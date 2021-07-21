東京奧運2020：日本能阻止奧運會變成一場新冠超級傳播事件嗎？

33 分钟前

圖像來源，Reuters

隨著東京奧運會的開幕日期迅速臨近，新冠病毒檢測呈陽性的運動員和支援團隊人數卻開始增加。

這些確診病例令人們害怕運動會可能會受到群體感染的嚴重影響，甚至奧運會本身也可能變成一場超級傳播事件。

如果有誰能夠對於在全球大流行疫情當中主辦奧運會的風險有充分理解，那肯定就是塔拉·科爾克·塞爾博士（Dr Tara Kirk Sell）。

她曾經是精英游泳選手，於2004年雅典奧運會上為美國隊贏得過一枚銀牌，之後她轉業成為世界知名的約翰－霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）當中的一名資深學者。

作為一個既有奧運會參賽經驗，又是傳染病專家的學者，她向BBC解釋了，日本當局對於保障運動員和當地人的安全有什麼計劃。

前去參賽的旅程

「前往奧運會的旅程是一種頗為超現實的體驗——你入選隊伍之後，一開始是去訓練營，然後去到奧運村，而且一切都進行得飛快，」塞爾博士說。

「當我回想的時候，它幾乎像是個夢，因為它真的進行得那麼快，你有很多事情要做，而且那是和你的正常生活相去甚遠。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔拉·科爾克·塞爾博士是美國女子4x100米混合泳接力奪得銀牌的隊員之一。

很多運動員都正在經歷相同的事情——上屆奧運會有11384名參賽者前往主辦城市里約，他們來自205個不同的國家。

正是這種全世界各地人們齊聚的場合令科學家害怕，它可能加速傳播危險的新冠病毒變種。

「運動員來到這個國家時，就會做檢測，」塞爾博士說。

在那之前，任何運動員在登上前往日本的飛機之前就被要求做一次新冠病毒檢測。

已經有一定數量的運動員檢測結果呈陽性——有的是在剛抵達時，有些則是在到達之後不久。

「我認為，檢測程序基本可以保證，隨著更多運動員抵達日本，我們會繼續發現更多病例，」塞爾博士說。

運動員到達後就需要在住宿地和不同的奧運場館之間穿梭，而這個過程在過去一直都是出了名的擁擠和混亂。

塞爾博士表示，在雅典比賽時，她曾經試過要在輛滿員的巴士上坐地板，這樣才好趕得上其中一場比賽。

這次在東京，運動員抵達之後的出行也將會與平常的奧運會非常不一樣。

塞爾博士表示，本屆奧運會交通將會動用「更多私人輕型貨車，而不是所有人混在一起的大巴」。

奧運村裏的生活

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 奧運村將會有嚴密的安全措施。

這次在東京逗留，也和在一屆正常的奧運會當中度過的時光很不一樣。

「在奧運村裏是比較不錯的，」塞爾博士說，「你能見到來自全世界各地的人——這是一個機會，去認識那些和你不一樣的人。」

「與其他運動員在同一個村裏近距離一起生活，一起飲食，那是一種讓你了解其他人的體驗。」

當然，這也正是管理當局不希望在新冠全球大流行期間出現的事。

「大多數人員混雜和相遇、了解彼此文化的機會都被縮減了，多數運動員都要在自己的宿舍裏進食。」

走進餐廳的人會發現，不同的座位之間加了塑膠擋板，還有供他們餐後清潔桌面的酒精抹紙。

圖像加註文字， 新冠防疫措施在所有奧運場地都非常嚴密。

酒精飲品也不會銷售，還有社交距離措施將排除運動員之間潛在浪漫行為的一切可能。

「他們將會主要到那裏去比賽，代表他們的國家，這當然是我們不應該忘記的。」

「因為對於我來說，作為運動員，我來奧運會的主要原因當然就是這個；不是來開派對，而是來競技，來令過去四年的訓練值得。」

一旦運動員進入東京奧運村，直到飛回家鄉之前，他們唯一被允許離開的理由就是去比賽。

「對主辦城市來說，旅遊觀光是奧運會的其中一個吸引之處——人們來到這裏，你能夠展示你是一個多麼棒的主人，」塞爾說，「東京今年沒辦法這樣做，是一個遺憾。」

競賽

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 除了贏得過奧運獎牌之外，塞爾博士還在2004年打破了100米蛙泳的短池世界紀錄。

「在比賽場館現場走出來，周圍的粉絲都在歡呼，那是一個重大的瞬間，」塞爾博士說。

「對於幾乎每一個運動員來說，都是最重大的時刻。能夠為你的國家在世界舞台上競賽，肯定是一項榮譽，我想我永遠不會忘記。」

「這肯定是一個值得記住的經歷。」

奧運會的主辦城市通常可能會迎來超過100萬遊客的到訪。

「這一屆奧運會將會不一樣，因為沒有觀眾被允許入場了，」塞爾博士說，「運動員會在，工作人中會在，一些媒體也會在。」

為了減少新冠病毒傳播的機會，奧運會官方先是禁止了外國觀眾到東京現場觀賽，最終還是把本地觀眾也禁了。

而由於感染率上升，主辦城市正處在緊急狀態下。

「將會是隊友間彼此歡呼，但是這可能也會有點迴響效果，」塞爾博士說。

「我想，這可能對於一些已經習慣了應對這種狀況的運動員來說是可以的，但是其他通常要借助人群來鼓勵自己的人可能就不容易了。」

超級傳播事件會出現嗎？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 奧運會期間，將會有大量的新冠病毒檢測措施。

雖然主辦奧運會這樣的大型盛事將會給日本帶來各種風險，但是塞爾博士仍然樂觀地認為，奧運會能夠避免成為一次超級傳播事件。

「我們必須看到，它在實地執行得有多好，才會看到它有多成功，」她說，「當然，如果你每天都對每個人做檢測，一有人檢測呈陽性就很快地將他們隔離，而且你又有高比例的運動員接種了疫苗，我想這些就是能夠讓你在發現病例時控制它的手段。」

塞爾博士補充說，即使很多運動員已經檢測呈陽性，也不意味著這個體系不起作用。

「它是好的，因為系統的設計是用來找出病例，而這正是它在做的。但是另一方面，每一宗病例都是一個令事情變糟和進一步傳播的機會。」