東京奧運：英國男子接力選手藥檢呈陽性被禁賽，中國田徑項目能再創歷史嗎？

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏賈曾在2021年英國田徑錦標賽中奪得100米金牌。

英國短跑選手吉津杜·烏賈（Chijindu "CJ" Ujah，烏查）被檢測出違禁物質呈陽性，已被禁賽。

27歲的他是東京奧運會英國代表隊男子4x100米短跑接力隊成員之一，他們在本月的奧運會該項目決賽上奪得銀牌。

禁藥事件或將導致英國代表隊這一項目的成績被取消。若其獎牌被禠奪，決賽得第四名的中國隊將可能遞補獲得銅牌。

田徑誠信委員會（Athletics Integrity Unit，簡稱AIU）表示，烏賈已經被暫時禁賽。

該委員會表示，烏賈的一次藥檢結果顯示「違禁物質（Ostarine及S-23）存在或被使用」。

英國田徑運動監管機構英國田徑協會（UK Athletics）一名發言人表示，目前不就這一進行中的程序置評。

烏賈本人亦未就事件置評。他此前在6月的英國田徑錦標賽上贏得100米短跑冠軍。

在東京的男子4x100米短跑接力決賽，英國代表隊僅以0.01秒之差未能奪得金牌。

烏賈當時是跑第一棒的選手，而最後一棒的選手內森尼爾·米切爾-布萊克（Nethaneel Mitchell-Blake）在衝線的一刻被意大利選手菲利波·托爾圖（Filippo Tortu，托圖）反超。

世界田徑聯合會（World Athletics）的反禁藥條例表明，接力隊中的任何一名成員若有違反禁藥管制法規（ADRV）的行為，「該接力隊將會自動被取消涉事賽事的資格，產生的一切後果將涉及整個接力隊，包括喪失所有冠軍頭銜、獎項、獎牌、積分和獎金及出場費」。

事件中涉及的物質「奧斯塔琳」（Ostarine）又稱「Enobosarm」，作為一種合成代謝劑被列入世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）的違禁物質清單。

英國反興奮劑組織（UK Anti-Doping，簡稱Ukad）官方網站稱，該物質有著「與睪酮相似的作用」。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國男子4x100米短跑接力代表隊，右二為吉津杜·烏賈（烏查）。

S23則是「選擇性雄激素受體調節劑」（Selective Androgen Receptor Modulator，簡稱Sarm）。根據美國反興奮劑組織（Usada）指，該物質「有與合成代謝類固醇相似的合成代謝特性」。

烏賈有權要求對藥檢程序中的B樣本進行檢測——該樣本在A樣本接受檢測時作為備用。假如B樣本進一步確認為「不良分析結果」（AAF），案件就將上報至體育仲裁法庭的反興奮劑部門（Cas ADD）。

另一方面，國際運動禁藥檢測局（International Testing Agency，簡稱ITA）表示：「Cas ADD將會對一次違反反興奮劑規則 (ADRV) 報告的發現進行研究，並考慮取消英國隊在男子4x100米接力比賽中的成績。」

在東京奧運會的藥檢當中，目前已經有四名運動員被查出呈陽性而被禁賽。

另外三人分別是巴林的1500米跑手薩迪克·米庫（Sadik Mikhou）、格魯吉亞鉛球手貝尼克·阿布拉米揚（Benik Abramyan），以及肯尼亞短跑選手馬克·奧蒂諾·奧迪安博（Mark Otieno Odhiambo）。

田徑誠信委員會表示，已經對四名涉嫌違規的運動員啟動了紀律程序。

中國隊將因此創歷史？

在東京奧運男子4x100米接力決賽中，意大利隊奪得金牌，英國代表隊和加拿大隊分別是亞軍和季軍。

由湯星強、謝震業、蘇炳添、吳智強組成的中國隊第四名衝過終點，而如果前三名中有隊伍被取消成績，中國隊將有望遞補獲得獎牌。

按照規則，若有隊伍被取消資格，排名將由後面的隊伍按順序遞補——假如英國隊被取消成績，其銀牌將會由加拿大隊遞補獲得，中國隊則遞補銅牌。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 為中國短跑創造歷史而被粉絲稱為"蘇神"的蘇炳添，曾表示希望在退役前獲得一枚奧運獎牌，但是他在男子百米決賽中名列第六，未能如願奪得獎牌。

假如出現這一情況，中國將取得歷史上第一枚奧運短跑接力獎牌。

中國短跑選手在東京奧運創造了歷史性的佳績，蘇炳添在男子100米項目闖入決賽，是奧運百米飛人決賽中首次出現中國人的身影——而且蘇炳添在半決賽中跑出9秒83，創造了新的亞洲紀錄。

此外，中國女子隊也闖入了4x100米接力決賽，是歷史上第一次進入奧運會這一項目的決賽。

為中國短跑創造歷史而被粉絲稱為「蘇神」的蘇炳添，曾表示希望在退役前獲得一枚奧運獎牌，但是他在男子百米決賽中名列第六，未能如願奪得獎牌。

現在隨著英國選手可能被取消成績的消息傳出，中國社交媒體上有大量評論指出，即將32歲的蘇炳添可能實現獎牌夢。

「我們的獎牌有望，蘇神願望要實現了，」新浪微博上一條評論這樣說道。

「蘇神：你值得。」另一條評論說道。

也有網友強調，這份可能的榮耀應該屬於整個中國接力隊：「標題總是只突出蘇炳添一個人……接力隊其他小伙子呢？差評！」

有關烏賈的最終檢測結果和裁決將在什麼得出，目前尚未明確，但是中國網民為中國可能遞補奪牌表示非常期待。

「什麼時候才有最終結果啊……等得我急死了，」一名微博網友表示。

中國隊在過去也曾在奧運會中因為前三名選手被取消資格而遞補獲得獎牌——東京奧運會的女子鉛球冠軍鞏立姣就曾在2008年北京奧運會上名列第五，之後因為該項目的亞軍和季軍相繼藥檢不合格而被褫奪獎牌，鞏立姣遞補成為銅牌得主；之後在2012年倫敦奧運會上名列第四的她，再次因為金牌和銀牌得主相繼被查出使用禁藥，而遞補獲得銀牌。