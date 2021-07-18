東京奧運2020：首名戴頭巾的穆斯林籃球女裁判是位埃及工程師

萊博·迪塞科（Lebo Diseko）

BBC全球宗教事務記者

1 小时前

圖像來源，Sara Gamal 圖像加註文字， 莎拉·加麥爾是奧運歷史上第一個戴穆斯林頭巾執法籃球比賽的女性裁判。

莎拉·加麥爾（Sara Gamal）的人生向來都有成大事的習慣。

現在，這名埃及土木工程師以及從球員轉型的籃球裁判，將要創造一個歷史。

她將會是奧運會上第一個戴頭巾擔任籃球比賽裁判的穆斯林女性。

不僅如此，她所執法的三人籃球項目也是首次成為奧運項目。三人籃球比賽被認為是世界上最多人玩的城市體育項目，脫胎自世界各地的公園、遊樂區裏的小型籃球比賽。它還有一些更為人熟知的別稱，比如「街球」（Streetball或者Playground Ball）、遊樂場球（Playground Ball）等。

據估計，全世界有182個國家的超過43萬人在玩三人籃球。

莎拉還將是奧運三人籃球項目上的第一個阿拉伯裔和非裔女性裁判。

圖像來源，Sara Gamal 圖像加註文字， 莎拉說，她的信仰引領著她的裁判生涯。

「全力以赴」

莎拉說，去奧運會對她而言，是一個夢想。

全球疫情曾意味著，本屆奧運會未必能夠真正舉行。

「我們非常擔心，它到底會不會舉行，但是它最終還是要舉行了。」

莎拉說，自己一家人都為此充滿了自豪，但是她也知道，這樣一項偉大的成就會伴隨著極高的期望。

「當你不僅是代表自己，還代表著（非洲和阿拉伯世界）的時候，真是一個巨大的責任。」

「這不容易，但是我想要為她們擔當一個良好的代言人，所以我是全力以赴。」

莎拉是一個語調柔軟，笑容友善的人。她接受我訪問之前幾個小時，才剛剛回到家鄉埃及，之前她是在羅馬尼亞一場籃球比賽中擔任裁判。

「每一次我做成一件事，並且以為那就是最大的成就時，安拉真主就要給我驚喜，開拓一個新的機遇，去做一件比之前所做的更重大的事情，」她告訴我說。

「上個賽季，我被提名執法埃及男子聯賽的一場半決賽。那本身就是一個成就。」

這個賽季，莎拉更向前邁進了一步，在埃及杯（Egypt Cup）決賽和非洲男子籃球聯賽（Basketball Africa League for Men）兩項男籃賽事中擔任裁判。

「這些對我來說，對埃及其他女裁判來說，都是巨大的進步，因為這是這個國家第一次有女裁判來執法男子決賽。」

圖像來源，Sara Gamal 圖像加註文字， 莎拉·加麥爾將是奧運會史上第一個戴穆斯林頭巾執法比賽的阿拉伯裔和非裔女性。

兩條道路

雖然莎拉近年取得了這些成功，但是她通往奧林匹克的旅程卻是非常漫長。

一切始於她還是一個小女孩的時候，她看著她的姐姐打籃球，還跟著她去訓練課。莎拉年僅五歲時就開始練籃球，到15歲的時候，她已經開始當裁判了。

有八年的時間，莎拉既是球員又是裁判。她說，決定放棄打球而專心當裁判，是她最大的挑戰之一。

「當你是做這件事的人時，它是不容易的——你必須要有勇氣去做。」

「但是當你相信某件事的時候，你就必須相信，只要你踏出一步，它就會實現。」

莎拉很習慣於同時在不同角色之間取得平衡。她現在仍然是一名土木工程師，在打籃球的同時學習這門專業長達五年時間。

它很有挑戰性，她說，「但是我有家人的支持，他們教會我在兩條道路中間去平衡我的時間。」

現在，她的工作伙伴們也成了她的助威團。

「他們會看我執法的比賽，當然在奧運會上他們也會支持我。」

圖像來源，Sara Gamal 圖像加註文字， 莎拉說，去東京奧運是她的「夢想」。

信仰的力量

在這一切經歷當中，莎拉說，是她的信仰令她腳踏實地。

「我相信，如果我在每一件事上都竭盡我的全力，回報給我的也將是最好的。」

「你必須傾盡你的所有去努力，說『我盡力了』，然後將它交給真主，引領你的旅程。」

每一場比賽之前，真主就是她祈禱的對象。

「我祈禱說：『真主請助此成為一場偉大的比賽或者賽事。』」

正是同一份信仰，引領她在球場上披上頭巾。莎拉是國際籃球聯合會（FIBA）在2017年修改規定之後，第一個在國際級別賽事中戴穆斯林頭巾的裁判。

她說，外界對此的反應都是正面的。

「一些球員甚至說我的穿著很酷，」她說。

「我打開了一條路，給更多的女性裁判，去真心追尋自己的信仰和夢想，這對我來說，很好。」

她說，家鄉的年輕一代女裁判經常寫信給她，說她們曾以為「沒有機會去大賽或者周遊世界」。

「我告訴她們說，你們可以做得比我更好。你們能夠在任何你們想去的地方實現你們的一切目標。你們有力量去做到。」

「這是一份很大的榮幸，她們能夠考慮自己作為裁判的未來，並且看到如果她們努力，就會實現她們的夢想。」

這正是她希望全世界的年輕穆斯林女性在東京的場邊看到她時，能夠從她身上所獲得的信念。

「將你的焦點放在最好的事物上，給自己崇高的目標，然後你就能獲得最高的成就。」