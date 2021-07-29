東京奧運：西蒙·拜爾斯退賽，我們對待運動員精神健康的態度會改變嗎

38 分钟前

圖像來源，Reuters

西蒙·拜爾斯（Simone Biles）先後退出了東京奧運會體操女子團體和個人全能比賽，本屆奧運暫時失去了其中一個最著名的選手，但是她對於退賽原因的坦誠，或許能夠改變競技體育世界對於精神健康的態度。

在周二（7月27日）的團體決賽跳馬項目之後，這個美國歷史上最成功的體操選手忽然作出令人震驚的決定，退出女子團體決賽，並稱自己必須將焦點放在自己的健康上。

之後一天，這名24歲的選手決定，她也不會在周四的個人全能項目中出賽。

這個奪得過四枚奧運金牌的選手曾是性侵受害者，她談到了保持精神健康的重要性，表示需要「保護好我們的身心」，還說：「我們說到底也是人。」

好幾名運動員都表揚了拜爾斯的決定，包括牙買加體操選手達努西亞·弗朗西斯（Danusia Francis）。她說：「不知道你們怎麼樣，但是我覺得西蒙·拜爾斯實在是給了每一個人力量，將自己的精神健康放在一切的首位。真是位女王，在很多方面都是GOAT（史上最偉大）。」

「她有膽量和勇氣」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜爾斯的退賽震驚了世界。

2016年奧運會的英國曲棍球獎牌得主珊姆·奎克（Sam Quek）向BBC表示，她對於一些報道感到失望。這些報道暗示，拜爾斯是在把精神健康作為她在奧運跳馬項目上創下個人最差成績的借口。

「我會看到這些標題彈出來，說拜爾斯如何脆弱，說她內心不夠強大，應對不了這種壓力。」

「在社交媒體上，人們在指責她利用這個做借口，退出跳馬，原因是她表現不好。我實在覺得這絶對是胡說。」

「她有膽量和勇氣退出比賽。我們都在談精神健康和身體健康，它們是同樣重要的。」

「這可能是一次重大的轉變」

英國前體操運動員、2016年奧運會銅牌得主尼爾·威爾遜（Nile Wilson）表示，自己為拜爾斯感到驕傲，她的發聲可能會帶來改變。

「作為運動員，特別是西蒙·拜爾斯，關注和認可都來自她作為一個超人類——我總說她是女版的大力神赫拉克勒斯，而她肯定會感受到所有的壓力。」

「這可能會在體操界帶來重大的轉變。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 24歲的拜爾斯在東京奧運女子體操團體決賽跳馬項目上的得分是13.766——是她在奧運會上跳馬的最低得分，之後她退出比賽。

塞爾吉奧·迪亞斯博士（Dr Sergio Diaz）擔任哥倫比亞金牌選手凱瑟琳·伊瓦爾根（Catherine Ibargüen）等奧運運動員的精神健康教練。他說，在過去幾年，拜爾斯把競技體育的「好幾種刻板印象都打破了」。

「拜爾斯公開說過的，和在她的社交媒體帳戶上發表過的，已經很能夠打破精英運動員精神健康問題的一些禁忌，」他向BBC表示。

「這將會改變運動員精神健康的管理，不僅如此——它還會在全社會打開話題，男女子運動員常常被社會看作是榜樣，受年輕人的追隨和愛戴。」

臨牀心理醫生麗維婭·卡斯特洛·布蘭科（Lívia Castelo Branco）說，談論精神健康是一種非常勇敢的行為，但是「雖然我們已經在說很多，但是要衡量和解決則是更加困難」。

「說到身體健康的時候，人們能夠談得更自然，比如說如果運動在膝蓋韌帶撕裂之後退出比賽之類，」這名醫生向BBC表示。

在2016里約奧運會贏得過曲棍球金牌的海倫·里查德森-沃爾什（Helen Richardson-Walsh）接受BBC訪問時表示，運動員每一個方面的健康都是重要的。

「最根本的，不是他們把什麼獎牌帶回家，而他們的身體和精神健康。」

「可以做得更多」

今年的參賽選手要應對不同尋常的狀況——由於奧運會是在一個仍然受全球疫情困擾的地方舉辦，他們要面對隔離的問題。

國際奧委會（IOC）發言人馬克·亞當斯（Mark Adams）表示，運動員村備有支援措施，包括心理醫生和電話支援熱線。

但是他表示，對於運動員的精神健康，「可以做得更多」。

「運動員的精神健康，或者說所有人的精神健康，已經是好幾年來的一個大議題，它真的已經來到前台了。」

「國際奧委會其實已經做了一段時間的工作，也有了一些配套措施，包括網絡研討會等等。很明顯，它在新冠疫情全球大流行下變得更加迫切，但是我們一直在對此做很多的工作。」

美國體操協會（USA Gymnastics）在一份聲明中表示，「全心全意」支持拜爾斯的決定，而她會繼續接受評估，以決定她是否會在其他個人單項決賽中出賽。