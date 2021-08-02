東京奧運：「無人喝彩」的男子百米飛人決賽，仍然創造了歷史

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圖像來源，Getty Images

隨著日本新國立競技場的燈光秀結束，地球上跑得最快的男人們在各自的起跑器上就位，凖備為人生中最重要的10秒搏鬥。

在北京、倫敦、里約，一個叫尤塞因·博爾特（Usain Bolt，保特）的牙買加人創造了一段人類短跑史上空前傳奇。他試過在衝線的一瞬間狠拍胸口打破世界紀錄，也試過在短短數秒內一度似乎保不住優勢，但不變的是他彷彿被全場觀眾的嚎叫聲推向人類極限，第一個衝過終點。

在東京，決賽選手們從起跑線衝出的一剎那，新國立競技場內只有其他田徑選手、記者和當地誌願者的零星呼叫，在幾近空蕩的體育場內迴響。

在拉蒙特·馬塞爾·雅克布斯（Lamont Marcell Jacobs，積及斯）衝過終點時，他拍打著自己的胸脯，徑直衝向了他的同胞吉安馬科·坦貝里（Gianmarco Tamberi，譚巴爾），後者剛剛在幾分鐘之前贏得了跳高的並列冠軍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 意大利的雅克布斯以9.80秒的成績成為新的百米飛人。

聚集在圍欄外的幾十名意大利粉絲瘋狂地叫喊著，但是他們的聲音並無法彌補沒有到場的數以萬計觀眾。

但是對於雅克布斯來說，這不重要了。他拿起了看台上扔下來的意大利國旗，開始拍照。

他跑出了9秒80，擊敗第二名的美國選手弗雷德·克利（Fred Kerley）和第三名的加拿大選手安德烈·德·格拉斯（Andre De Grasse），成為奧運會男子百米飛人冠軍，他在競技體育歷史已經佔有無可抹殺的一席之地。

同樣佔有一席之地的是中國飛人蘇炳添，31歲的他在半決賽跑出9秒83的亞洲人史上最快成績，成為奧運會百米決賽上的第一個黃種人。

他在決賽中跑出9秒98，位列第六，但已經創造了亞洲人和中國人的短跑歷史。

「我的夢想在這裏實現了——我贏了決賽，」雅克布斯在賽後向少數幾個被允許在新冠疫情下進入採訪區的記者說，「這太棒了，我沒有言語去形容這個時候，太不可思議。」

開創了亞洲人奧運百米短跑決賽歷史的蘇炳添，則被中國媒體報道指賽後接受採訪時一度哽咽。

「這一刻，我等了一輩子，」蘇炳添說。

一屆不同尋常的奧運會，地球上其中兩個跑得最快的男子在東京開創了新的的歷史。

百米冠軍兩個月前才「破十」

雅克布斯在今年5月才第一次跑進10秒。

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但是這個歐洲室內60米短跑冠軍將奧運百米決賽起跑一刻的動力一直保持到了終點，以9秒80衝過終點，亞軍和季軍克利和格拉斯分別跑出9秒84和9秒89。

意大利人在這一夜的勝利令整個田徑世界驚訝，而他也承認，這一結果令他自己都驚訝。

在賽後被記者第一時間問到他賽前是否預計自己會贏的時候，他的回答很簡單：「不。」

他在衝過終點之後第一個擁抱的人是在田徑場內剛剛贏得跳高冠軍的同胞坦貝里，而沒有人知道的是，他們二人前一天晚上就曾「預測」過自己的勝利。

「昨晚，我在房間裏和吉安馬科打PlayStation遊戲機，然後我們說『你能想象，如果我們……』」新科百米飛在賽後這樣回憶道。

但是當他們一開始幻想自己雙雙奪冠，就馬上制止住這種想法：「不，不，不可能，別想了。」

雅克布斯說，當他站到起跑線的一刻，前一天晚上的對話又從頭腦裏閃現：「我看到他，五分鐘之前贏了金牌，我就想：『好，我也要贏』——我真的贏了。」

雅克布斯出生於美國，父親是美國海軍陸戰隊員，母親是意大利人。在父親前往韓國服役之後，母親將他帶回意大利並獨自撫養其長大。

雅克布斯說，他在一年前才第一次與父親說話，此前他一直沒見過親生父親。

「他是沒有爸爸帶著長大的——我母兼父職，生活很艱難，」雅克布斯的母親維維安那·馬西尼（Viviana Masini）在接受電視訪問時說，「但今天他的犧牲終於有回報了，他贏得了全世界。」

「他小時候，我就告訴他，有一天他會變得像尤塞因·博爾特一樣強，」馬西尼說。

在東京新國立競技場，他跑出了比博爾特在里約奧運會奪冠（9秒81）更快的成績。

「中國速度」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 儘管決賽盡排名第六，但中國的蘇炳添的半決賽成績以及進入奧運百米決賽還是創造了歷史。

奧運百米短跑決賽第六名通常不會是焦點，但是這一次的蘇炳添卻不一樣。

他在半決賽完成之後就已經創造了歷史。

在周日（8月1日）的男子100米半決賽第三組，31歲的他跑出9秒83的個人生涯最佳成績——過去從來未有亞洲人跑得這麼快。

他由此成為奧運會歷史上第一個闖入男子百米短跑決賽的中國人，也是奧運會採用電子計時以來，首次有亞洲選手闖入奧運百米決賽——而9秒83的成績甚至是在半決賽中位列第一，瞬間令所有人對決賽充滿期待。

蘇炳添在2015年就成為了第一個「破10」的亞洲本土選手，而此後他的競技水平一直保持，在東京奧運會之前已經七次跑進10秒。

在半決賽小組第一衝過終點，並跑出創造歷史的亞洲紀錄之後，蘇炳添跪在地上雙手握拳，大聲狂呼，而中國媒體也紛紛對「中國速度」高聲讚譽。

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中國男子田徑第一個奧運金牌得主、2004年雅典奧運男子110米欄冠軍劉翔第一時間在社交媒體上祝賀蘇炳添，說這是「封神」。

在決賽中跑出9秒90，蘇炳添表示，半決賽的成績已經是一次「超水平發揮」，決賽中他是以再次「破十」為目標，而他已經實現。

曾經亞洲人短跑的極限速度被認為是9秒85，而蘇炳添在東京突破了這個所謂的「上限」。

「我覺得所有的不可能是用來打破的，今天就做到了，」他在賽後表示。

他表示，中國人能站在百米決賽起跑線上，已經是一次勝利。

「對我來說，這一刻等了一輩子，」在接受中國媒體採訪時，他一度哽咽，「通過這麼多年的努力，自己可以通過在百米跑道上的努力，完成短跑歷代前輩給我們的祝福了。

但他表示，在東京奧運仍然有一個夢想要完成——他將與隊友參加男子4x100米接力。

「我覺得我們非常有機會能夠站在領獎台上，」蘇炳添說。