宣佈延長目前的限制措施，將直接影響東京奧運是否能允許或者允許多少觀眾入場。

不過，即使觀眾能像預期那樣進入現場觀看比賽，東京奧運的觀賽場面也將非常不一樣。

根據組委會在6月底公布的守則，東京奧運會期間，場館將禁止銷售和飲用酒精飲品，對於觀眾的行為凖則也有嚴格的規定。

奧組委主席橋本聖子向媒體表示，組織方是根據專家意見作出這一決定，而且決定也得到了東京奧運的官方贊助啤酒品牌同意。

而在現場互相擊掌和向運動員索要簽名的舉動將被禁止。

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觀眾進入場館時必須佩戴口罩並接受體溫檢測，任何有發燒或者其他新冠病毒症狀的人士將被禁止入場。

在室外場地，觀眾可以在保持兩米社交距離的前提下摘下口罩。除此之外，在比賽場館將不可以與他人有直接身體接觸：互相擊掌、大場歡呼、揮舞毛巾或者向運動員索要簽名等行為將被禁止——觀眾被鼓勵以鼓掌代替開口大聲歡呼。

所有入場人士還需在觀看比賽後保留票根兩周，以便在出現確診者時可以向組織方公布的信息查看自己是否在同一區域。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 東京奧運此前一直是被期待可以作為災後重建和疫後複元的象徵事件。

本土觀眾可現場觀賽？再想想

主辦方在上月宣佈奧運會入場公眾人數上限為1萬人且不高於可容納人數50%的決定時，東京和日本多個地區的疫情正在脫離疫情的緊急狀態。

但是，由於目前新冠疫情的反彈，日本當局可能被迫要重新考慮這一決定。

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日本首相菅義偉表示，仍然存在最終禁止觀眾入場的可能。自上月底解除首都及其他地區的全面緊急狀態以來，新冠病毒感染者的數量在持續上升。

日本媒體此前報道，國際奧委會將在本周稍後與有關各方討論觀眾人數上限的問題。

東京目前處於所謂的「類緊急狀態」，7月11日前，餐廳和酒吧被要求在晚上7點後停止銷售酒類飲品，以及在八時停止營業。

此前宣佈的入場觀眾上限，是建立在這一「類緊急狀態」結束的前提下的，但是目前跡象顯示，疫情似乎很難在7月11日前改善。