東京奧運會： 沒有觀眾？可以試試這些辦法

東京奧組委在7月8日宣佈，由於東京地區因新冠疫情第四次進入緊急狀態，奧運會東京地區賽事將以無觀眾形式舉辦。

沒有觀眾，賽場還能有氣氛嗎？或許機器人和假人能幫忙。

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