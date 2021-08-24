東京殘奧會：從1960年的羅馬至今，那些被改變的人生

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 里約殘奧會開幕式

2020東京殘奧會於周二（8月24日）開幕時，將會迎來這項體育盛事的60週年（由於因新冠疫情延期，實際上是61年）。自創辦以來，它就是精英運動員的舞台，幫助殘疾人實現了人生中實實在在的改變。

在殘奧會即將開幕之際，BBC訪問了數十年來那些曾經代表他們的國家出現在這個最高舞台上的運動員。

改變人生

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬沙姆女爵（中）代表英國隊參加過三屆殘奧會。

「我想它（殘奧會）帶來了很大的影響，它將全世界的人帶到了一起，這是在這之前所沒有的，」來自伊爾頓的馬沙姆女爵（Baroness Masham）說。她曾代表英國參加過1960年在羅馬的第一屆殘奧會。

「我認為它帶來了巨大的改變。」

1958年的一次騎馬事故令她需要以輪椅代步，當時救治她的男人正是後來幫助創辦殘疾人奧運會（Paralympic Games）的路德維希·古特曼醫生（Dr Ludwig Guttmann）。

「當一個人坐上了輪椅，運動就成為治療的一部分，」她說，「它是生活的一部分，是作息的一部分。」

古特曼醫生在英國創辦了斯托克·曼德維爾運動會（Stoke Mandeville Games，名字源於他治療脊椎受傷病人的醫院），之後它逐漸演變成了殘疾人奧林匹克運動會（Paralympics，帕拉林匹克運動會）。

對於在發生意外前已經是體育迷的馬沙姆女爵來說，能夠在第一屆殘奧會中參賽是一個令人興奮的機會。

「參賽已經非常好，參加國際比賽就更加好了，」她說，「而我喜歡認識來自世界各地的人們。」

丟失的獎牌

她在羅馬殘奧會以及之後的東京和特拉維夫殘奧會上的經歷是非常成功的——她在游泳和乒乓球項目中贏得了三枚獎牌，只不過並不是全部獎牌都被她帶回家了。

「我們在羅馬去了特雷維噴泉（Trevi Fountain）旁邊的一家餐廳，」她說。

「有人想看我的獎牌，然後我就把獎牌給他們看，之後我把它們放在我的輪椅邊上，然後我的金牌滑走了。」

當地媒體發現了這個故事，但是報道的是一個更抓人眼球（哪怕不盡凖確）的版本，說她有意將獎牌扔進了這個著名的許願池。

「我沒有那樣做，但我也從來沒有得到過補發獎牌，」她說，「那真的很惱人。」

突破邊界

圖像來源，Getty Images

參加殘奧會同樣給安妮·瓦福拉·斯特萊克（Anne Wafula Strike）的人生帶來了重大的影響。

「對我來說，體育給了我一次重生。」

自從小時候患上脊髓灰質炎之後，她就一直需要坐輪椅，但是她在30多歲時找到了屬於她的賽道。

「體育讓我找回了自己——我可以在跑道，在健身房，和身體健全的人一起訓練。我感覺自己是平等的一員，我的自信慢慢開始建立起來。」

安妮代表肯尼亞參加了2004年的雅典殘奧會。

「它真的神奇，那種幸福和快樂隨之而來，滿足感是那麼巨大。」

令人驚訝的是，儘管東非地區在田徑方面長久以來都有很好的成績，她卻是那裏第一個在殘奧會參賽的輪椅田徑運動員。

「那是件大事。我從小到大都身患殘疾，我在村裏是被排擠的。」

「從一個社區裏的邊緣人到站上那樣一個舞台，還能升起國旗——這就是體育的力量。」

安妮還曾代表英國參加國際比賽——她最初是在英國接觸這項運動，婚後也移居到這個國家。

但同樣是在這裏，她對於殘疾人待遇改變的速度感到失望——她在控告一家英國火車公司的車上缺少殘疾人衛生間設備，並在這宗有名官司之後贏得了賠償。

「我很失望，一個發達國家沒有給世界做出恰當的表率。」

後來她的工作重點不再是賽道，她曾經擔任英國田徑協會（British Athletics）的總監，也是英聯邦體育界平權的一名先驅者，還獲授予大英帝國勳章（MBE）。

「我是（英國）國家資助的體育機構董事會上的第一個黑人，這真的讓你看到了這個社會處在什麼位置，我們應該如何以身作則。」

從戰場到賽場

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 穆利坎特·佩卡爾收獲了印度最高榮譽蓮花士勳章。

穆利坎特·佩卡爾（Murlikant Petkar）也是一名先驅運動員，只不過是代表另一個國家——印度。

「作為這個國家第一個殘奧會金牌獲得者，是我人生中最快樂和難忘的時刻，」他說。

穆利坎特在1955年印巴戰爭一次空襲當中嚴重受傷，之後練起了游泳，這給他的康復帶來了很大改變。

「是的，作為一名殘疾人一開始是我人生中非常令人沮喪和傷心的時刻，我選擇讓它過去，是因為我明白了作為一名運動員的身份，我既代表我自己，也代表我的國家。」

「假如我沒有在殘奧會上參賽，我會沉浸在自己沒有能力做任何事的悲傷當中。」

穆利坎特的成就包括參加了1968年殘奧會，他獲得了印度授予的蓮花士勳章（Padma Shri ）——這是該國的最高榮譽之一。

他相信，印度的運動員在東京將會有更大的成功。

「我感覺我們現在和未來的殘奧會運動員將會大放異彩，並為印度取得更多的金牌，創造更多令我們所有人驕傲的時刻。」

推動改變

所有殘奧會參賽者都對東京殘奧會充滿期待，它已經因為新冠疫情而延期了一年。

「我很高興它能夠舉辦，因為很多人為此投入了很多的訓練——我希望它能夠順利進行，」馬沙姆女爵表示。

安妮對於殘奧會在經歷所有這些不確定性之後終於能夠在周二開幕，同樣鬆了一口氣。

「我非常高興，運動會要舉行了。你能想象這些訓練多年的運動員的心情嗎？」

「考慮著去奧運，考慮著成家，考慮著轉行——然後所有這些都因為全球疫情而推遲。」

她認為，運動員面對這些挑戰肯定不會退縮。

「當每個人都面對考驗的時候，殘疾人的強項就是，我們都非常堅韌，我們做得到，因為我們面前一直都有那麼多的障礙。」

「你每天醒來，就有新的挑戰必須面對和克服。」

安妮相信，這一點是可以帶來改變的。