東京奧運閉幕：新冠疫情以外的八大回憶

洛德絲·赫萊迪亞（Lourdes Heredia）

BBC國際部記者

45 分钟前

圖像來源，Getty Images

2020年東京奧運會成為了一屆與眾不同的奧運會，而這不單純因為比賽要在一場疫病大流行底下進行。

缺乏現場觀眾，還有各種各樣的2019年新型冠狀病毒病疫情（COVID-19；新冠病毒疫情）安全措施，成為了過去兩周比賽的特色。

但這段時間也充滿了許多溫暖人心與勵志的時刻，讓這一屆奧運會不會只因為新冠病毒防疫限制而被世人記住。

初試啼聲的少年們

賽事開始之初，有三位年輕運動員吸引了眾多鎂光燈照射。

滑板女子街式賽首次在奧運會上演，頒獎台很快就擠滿了青少年。來自日本的西矢椛得了金牌，13歲的她成為了奧運最年輕的金牌得主之一。

跟在她後面的有同樣是13歲的蕾莎·利爾（Rayssa Leal），她以一面銀牌成為了巴西最年輕的奧運獎牌得主。16歲的中山楓奈得了銅牌。

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但這才不過是開始。像游泳、體操與跳水等項目還陸續出現青少年選手驚艷奪金的場面。

中國的全紅嬋在女子10米跳台以兩次完美跳躍邁向奪金之路。這位14歲的選手首兩跳取得七位裁判各10分的滿分成績，還有一跳只差0.5分便滿分，但還是刷新了奧林匹克紀錄。

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前所未見的伎倆

自由式小輪車（BMX freestyle）是本屆新增項目之一，也是在新冠防疫限制之下，其中一項吸引最多人在賽場外圍觀的比賽。

英國的夏洛特·沃辛頓（Charlotte Worthington）做出一個奧運會上前所未見的伎倆——一個360度後空翻——贏得小輪車金牌。

圖像來源，Getty Images

這下360度後空翻由扎克·肖（Zach Shaw）發明，因此又稱「Zakflip」，放到沃辛頓這套世界級動作裏頭，為她獲得評判打分97.50，換來金牌。這是男、女子比賽中最高的分數。

「分金同味」

奧林匹克男子跳高決賽出現了難以置信的一幕：卡塔爾的穆塔茲·伊薩·巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）與意大利的吉安馬科·坦貝里（Gianmarco Tamberi，譚巴爾）一同獲得金牌。

圖像來源，Reuters

經過累人的兩小時競逐，兩人均跳出2.37米的成績，難分高下。賽會正要請兩人再次「一跳定輸贏」。

這時候，兩人做出彰顯體育精神的一個決定：他們同意共享金牌，眾人馬上叫好。他們創下了自1912年以來，首次有雙冠軍一同踏上頒獎台的歷史。

君子之爭

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美國選手傑維特（左）與博茨瓦納選手阿莫斯（右）雙雙跌倒，繼而互相扶持衝線，彰顯體育精神。

當美國選手伊賽亞·傑維特（Isaiah Jewett）與博茨瓦納選手尼耶爾·阿莫斯（Nijel Amos）在800米跑賽事中摔倒，他們把彼此扶了起來，互相攙扶，慢跑回終點線。

他們比冠軍落後了54秒，但這一次，正如他們賽後對記者所說一樣，時間再也不重要了。

「史上首金」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 為菲律賓奪得該國曆來首面奧運金牌的伊迪琳·迪亞茲獲得各方獎金超過60萬美元。

伊迪琳·迪亞茲（Hidilyn Diaz）在女子55公斤級舉重為菲律賓贏得該國曆來首面奧運金牌。

因為新冠疫情的緣故，迪亞茲在馬來西亞滯留了一段時間。這位來自三寶顏（Zamboanga）某窮鄉僻壤，父親開三輪摩托車維生的女兒，自2019年12月以來沒有見過家人一面。

她領獎之後對記者說：「我期待能享受一下生活，畢竟我已經在馬來西亞待了差不多兩年，我也糊塗了。」

編織秘密武器？

圖像來源，PA Media

英國跳水選手湯姆·戴利（Tom Daley）與馬提·李（Matty Lee）一同贏得男子雙人10米跳台跳水金牌。戴利把織毛衣視為他的「秘密武器」。

他後來在社交媒體上展示成品——那是給他家的法國鬥牛犬Izzy的一件套頭毛衣（jumper）。

拜爾斯：精神健康第一

拜爾斯宣佈退賽決定後說：「我說要優先照顧精神健康，是因為要是你不這樣做，你是無法享受這項運動，也不會心想事成。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 拜爾斯率先向俄羅斯奧委會女子體操隊隊長梅爾尼科娃道賀。

美國敗於俄羅斯奧委會得第二名，是自2010年以來首次落敗。拜爾斯率先向俄羅斯奧委會隊長安吉麗娜·梅爾尼科娃（Angelina Melnikova）道賀。

在退出另外四個項目之後，拜爾斯回到賽場競逐女子平衡木項目，得一面銅牌。

雖然從旁人目光看，東京之旅沒能如拜爾斯所願，她回顧自己的經歷，認為值得大家學習。

她在平衡木比賽過後對記者說：「這當然是啟發大家討論精神健康。這是許多人都曾經歷過，卻都選擇逃避的話題。我覺得我們不只是在娛樂大眾，我們也是人，我們都有情感。」

今年早些時候，拜爾斯公開表示對參與2024年巴黎奧運持開放態度。她在參加平衡木比賽後表示希望稍作休息，但沒有排除任何可能：「我只想消化一下奧林匹克這回事。我經歷了許多，這是漫長的五年。」

雨過總會天晴

本屆奧運會期間至少有一名選手訂婚成功。

圖像來源，TyC Sports 圖像加註文字， 「你願意嫁給我嗎？求你了！」「我當然願意」

阿根廷擊劍手瑪麗亞·貝倫·佩雷斯·莫里斯（Maria Belen Perez Maurice）也許因為敗給匈牙利的安娜·馬頓（Anna Marton）而感到一絲失落，但她沒有空手而回。

她在接受賽後直播連線採訪途中，與她交往多年的教練盧卡斯·吉列爾莫·沙烏塞多（Lucas Guillermo Saucedo）在她背後舉起一張紙：「你願意嫁給我嗎？求你了！」