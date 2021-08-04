東京奧運：為什麼中國金牌最多，在美國媒體上卻不是排第一？

9 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中美在多個奧運項目競爭激烈。

東京奧運會賽事過半，中國正在獎牌榜上領先，而且會希望這個優勢一直保持到最後——中國過去只在2008年北京奧運會上做到過這一點。

不過，如果你看的是美國媒體的奧運報道，看到的獎牌榜卻不一樣。

美國的好幾個大媒體——甚至包括美國國家奧林匹克委員會（USOPC）——都使用了一種有爭議性的獎牌榜排序方式，在這個獎牌榜上，美國排在中國前面。

造成這個差異的原因是，美國媒體獎牌上是以總獎牌數量為優先計算依據，而不是先計算金牌。

獎牌榜的「黃金標凖」

在國際奧委會（IOC）的所謂「黃金標凖」下，中國在8月3日結束後以32面金牌領先美國的24面，在獎牌榜上以明顯的優勢領先。

但是在美國，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》以及轉播奧運的電視台全國廣播公司（NBC）等媒體上，使用的都是優先計算總獎牌數的排列方式。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國際奧委會以金牌總數作排名。

這一做法在社交媒體上受到廣泛的批評，甚至一些美國體育迷也一樣。澳大利亞的澳洲新聞網（News.com）指責美國是在獎牌榜上「造假」。

「很多美國的報刊都找到了自己的方式來給世界各國排序，」一篇文章這樣寫道。

「而且——驚喜來了——這意味著某個國家都能排在榜首。」

而《紐約時報》是有點「三心二意」：在8月3日的比賽日開始前，該報使用的是「替代版」的獎牌榜。

但是，幾個小時後，該報又在推特（Twitter）上發佈了以金牌為優先依據的排行榜。

更加令人困惑的是，兩個版本的獎牌榜都能夠在該報的官網上找得到。

幾天前，《紐約時報》的圖表編輯喬什·凱茨（ Josh Katz）似乎在為「替代版」的獎牌榜開脫。他說：「計算獎牌的方式都很多種。」

「哪一種計算方法是更優越？可能兩者都算不上，」凱茨在7月27日這樣寫道。

「或許理想的方式是介乎於兩者之間。」

中國要逆轉？

耐人尋味的是，替代版的排序方式在2016年奧運會時並沒有被採用。當時美國在金牌數和總獎牌數上面都是第一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 以金牌計算，中國暫排行第一，以金銀銅牌總數計算，美國暫領先。

不過，這一次劇情一度出現逆轉的跡象：在一翻追趕之後，中國在8月3日一度短暫地在總獎牌數上追上美國——兩個國家當時都有68面獎牌。