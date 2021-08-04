東京奧運：英籍13歲「天才」滑板少女的13件趣聞

15 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， Tokyo Olympics: GB skateboarder Sky Brown is ready to take on the world

年僅13歲的斯凱·布朗（Sky Brown）在東京2020奧運會上獲得女子公園滑板賽銅牌，成為英國夏季奧運史上最年輕的獲獎選手。

她的生活是否就此永遠改變了呢？是什麼讓她小小年紀就成為奧運獎牌獲得者？

其實，布朗從小就在媒體的關注下長大，因此對聚光燈並不陌生。

BBC特此歸納了這位「天才」少女的成才之路上的13件趣聞，以便讓人們對她有更全面認識。

英國年紀最輕奧運選手和獎牌得主

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯凱·布朗

布朗代表英國隊參加滑板大賽創造了歷史，成為英國最年輕選手，打破了由游泳選手辛頓（Margery Hinton）所保持的93年的記錄。

辛頓在1928年參加阿姆斯特丹比賽時也是13歲（13歲零44天），但布朗則是13歲零28天。

不僅如此，布朗還贏得了銅牌。在此之前，英國在夏季奧運會贏得獎牌的最年輕選手是莎拉·哈德卡斯爾（Sarah Hardcastle）。她在1984年洛杉磯奧運會上獲得游泳的銀牌和銅牌，年僅15歲。

日英混血兒

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯凱和弟弟共享一個YouTube頻道。

布朗的母親是日本人，父親是英國人。父親斯圖十幾歲時移民美國。但他和斯凱的媽媽美惠子（音譯，Mieko）相識於日本。美惠子和斯凱出生於日本，他們的家人，包括斯凱的弟弟目前都居住在日本。

斯凱喜歡滑板有家傳，因為父親斯圖喜歡滑板運動，並在做市場營銷之餘參加過業餘選手的比賽。斯凱從父親那裏學習滑板運動。

穿梭於美國加州與日本宮崎之間

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 與美國滑板傳奇人物托尼·霍克在一起

布朗第一次參加奧運會預選賽是在加利福尼亞的長灘，當時她只有10歲。

因為住在日本，意味著她來往於加州與宮崎之間。

歐申賽德是她在美國的住所，距離聖地亞哥大約56公里。但日語是她的第一母語。

奧運前一年摔成重傷

布朗是東京奧運推遲一年的受益者之一。2020年5月，她在訓練時摔傷，頭骨骨折、左手臂和手腕骨折，同時心臟和肺部出現撕裂，一度生命垂危。

她父親斯圖當時表示，斯凱這次摔得最嚴重，能活下來已經很幸運了。他說，斯凱非常樂觀、堅強。她的樂觀讓整個醫療團隊感到震驚。

斯凱在參加奧運預選賽前也曾摔倒，摔斷手臂，但她戴著石膏參賽取得第一。

自學成才

她4歲時父親曾把她滑板的一段視頻放到臉書上，當時就火了。但布朗從未有過專業教練。

她喜歡在YouTube上看滑板視頻，一看就是幾個小時，然後再自己製作視頻上傳到YouTube。

她還與美國滑板傳奇人物托尼·霍克合作過，但不是以官方身份。

社交媒體「明星」

她在 Instagram上有接近100萬粉絲。 YouTube的訂閲者也接近30萬，是社交媒體的小紅人。

她還與弟弟共享一個YouTube頻道，記錄他們的生活和她的奧運之旅。

他弟弟Ocean的Instagram賬戶則由媽媽來管理，共有接近20萬粉絲。

十歲成為職業選手並成為耐克年紀最小運動員

布朗有多個贊助合同，並在2018年轉為職業選手後很快就被體育用品商耐克搶走。

此後，她與頂級體育明星西蒙·拜爾斯（Simone Biles）和塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）一道出現在廣告中。

布朗在今年初接受《衛報》採訪時表示，希望通過自己成為奧運最小滑板選手來激勵其他年輕女孩。

滑板上學兩不誤

由於繁忙的體育日程與生涯，再加上經常要旅行，意味著她每周只能上2天學, 其餘的則在網上完成。

她典型的一天包括每天在歐申德賽的各個公園練習3個小時滑板。

世界排名第三

自從2019年在巴西滑板世錦賽中贏得銅牌後，布朗鞏固了她世界最佳滑板選手的地位，目前世界排名第三。

11歲完成滑板高難動作

在東京奧運取得銅牌之前，布朗還在一年一度的X Games極限運動中展露頭角。

2019年，11歲的布朗成為第一個在X Games上成功完成外轉540（a frontside 540）的女滑板選手，在空中轉體一圈半。

衝浪愛好者

布朗充分利用加州有利氣候條件，經常和父親以及弟弟一起去衝浪。

她經常早晨5點就起牀，享受衝浪的樂趣。

美國《與星共舞》少年組2018年冠軍

布朗喜歡唱歌、跳舞。2018年她參加了美國真人秀《與星共舞》少年組（Dancing with the Stars: Juniors in 2018）的比賽。

她與職業選手 JT Church聯手獲得冠軍。

寫書、出單曲

在去年養傷期間，布朗還發行一首單曲《女孩》（Girl），同時還出版了一部名為《Sky's the Limit》的書。