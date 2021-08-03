東京奧運：美國鉛球選手領獎台示威對她個人的意義

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在贏得銀牌後，桑德斯在領獎台上舉起雙臂交叉成「X」狀。

在獲得銀牌後，美國鉛球選手桑德斯（Raven Saunders）成為了本屆東京奧運會領獎台示威的第一人。

8月1日頒獎禮上，當三位獎牌獲得者凖備拍照時，桑德斯舉起雙臂交叉成「X」狀。她稱，這代表著「所有被壓迫的人相遇的十字路口」。

今年25歲的桑德斯是一名黑人，也是一名同性戀者。她對於自己受抑鬱之苦的經歷十分坦率，稱她想要「做自己，不在意別人的視線」。

比賽結束後，她說自己希望為「全世界正在鬥爭而沒有平台為自己發聲的人們」給予關懷。

「我是許多群體的一份子，」這位在最後一投後扭臀慶祝的選手錶示。

本屆奧運會女子鉛球項目上，中國選手鞏立姣贏得了金牌，新西蘭選手亞當斯（Valerie Adams）奪得銅牌。

國際奧委會（IOC）在東京奧運會開賽前曾放寬示威禁令，允許運動員在記者會上「表達他們的觀點」，但在領獎台上仍然不准作出政治性示威。

一名國際奧委會發言人表示，該機構正在對這一行為「進行研究」。由於國際奧委會沒有寫明相應懲罰措施，目前尚不清楚桑德斯可能會面臨何種懲戒。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 桑德斯平時積極為黑人心理健康問題發聲，表示希望自己可以激勵更多人。

「我真心認為，我這一代人真的不在乎，」桑德斯表示。

「不管怎麼說，我們真的不在乎。我向所有黑人同胞致敬，向所有我們LGBTQ群體的人致敬，向所有面對心理健康問題的人致敬。歸根到底，我們明白這大過我們，大過當權者。我們明白有很多人尊敬我們，期待看到我們會說什麼或者我們會為他們發聲。」

運動員的心理健康問題一直是本屆奧運會的一個熱議話題。美國隊的體操巨星西蒙·拜爾斯（Simone Biles）早前已經由於這一原因退出多項比賽。

2016年首次出戰奧運會的桑德斯曾經表示，2018年時，由於心理問題嚴重，她考慮過結束自己的生命。

她稱，自己的個體認同被鉛球填滿，且感覺無法從鉛球帶來的壓力中逃脫。在向一名前職治療師尋求幫助後，她才得以跟這項給她帶來如此多成就的運動形成一種更加平衡的關係。

「你可以堅強，」 她表示。「也可以不用每時每刻都堅強。可以需要別人。」

在此次登上領獎台之前，桑德斯已經憑借自己半紫半綠的發色吸引許多支持者的注意。吸引眼球的還有她的口罩，口罩圖案的靈感來源於漫威（Marvel）漫畫形象「綠巨人」（Hulk，浩克）以及蝙蝠俠（Batman）系列中的形象「小丑」（Joker）。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 桑德斯認為「綠巨人」浩克與自己的模樣十分相像，她的口罩也受到了這個形象的啟發。

她視綠巨人為另一個自我，認為這個人物展現了一個個體是如何學會用一種受控的方式自我認同並釋放能量的。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報道稱，在比賽結束後，桑德斯「扭著肚皮舞進入了媒體區，問可以在哪裏找到香檳並高唱『慶祝』。」

桑德斯曾經表示，自己是看黑人網球冠軍姐妹維納斯（Venus）與賽琳娜·威廉姆斯（Serena Williams）比賽長大的，看到她們「綁著辮子的年輕黑人女生，不在意他人目光」，這種可見度對她意義重大。

現在的她希望，通過自己的成績和坦率，可以激勵更多人。