東京奧運2020：首名戴頭巾的穆斯林籃球女裁判是位埃及工程師
- 萊博·迪塞科（Lebo Diseko）
- BBC全球宗教事務記者
莎拉·加麥爾（Sara Gamal）的人生向來都有成大事的習慣。
現在，這名埃及土木工程師以及從球員轉型的籃球裁判，將要創造一個歷史。
她將會是奧運會上第一個戴頭巾擔任籃球比賽裁判的穆斯林女性。
不僅如此，她所執法的三人籃球項目也是首次成為奧運項目。三人籃球比賽被認為是世界上最多人玩的城市體育項目，脫胎自世界各地的公園、遊樂區裏的小型籃球比賽。它還有一些更為人熟知的別稱，比如「街球」（Streetball或者Playground Ball）、遊樂場球（Playground Ball）等。
據估計，全世界有182個國家的超過43萬人在玩三人籃球。
莎拉還將是奧運三人籃球項目上的第一個阿拉伯裔和非裔女性裁判。
「全力以赴」
莎拉說，去奧運會對她而言，是一個夢想。
全球疫情曾意味著，本屆奧運會未必能夠真正舉行。
「我們非常擔心，它到底會不會舉行，但是它最終還是要舉行了。」
莎拉說，自己一家人都為此充滿了自豪，但是她也知道，這樣一項偉大的成就會伴隨著極高的期望。
「當你不僅是代表自己，還代表著（非洲和阿拉伯世界）的時候，真是一個巨大的責任。」
「這不容易，但是我想要為她們擔當一個良好的代言人，所以我是全力以赴。」
莎拉是一個語調柔軟，笑容友善的人。她接受我訪問之前幾個小時，才剛剛回到家鄉埃及，之前她是在羅馬尼亞一場籃球比賽中擔任裁判。
「每一次我做成一件事，並且以為那就是最大的成就時，安拉真主就要給我驚喜，開拓一個新的機遇，去做一件比之前所做的更重大的事情，」她告訴我說。
「上個賽季，我被提名執法埃及男子聯賽的一場半決賽。那本身就是一個成就。」
這個賽季，莎拉更向前邁進了一步，在埃及杯（Egypt Cup）決賽和非洲男子籃球聯賽（Basketball Africa League for Men）兩項男籃賽事中擔任裁判。
「這些對我來說，對埃及其他女裁判來說，都是巨大的進步，因為這是這個國家第一次有女裁判來執法男子決賽。」
兩條道路
雖然莎拉近年取得了這些成功，但是她通往奧林匹克的旅程卻是非常漫長。
一切始於她還是一個小女孩的時候，她看著她的姐姐打籃球，還跟著她去訓練課。莎拉年僅五歲時就開始練籃球，到15歲的時候，她已經開始當裁判了。
有八年的時間，莎拉既是球員又是裁判。她說，決定放棄打球而專心當裁判，是她最大的挑戰之一。
「當你是做這件事的人時，它是不容易的——你必須要有勇氣去做。」
「但是當你相信某件事的時候，你就必須相信，只要你踏出一步，它就會實現。」
莎拉很習慣於同時在不同角色之間取得平衡。她現在仍然是一名土木工程師，在打籃球的同時學習這門專業長達五年時間。
它很有挑戰性，她說，「但是我有家人的支持，他們教會我在兩條道路中間去平衡我的時間。」
現在，她的工作伙伴們也成了她的助威團。
「他們會看我執法的比賽，當然在奧運會上他們也會支持我。」
信仰的力量
在這一切經歷當中，莎拉說，是她的信仰令她腳踏實地。
「我相信，如果我在每一件事上都竭盡我的全力，回報給我的也將是最好的。」
「你必須傾盡你的所有去努力，說『我盡力了』，然後將它交給真主，引領你的旅程。」
每一場比賽之前，真主就是她祈禱的對象。
「我祈禱說：『真主請助此成為一場偉大的比賽或者賽事。』」
正是同一份信仰，引領她在球場上披上頭巾。莎拉是國際籃球聯合會（FIBA）在2017年修改規定之後，第一個在國際級別賽事中戴穆斯林頭巾的裁判。
她說，外界對此的反應都是正面的。
「一些球員甚至說我的穿著很酷，」她說。
「我打開了一條路，給更多的女性裁判，去真心追尋自己的信仰和夢想，這對我來說，很好。」
她說，家鄉的年輕一代女裁判經常寫信給她，說她們曾以為「沒有機會去大賽或者周遊世界」。
「我告訴她們說，你們可以做得比我更好。你們能夠在任何你們想去的地方實現你們的一切目標。你們有力量去做到。」
「這是一份很大的榮幸，她們能夠考慮自己作為裁判的未來，並且看到如果她們努力，就會實現她們的夢想。」
這正是她希望全世界的年輕穆斯林女性在東京的場邊看到她時，能夠從她身上所獲得的信念。
「將你的焦點放在最好的事物上，給自己崇高的目標，然後你就能獲得最高的成就。」
「我相信，我們女性是有神奇力量的。我們非常、非常強大。」