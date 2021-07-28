東京奧運：美國體操名將西蒙·拜爾斯退賽——「我要關注我的精神健康」

59 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西蒙·拜爾斯（Simone Biles）在東京奧運女子體操團體決賽中途退出。

四次奧運金牌得主西蒙·拜爾斯（Simone Biles）在東京奧運女子體操團體決賽中途退出，之後她表示，自己必須「關注我的精神健康」。

這名美國名將在她的試跳之後一度離開場館，但是之後回到場內支持她的隊友，美國隊最終位列俄羅斯奧委會之後，奪得銀牌。

24歲的拜爾斯在跳馬項目上的得分是13.766——是她在奧運會上跳馬的最低得分，之後她退出比賽。

「在我的表現之後，我實在是不想繼續了，」她說，「我必須關注我的精神健康。我實在覺得現在精神健康的問題在體育領域更加普遍了。」

「我們必須保護我們的身和心，而不只是出來做全世界想要我們做的事。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 她之後返回賽場為隊友打氣。

拜爾斯是美國體操史上最成功的運動員，在2016年里約奧運會贏得4枚金牌和一枚銅牌。但是她在周日（7月25日）的初賽當中似乎一直找不到狀態，在周四的團體決賽上，她在跳馬的開局試跳之後退出。

事後，她說：「我對自己不再那麼有信心了，或許是年紀大了。有那麼兩天當所有人都在推特（Twitter）上給你發信息，你就感覺到了整個世界的重量。」

「我們不只是運動員，我們說到底是人，有些時候你就是不得退後。」

「我不想出去做一些蠢事然後受傷害，我感覺有很多運動員發聲，真的很有幫助。」

「這太大了，這是奧運會。說到底，我們都不想是在那裏被擔架抬走。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 24歲的拜爾斯在跳馬項目上的得分是13.766。

5月，日本網球選手大坂直美在法國網球公開賽（French Open）退賽，原因是要保護自己的精神健康。這一舉動受到了好幾名體育界人士的公開支持，包括七項全能運動員卡特琳娜·約翰遜-湯普森（Katarina Johnson-Thompson）和籃球名將史蒂芬·庫裏（Stephen Curry，史提芬·居里）。

拜爾斯已經進入了全部五個單項的決賽，而目前她尚未決定是否會在接下來周四的比賽中出戰。屆時她原本要爭取成為自1968年以來第一個成功衛冕女子奧運個人全能金牌的選手。

美國體操協會（USA Gymnastics）在推特上發表一份聲明稱：「西蒙·拜爾斯由於健康原因而退出團體決賽。她將會每日接受評估，以從醫學上確定是否適合參加之後的比賽。」

這個已經奪得過30枚奧運和世錦賽獎牌的運動員，若要成為歷史上包括男女選手在內獎牌最多的人，在東京就需要四次登上領獎台。

「關於周四，我們會再看看，」拜爾斯說，「我們會一天一天地面對，看看情況如何。」

「山羊」

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拜爾斯在1997年出生於美國俄亥俄州，五歲由她的祖父母收養。她在得克薩斯州長大，在六歲一次旅行時首次接觸體操——當時俱樂部讓她將一封信帶回家裏，請求她加入。

為了能夠訓練，她是接受在家教育，在她19歲的時候，已經是全世界獲得世錦賽金牌最多的女子體操選手。

拜爾斯的教練表示，這個體操奇才能夠三天就學會一項新技術，而其他人可能會花費數月乃至數年的時間才能掌握一個新動作。

她的強勁衝刺力令她能夠在同一組動作中完成比別人更多的元素，其他人必須助跑更長的距離才能開始翻滾。

圖像來源，Getty Images/Twitter 圖像加註文字， 她有了自己的官方推特表情圖案，是第一個獲得這一待遇的女運動員。

拜爾斯的最強項是自由體操，她甚至發明了自己的招牌動作——直體後空翻兩周半加一個轉體落地。

這個名為「拜爾斯跳」（The Biles）的動作最高點，她會處在兩倍於她身高的空中——四英尺八英寸的高度。

拜爾斯的成就已經令她成為這項運動當中最著名的選手之一。今年較早前，她曾開玩笑說，她會在她的緊身連衣褲上貼一隻山羊，來回應那些說她過份自信的批評——「山羊」（goat）是英文當中被廣泛使用的「史上最偉大」（Greatest Of All Time）的縮寫。

自那之後，她有了自己的官方推特表情圖案——當然，就是一隻山羊——而且她是第一個獲得這一待遇的女運動員。