東京奧運：中國冠軍鐘天使、鮑珊菊頒獎台上戴毛澤東像章引違規爭議

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鐘天使（右）與鮑珊菊（左）以破世界紀錄成績衛冕場地自行車女子團體競速賽金牌。

國際奧林匹克委員會（IOC）表示，已就兩名中國自行車運動員戴著毛澤東像章站上東京奧運頒獎台一事，要求中國奧委會提交報告。

中國鐘天使、鮑珊菊組合星期一（8月2日）在場地自行車女子團體競速賽中奪得金牌，兩人在頒獎禮上時，在其中國隊外套上別上一枚以中共已故最高領導人毛澤東為造型的像章，引中國左翼網民喝彩，但也被輿論質疑是否違反《奧林匹克憲章》禁止政治宣傳的規定。

國際奧委會新聞發言人馬克·亞當斯（Mark Adams）星期二（3日）表示正了解事件。中國奧委會暫未就此作出公開回應。

這是本屆夏季奧運會第二起涉及運動員在賽場內作出可能違反《奧林匹克憲章》第50條行為的事件。國際奧委會目前也在調查美國鉛球銀牌得主桑德斯（Raven Saunders）星期天（1日）在頒獎台上舉起雙臂交叉成「X」狀一事。

鐘天使、鮑珊菊戴毛澤東像章，國際奧委會怎麼說？

現年30歲的鐘天使與23歲的鮑珊菊星期一傍晚在場地自行車女子團體競速賽中，成功衛冕該項目在2016年里約熱內盧奧運贏得的金牌。

這是中國代表團本屆奧運會獲得的第28枚金牌，二人的成績31.804秒刷新世界紀錄。

兩人隨後身穿白色為主色的中國代表團外套踏上頒獎台。外套左側印有中國國旗，下方則是奧運五環。鐘天使在中國國旗左方別上一枚毛澤東像章，鮑珊菊在奧運五環左下方別上了像章。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鐘天使（右）與鮑珊菊（左）胸前別上了毛澤東像章。

國際奧委會發言人亞當斯星期二說：「我們接觸了中國奧委會，並請他們就此事提交報告。」

「我們正了解此事。」亞當斯並未對此多加評論。

毛澤東像章在至少半個世紀的時間內在一黨專政的中國是明顯的政治崇拜和個人崇拜象徵，在毛澤東主義充斥的1960年代，更一度人人佩戴。 國際社會對中國冠軍運動員的上述行為表示關注， 體育界有評論指，鐘天使、鮑山菊此舉對《奧林匹克憲章》第50條構成挑戰。

毛澤東像章是什麼？

毛澤東像章在1966至1976年間中國文化大革命期間是人人佩戴的政治宣示物。第一枚毛澤東像章是1932年上海中共秘密組織為祝賀毛澤東擔任中華蘇維埃工農政府主席特地製作，第二枚出現在1943年，製作者是國民革命軍陸軍新編第四軍（新四軍）秘密工作者虞廷萃。

1966年8月，毛澤東第一次在北京接見紅衛兵後，中國各地興起了毛澤東像章熱。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 文革時期是毛澤東像章製作與佩戴的巔峰時期。

中共官方《光明日報》旗下《新天地》雜誌2011年一篇署名姚小平的文章指出，1969年6月12日，中共中央下達《關於宣傳毛主席形象應該注意的幾個問題》的文件，訂明「不經中央批准，不能再製作毛主席像章」，讓像章製作逐漸降溫。到1971年林彪出逃事件發生之後，「像章熱」迅速冷卻。

但「紅色收藏」熱潮近年再次出現，雲南曲靖商人潘庭宏經常被中國媒體報道為收藏毛澤東像章最多之人，截至2016年，已收藏38萬枚。他更曾經帶著這些像章到香港等地展覽。

實際上，毛主席像章到今天仍不難購入。BBC中文記者搜索中國網購平台淘寶網與京東商城，很容易便找到毛主席像章賣家，一家出售3.6厘米胸章的商戶索價一枚3.6元人民幣（0.56美元）。

中國運動員戴著毛主席像章比賽有前例嗎？

國際奧委會要求中國提交報告的消息傳出之後，中國網站網易體育發文：「值得注意的是，2000年悉尼奧運會上，（乒乓球運動員）孔令輝奪冠時就是戴著毛主席像章，而在2008年羽毛球男單決賽中，林丹的球衣國徽上方就別著一顆毛主席像章。」

然而，記者翻查孔令輝2000年9月25日奪冠比賽的照片，未能看見其衣服上有別上任何徽章。

中國境內喝彩 境外強烈批評

文章說：「今天，我們年輕人越來越肉眼可見地熱愛毛教員，在最本質意義上，是什麼呢？是認清了資本主義弊端、堅定了社會主義自覺自信的表現。如果有什麼人，抱著八、九十年代的老劇本不放，非要在覺醒一代面前頑固堅持『非毛化』，那麼，等待他們的很有可能是歷史和群眾的鐵拳問候。」

甚至有憤怒的網民指責官方媒體中國中央電視台體育頻道（央視五套）在其後的重播畫面中把兩位運動員身上的毛澤東像章抹掉。署名」雲水怒「的微信公眾號文章批評有人「作妖」，同時稱：「『千流歸大海，奔騰湧巨瀾』，人民最終還是會回到毛主席這兒來，並且已經在回來的路上了。那胸前閃耀著毛主席像章的青年人，不就是最好的證明嗎？」

海外平台上則有大量聲音質疑鐘天使、鮑山菊違反奧運規定。被稱為「科學打假鬥士」的科普作家方舟子在Twitter上提出了他的疑問。

旅居澳大利亞的政治漫畫作者巴丟草批評，「這是中國死亡無數的文化大革命的象徵」，並稱他的祖父母也是死於文革，而毛澤東要為數以千萬計中國人之死負責。