東京奧運：年僅13歲的金牌得主西矢椛和她這一代

20 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 13歲的西矢椛獲得女子街式滑板金牌。

日本的西矢椛在周一（7月26日）的東京贏得歷史上第一枚奧運會女子街式滑板金牌，創造了歷史。

「我沒想到我會贏，但是周圍所有人都為我歡呼打氣，所以我很高興我能夠找到我的感覺，」西矢椛說。

這名選手年僅13歲，參加的是2020東京奧運會上的一個新項目。滑板是本屆奧運會的五個新項目之一，其中街式賽事的場地是模擬了一些城市環境，讓選手在長椅和路沿上表現他們的花式。

「我很高興能夠在日本贏得奧運會比賽，我也很高興作為日子年輕的選手之一贏得我的首個奧運冠軍，」這個剛剛在這個新舞台上登頂的選手說。

同樣是13歲的巴西選手蕾莎·利爾（Rayssa Leal）奪得這個項目的銀牌，16歲的日本選手中山楓奈贏得銅牌。

圖像來源，@Olympics / Twitter 圖像加註文字， 奧林匹克官方推特用驚訝的表情宣佈女子街式滑板的金銀銅得主。

未來已經到來

女子街式滑板項目的領獎台是奧運歷史上平均年齡最輕的個人項目，選手平均年齡只有14歲零191天。

奧運史上最年輕的冠軍是瑪喬麗·格斯特林（Marjorie Gestring）。她在1936年柏林奧運會上以13歲零267天之齡贏得跳板跳水冠軍，得獎時比現在的西矢椛小63天。

東道主這次也在男子街式滑板項目上奪冠，22歲的崛米雄斗贏得了冠軍。

圖像來源，Ezra Shaw / Getty Images 圖像加註文字， 巴西選手蕾莎·利爾（左）、日本選手西矢椛（中）、中山楓奈（右）分別只有13和16歲。

西矢椛在她的前兩個花式當中稍有失足且落地出錯，但是在後面的三個動作以15.26分完成，超過利爾的的14.64分。

當成績鎖定金牌之後，她臉上露燦爛的笑容。

來自大阪的西矢椛在5歲時就接觸滑板，這是受她哥哥的啟發。

第二名的巴西選手蕾莎·利爾本來也有可能創造這個歷史。13歲零203天的她如果獲勝的話，就會成為奧運歷史上最年輕的個人項目冠軍。

「我實現了我的夢想和我父親的夢想，」她在贏得銀牌之後說。

在被問到有些人說女孩子不能玩滑板，她有什麼回應時，巴西選手說，這項運動不應該有性別的障礙。

「我覺得滑板是屬於所有人的。」

本屆奧運的其他少年選手

格斯特林作為最年輕奧運冠軍的紀錄，仍然有機會在本屆奧運會上被打破。

在8月4日出戰女子滑板碗池賽時，13歲零28天的斯凱·布朗（Sky Brown）將會成為英國最年輕的奧運選手。

日本小將開心那（12歲零343天）也將在同一個項目中出賽，而她是整個東京奧運會第二年輕的選手，也是歷史上代表日本參加夏季奧運會的最年輕運動員。

東京奧運最年輕的運動員是12歲的敘利亞乒乓球明星亨德·扎扎（Hend Zaza），她在上周六第一圈比賽中以4比0負於奧地利的劉佳之後已經離開本屆奧運。

圖像來源，Steph Chambers / Getty Images 圖像加註文字， 東京奧運最年輕的運動員是12歲的敘利亞乒乓球明星亨德·扎扎。

其他有望爭奪獎牌的年輕選手還有16歲的孿生姐妹傑西卡（Jessica）和珍妮弗·加迪羅娃（Jennifer Gadirova）。她們將代表英國在女子體操團體中出戰。

14歲的跳水運動員全紅蟬將代表中國在女子10米跳台中出賽。

另一名14歲的選手是加拿大的森瑪·麥辛托什（Summer McIntosh），她在周日的400米自由泳預賽中以4分02秒72刷新了加拿大紀錄。