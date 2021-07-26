東京奧運的性別話題：女運動員遭「性別歧視」的著裝規則

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 挪威男女沙灘手球隊的球衣看起來有些不同。

「我們將繼續一起爭取改變著裝規則，以讓球員能穿著感覺舒適的衣服比賽。」

這是挪威手球聯合會（NHF）的聲明，此前挪威女子沙灘手球隊被罰款1500歐元（1764美元）。

她們犯了什麼罪？她們在參加歐錦賽時拒絶穿比基尼泳褲。然而就在那前一天，一名女殘疾人運動員被告知她的短褲「太短，太暴露」。

不幸的是，監管女運動員（和一般女性）的穿著並不是新鮮事。我們回顧一下一些最知名的事件和隨後女性們的反擊。

沙灘手球隊因不穿比基尼泳褲被罰

挪威沙灘手球隊的隊員們抱怨說，她們被要求在最近的比賽中穿的泳褲太束縛，過度性感，而且不舒服。

因此她們在對陣西班牙隊時選擇穿短褲（如上圖）以爭取獲得銅牌的機會。

在錦標賽開始前，挪威與國際手球聯合會聯繫請求允許女性穿短褲。他們的請求不僅被拒絶而且被提醒違反規則會受到懲罰，當球隊在比賽中選擇穿短褲後，每個球員被罰177美元。

歐洲手球聯合會以「著裝不當」為由處以罰款，並指出挪威隊在比賽中使用的短褲「不符合國際手球聯合會沙灘手球比賽規則中規定的運動員制服條例」。

反彈

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 多年來女運動員的穿著已被批評過多次。

但罰款引來反彈。許多人質問，如果男性沙灘手球運動員可以穿長而寬鬆的背心和短褲，短褲可以一直到膝蓋，為什麼女性不能穿類似的衣服？

挪威手球聯合會負責人卡雷·蓋爾·利奧（Kåre Geir Lio）認為：「最重要的是要有讓運動員感到舒適的裝備。」

他支持女運動員，也支持同意支付罰款的聯合會。

挪威排球聯合會主席埃里克·索爾達勒（Eirik Sordahl）說："在2021年，這甚至不應是個問題「。

而該國的文化和體育部長阿比德·拉賈（Abid Raja）在推特上說："這完全是荒謬的。大男子主義和保守的國際體育界需要改變態度"。

多年來女運動員一直抱怨沙灘運動中的這種差異，她們認為比基尼既有辱人格又不實用。

「每項運動都需要規則。但當我們有一套只針對女性的規則時，那就有問題了，」體育記者雷納塔·門東卡（Renata Mendonca）告訴BBC。

「這就是性別歧視最好的例證。不幸的是，體育界的性別歧視經常發生，這也是為什麼這麼多優秀的女運動員退出該領域的一個巨大因素，」數字內容創建者和前律師托瓦·利（Tova Leigh）告訴BBC。

「問題不在於短褲。問題是即使在2021年，女性仍然被告知她們可以或不可以穿什麼，因為女性的身體仍然被物化為男性服務，這使得每個人都有權利對她們指手畫腳和提出要求。」

「體育界的女性沒有被認真對待，她們被當作養眼的物件，而不是被作為專業運動員對待，」利補充說，她經常在社交媒體上寫文章和評論女性身體每天面臨的性別歧視審查。

而門東卡也同意：「要求穿比基尼比賽沒有任何合理的理由，女性穿短褲比賽不會改變這項運動。如果有的話，她們會感覺更舒服。」

門東卡是數字平台Dibradoras的聯合創始人，該平台旨在提高女性在體育領域的曝光度，她說在主流網絡中，她們應該但往往沒有得到曝光。

「正如這種事件所揭示，體育比賽好像是為男性而設。在2021年，管理體育組織的人通常是白人男子，他們仍然將女運動員視為裝飾品，女運動員存在只是為了取悅男人。應該由女性來決定最適合她們的裝束。但由於負責體育組織的女性很少，而且大多數時候都沒有，所以女性運動員的聲音沒有被聽到。」她說。

「為什麼女性運動員的聲音不被考慮，為什麼管理機構和周圍的人扔控制女運動員的身體和著裝？」

殘奧會運動員的短褲被認為「太短和太暴露」

但挪威隊並不是體育界第一個面臨這一問題的女性，而且很可能不會是最後一個。

事實上就在她們被罰的前一天，英國隊的殘疾運動員、兩屆殘奧會世界冠軍奧利維亞·布林（Olivia Breen）在參加英國錦標賽時被告知要穿「更合適的」短褲，這讓她「無話可說」。

這位短跑和跳遠運動員將參加下個月在東京舉行的殘奧會，她說她站出來是為了阻止這種情況發生在其他人身上。

布林將她的運動裝描述為「高腰比基尼短褲」。

她告訴BBC：「我們希望在比賽時盡可能地輕裝上陣，不必感到沉重，並有舒適感。我已經穿了9年，從來沒有遇到過問題。我們就該穿我們有權穿的東西。」

「這兩個例子可能看起來相互矛盾，但它們只是一個硬幣的兩面，」利認為，「女性的身體被當作問題來對待和看待。我們的身體要麼不合適，要麼不夠娛樂。」

戴著頭巾比賽

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 當埃及的杜阿·埃爾戈巴希（Doaa Elghobashy）和德國的奇拉·沃肯霍斯特（Kira Walkenhorst）在2016年里約奧運會上對壘時，人們更關注她們的穿著，而非比賽本身。

這個問題早在2016年也出現過，當時里約奧運會上的一張圖片被廣泛分享和評論。

兩名沙灘排球運動員的照片引起外界熱議。她們分別來自來自埃及和德國（見上圖）。不是因為他們令人嘆服的運動技能，而是因為他們看似「截然不同的服裝」，一些報紙說這張照片代表了一種「文化衝突」。

這種評論遭到激烈的反駁，許多人說這實際上顯示「體育的團結力量」。

埃及的杜阿·埃爾戈巴希（Doaa Elghobashy）（照片中的人物）是第一位戴頭巾的奧運會沙灘排球運動員。她當時只是說：「我戴了10年的頭巾......這並不妨礙我做我喜歡做的事情，而沙灘排球就是其中之一。」

但這種對一張照片的審視，對許多人來說它突出一個更大的問題。

英國記者漢娜·史密斯（Hannah Smith）當時寫道：「不管你來自什麼文化背景，女性的身體和這些身體的穿著方式仍然被視為公共財產。或者更凖確地說，是父權制的財產。無論你作為一位女性穿什麼去參加運動，你總是會被觀看的男性評頭論足。」

「貓衣」塞琳娜·威廉姆斯

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塞琳娜·威廉姆斯（Serena Williams）被告知她懷孕後的"貓衣"不允許在未來的比賽中使用。

美國網球名將塞琳娜·威廉姆斯（Serena Williams）休完產假重返賽場時，將她的2018年法國網球公開賽服裝獻給了「所有經歷過艱難孕期的媽媽們」。

這位23次大滿貫冠軍說她的「貓衣」讓她覺得自己像「來自瓦坎達（電影「黑豹」中的國度）的女王」。

法國網協主席伯納德·朱迪切利（Bernard Giudicelli）告訴網球雜誌：「我們有時太離譜。你必須尊重比賽，尊重這個地方」，她被告知這套衣服不再被允許（出現在賽場）。

威廉姆斯說，這套衣服幫她應對血栓問題，她說血栓幾乎使她在生產時丟掉性命。

但她說，她當時和朱迪切利談過，堅持認為這個決定「不是什麼大事」，「如果他們知道有些事情是出於健康原因，那麼他們就不可能不同意」。

因此隨著越來越多的女運動員表明立場，人們也在大聲疾呼。局面開始發生變化了嗎？

體操運動員的新式連身衣

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國選手寶琳·謝弗-貝茨以連身衣參加2020東京奧運。

德國體操運動員薩拉·沃斯（Sarah Voss）決定打破傳統，在2021年4月的歐洲藝術體操錦標賽上穿全遮蔽雙腿的連身衣。

她沒有違背規則，但她確實違背慣例。

在此之前，在國際體操比賽選擇遮住雙腿的女性和女孩都是基於宗教理由。

她告訴BBC，她想成為「年輕體操運動員的榜樣，她們不是無時無刻都感到十分安全」，並希望其他人會仿效她的做法，儘管她說如果其他人不想這樣做，就不應該這樣做。

「如果她們覺得安全，她們可以穿普通的緊身衣，如果他們喜歡的話...... 對我來說，這並不意味著我今後每次都要穿長緊身衣。這取決於我的感覺和我想如何表演。」

沃斯還得到德國體育當局的支持，以及加入她倡議的兩名隊友的支持。

德國體操協會讚揚她們反對「體操中的性別化 」立場。

靈魂帽

圖像來源，Luke Hutson-Flynn 圖像加註文字， 圖為戴靈魂帽的愛麗絲·迪林（Alice Dearing），她將成為第一位代表英國參加2020年東京奧運會游泳項目的黑人女性。

儘管「靈魂帽」（Soul Cap）的應用並沒有一帆風順，但潮流似乎正在改變。

一款為非洲人頭髮而設計的泳帽早前不被允許在國際比賽中使用，有關決定引起反響後，現在可能被重新考慮。

「靈魂帽」的產品方說，世界游泳管理機構國際泳聯（Fina）告訴她們，她們的帽子不適合（國際比賽），因為不符合「頭部的自然形態」。

但這一評論引發許多游泳者的批評，一些人說這將阻止黑人參與這項運動。

因此國際泳聯現在說正在「審視」這些產品情況。

關於女運動員因其穿著而受到批評的故事不可能不成為未來的頭條新聞。

但根據利的說法，現在我們都可以做一件事來幫助自己，那就是「每當你看到問題，就把它說出來」。