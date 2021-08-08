東京奧運：送錢送房送母牛……各國如何獎勵奪得獎牌的運動員

費爾南多·杜阿特（Fernando Duarte）

BBC國際部

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊迪琳·迪亞茲是菲律賓歷史上的第一個奧運會冠軍，她因此獲得超過60萬美元的獎勵。

在奧運會上爭取獎牌，本身對於運動員來說就是巨大的激勵……那份榮耀、成就感和名聲無可言喻。

但是，你知不知道有多少國家會向他們的運動員提供額外的獎勵呢？有些會送錢，有些會送房子，有些甚至會送母牛。

國際奧委會（IOC）不會向運動員支付出場費，也不會向贏得獎牌的選手發獎金，但是有相當數量的國家會試圖通過各種獎勵來刺激運動員的求勝慾望。

在這裏，我們來看看2020東京奧運會上的一些獎牌獲得者，除了金銀銅獎牌之外，還會得到些什麼。

兩所新房子

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 菲律賓舉重選手伊迪琳·迪亞茲為國家贏得金牌，因此還得到兩所新房子。

舉重選手伊迪琳·迪亞茲（Hidilyn Diaz）在7月26日的比賽中為菲律賓贏得該國歷史上的首枚奧運金牌，令舉國沸騰。

她在女子55公斤級比賽中奪金，成為國家英雄。

迪亞茲在競技賽場上的成績也改變了她在賽場外的人生。

除了贏得超過60萬美元的現金獎（當中包括菲律賓體育委員會，甚至還有總統杜特爾特本人支付的獎金）之外，她還獲得了兩所新房子——其中一所是由菲律賓華裔富豪吳聰滿贈送的豪華公寓。

對於一個目前的菲律賓空軍下士且月收入為500美元的運動員來說，這一點都不差了吧！

令人無法相信的是，贏得冠軍的她，其實在備戰奧運會期間連個健身房都沒有，只能湊合著與別人輪流使用舉重器材。在此之前，她和隊友們還因為新冠疫情而滯留馬來西亞長達18個月。

獎金數額差異巨大

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬來西亞是奧運獎牌獎金比較豐厚的國家之一，本屆奧運他們目前只得到一枚羽毛球項目銅牌。

不同國家的獎金數額差異非常巨大。

在那些在奧運會上瘋狂「掃金」的國家，運動員要依靠在備戰和訓練設施上的巨額投資，於是這些國家通常在獎金問題上就會不如其他國家那麼慷慨。對於其他（得到獎牌較少的）國家來說，奧運會上的輝煌是一件更加英勇的事情。

馬來西亞13次參加奧運會只贏得11枚獎牌，奪得金牌對他們來說仍然是很難得的事情，他們承諾給該國在東京奧運會上奪金的健兒獎勵24.1萬美元（銀牌獎金是15萬美元，銅牌則是2.4萬）。

截至8月2日，馬來西亞只在東京贏得過一枚獎牌：是羽毛球男子雙打項目的銅牌。

另一方面，至7月29日已經在奧運參賽歷史上奪得超過500枚獎牌的澳大利亞，給每個站在領獎台的運動員發的獎金不到馬來西亞的十分之一——澳大利亞在東京已經贏得超過30枚獎牌。

閃亮的新轎車

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯贏得奧運獎牌的運動員會得到政府贈送的新轎車。

在大國當中，中國與俄羅斯屬於例外，他們的奧運會獎牌得主不僅會獲得巨額獎金，還會從國家和地方當局那裏獲得各種獎勵。

在俄羅斯，這些獎勵就包括閃亮的新轎車，還有住宅。

母牛也是獎品

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 過去，有些運動員在奧運贏得獎牌的獎賞是一頭母牛。

不過，另一些獎勵則有點奇妙。

南非賽艇選手西茲維·恩德洛烏（ Sizwe Ndlovu）、馬修·布裏坦（Matthew Brittain）、約翰·史密斯（John Smith）和詹姆斯·湯普森（James Thompson）在2012年倫敦奧運會贏得男子輕量級四人賽艇項目贏得冠軍，每個人得到了一頭母牛。

他們的獎品來自商人兼擅長燒烤的電視節目廚師揚·斯坎內爾（Jan Scannell）。

新工作、加薪，還能免服兵役

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度的米拉拜·查努贏得舉重銀牌，因此她獲得升職。

在很多國家，一枚奧運獎牌能夠為你帶來一份新工作，或者更高的薪水。

印度舉重選手米拉拜·查努（Mirabai Chanu）在東京奪得一枚銀牌，得到約35萬美元的獎勵，但是更令人驚訝的是，她還得到了現僱主印度鐵路局的公開承諾，將會給她升職。

在韓國，獎牌獲得者會得到獎金，但是對於一些男子項目獎牌得主來說，最大的獎勵可能是免除原本18個月的強制兵役。

該國有兩名高爾夫運動員有機會獲得這一福利，分別是任成宰（Sungjae Im）和金時沅（Si Woo Kim）——很遺憾，兩人最終都未能站上領獎台。

還有更多的物質獎勵

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國選手貝薩尼·施裏弗是奧運會冠軍，但是卻需要眾籌才能來到東京。

給奧運獎牌得主發獎勵並不是新鮮事，而是可以追溯到1980年代，只不過獎勵的規模與當時相比已經加大了很多。

不過，對很多人來說，這些獎金其實就是生計。因為他們當中的很多人參加的競技項目並不會得到媒體太多的關注，於是在奧運週期以外要得到贊助也比較難。

比如巴西的奧運選手就非常依賴政府的資助。當中包括體操選手麗貝卡·安德拉迪（Rebeca Andrade），她在東京奧運的女子項目當中奪得兩枚獎牌，震驚世界。

今年2月，研究機構全球運動員（Global Athlete）訪問了48個國家的超過500名精英奧運選手，了解他們的財政。當中近60%的人表示，他們「不認為自己財務穩固」。

好幾個國家的運動員，包括像美國這樣的體育大國在內，要依靠眾籌項目來資助他們參加東京奧運會。

英國的BMX單車手貝薩尼·施裏弗（Bethany Shriever，上圖）就必須通過眾人籌來實現參加奧運的夢想，因為此前的2017年，管理機構英國體育局（UK Sport）裁撤了對女子單車手的資助。

新冠疫情亦令事情變得更加複雜，因為一些有出場費和資金的賽事推遲或取消了。

幸運的是，很多上面所提到的獎牌獲得者在得到獎勵之後，就不再需要擔心這種事情了。迪亞茲在奪金之後的新聞發佈會上表示說：「儘管有疫情，我們還是來到了這裏，也把獎牌帶回了家。」