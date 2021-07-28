東京奧運：弗洛拉·達菲為6.3萬人口百慕大贏得歷史首金

45 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 弗洛拉·達菲在三項鐵人比賽中以超過1分鐘的優勢贏得比賽。

隨著弗洛拉·達菲（Flora Duffy）在東京贏得女子鐵人三項冠軍，人口僅63000人的百慕大成為夏季奧運史上奪得金牌人口最少的國家或地區。

33歲的她已經第四次出現在奧運會賽場上。在56名參賽選手中間，她以1小時55分36秒的成績第一個衝過終點——比英國的喬吉婭·泰勒－布朗（Georgia Taylor-Brown）和美國的凱蒂·薩費萊斯（Katie Zaferes）快超過1分鐘。

1976年，克拉倫斯·希爾（Clarence Hill）在拳擊項目奪得銅牌，已經令百慕大保持著夏季奧運會人口最小的獎牌國家，現在他們又有了自己的第一個金牌獲得者。

「五年來的壓力真的是太大了，」弗洛拉·達菲說。

「我絶對不鼓勵大家當五年的奧運冠軍大熱門，當然現在這一切都值得了。」

「我想整個百慕大都瘋了，這令一切更加特別。是的，這是我的夢想，但是我知道，這超越了我個人。」

要理解達菲的勝利有多重大，我們可以來了解一些背景。51公里的鐵人三項賽事本身，距離就比從百慕大群島的一端走到另一端還要遠。這個島國的幅員比紐約市小15倍。

在少年時代曾經拒絶代表英國出賽的達菲，現在對於將自己的名字寫進史冊這件事已經不陌生了。她在2018年就成為了百慕大在英聯邦運動會上的第一個冠軍選手。

她還表示：「我很驕傲能夠成為百慕大的第一個金牌運動員，還有第一個女子獎牌獲得者，希望這能夠鼓舞家鄉的每一個人，這是有可能做到的。」

由於東京徹夜下雨，周二的比賽還因為路滑而推遲了15分鐘開始，但是一開賽，達菲就在前四圈內取得了絶對優勢，然後一路統治著比賽。

在她衝過終點的一刻，當意識她的巨大成就時，她臉上的笑變成了快樂的淚水。

「我試著沉住氣，不讓我的頭腦去想這一切真的要發生了，直到跑到最後一公里左右，」達菲說。

「我看到我的丈夫在路邊，他是我的教練，我就對他笑了笑。」

「從那裏開始，我就慢慢讓所有情緒都湧上來了，但是我真的覺得，要過兩天，它才會真正全部宣洩出來。」

這名選手參加了2008年2012年兩屆奧運會，但是在2016年的里約，她帶著獎牌希望來到奧運，最終只能以第八名失望而回。

比賽後，達菲談到了金牌的意義——傷病曾經幾乎迫使她放棄這項運動。她在2018－2019年曾經因為腳傷而被迫休戰一整年；而在2020年，她說她一直在與膝關節炎搏鬥。