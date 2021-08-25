東京殘奧會開幕：惡化的新冠危機與意見兩極的城市

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠感染數飆升之際，東京殘奧會拉開了帷幕。

就在殘奧會開幕式開始進入高潮之際，在奧林匹克體育場外，你能夠聽見抗議者在高呼：「停止，停止，停止殘奧會！」

場內，只有一部分經過篩選的貴賓、傳媒工作者和代表團人員能夠聚集在這裏見證各國運動員的入場。各個殘奧會代表隊圍繞在他們的國旗周圍，歡慶這一盛事。

所有本土觀眾均被禁止入場觀看開幕式，全場一片空蕩蕩的座席，和體育場了無生氣的氛圍，令人難以忽略。

但是表演還得繼續，隨著煙火點亮夜空，日本德仁天皇宣佈，殘奧會開幕。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 殘奧會開幕式上的國際殘奧委（IPC）主席安德魯·帕森斯（左）和日本天皇德仁（右）

在自己家裏的客廳舒服地看著這一切的東京居民約什·格里斯代爾（Josh Grisdale），是當地一個網站「無障礙日本」（Accessible Japan）的創辦人。作為一名輪椅使用者，他的博客旨在幫助其他人在全日本各地找到方便殘障人士進入的無障礙地點。

「我從小就是奧運會和殘奧會都會看，」他說。

「對於奧運會是會有24小時全方位的報道，但是對於殘奧會，你只會聽見播報員在預報天氣之前簡短地報道一下。」

缺席的人們

約什說，他很興奮能夠在電視上看到殘奧會的開幕式，並且想要對這一盛事了解得更多。他也能理解，為什麼很多人仍然不贊成這項運動會如期舉辦。

「因為當前這裏的狀況，我理解那些不希望舉辦奧運會和殘奧會的人們的感受。我自己也擔心，但是它對於東京而言是一個很好的機會，」他說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 殘奧會開幕式上，志願者舉著阿富汗國旗入場。

約什指的是東京越來越多的新冠病毒感染病例。現在每日的新增感染數處在全年的最高峰，日本首都仍然處在緊急狀態。

不僅很多日本觀眾錯過了觀看運動會的機會，很多運動員自己都錯過了。

關於旅遊的限制令也導致了太平洋島國薩摩亞、基里巴斯、湯加和瓦努阿圖運動員的缺席。

值得一提的還有阿富汗運動員的缺席，只有一名殘奧會志願者手持該國國旗單獨入場。

包容殘障人士的世界

東京奧組委官員中村英正(Hidemasa Nakamura）承認，殘奧會是在「非常困難的狀況下」舉辦。

「今年的感染率比奧運會之前要嚴重得多。情況惡化了不少，」他說，「當地醫療系統也承受著巨大壓力。」

「相比起奧運會運動員來說，很多殘奧運動員出現重症的風險更高，所以我們要更加小心。」

但是，一些當地人認為，殘奧組委會和政府都需要停止將焦點集中在運動員身上，轉而更多地考慮一下當地人。

「政府應該更關注抗疫，而不是殘奧會，」目前在日本留學的20歲學生哈吉瓦拉·傑伊（Hagiwara Jay）說。

「包容殘障人士當然很好，但是現在是用其他人的生命去冒險。」

圖像加註文字， 一小群抗議者在殘奧會開幕式開始前在體育場外示威。

在開幕式當晚，體育場外其中一名抗議者說，殘奧會並沒有在幫助殘障人士群體獲得更包容的環境。

「它是一場讓商業企業和各國從這個社群中獲利的賽事，」她說。

另一些人則說，它不過是一個象徵式的姿態。

「我有一個殘聯的孩子，而我敢說，在日本的實際操作層面，根本沒有消除（對這個群體的）歧視——這場賽事只不過是一次表演。」

「一線希望」

儘管有分歧，國際殘奧委（IPC）主席安德魯·帕森斯（Andrew Parsons）仍然相信，今年的殘奧會對於他所說的「代表全球15%人口」的殘障人士來說，將會是一個「轉折點」。

在未來11天，來自162個國家的4400多名運動員將會在22個項目當中競逐。

當中包括由六人組成的難民代表隊首次參加殘奧會。隊中包括阿富汗游泳選手阿巴斯·卡裏米（Abbas Karimi），還有該代表隊的第一名女子成員、球桿投擲運動員阿利婭·伊薩（Alia Issa）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 殘奧開幕式上沒有觀眾。

22歲的Kazuki Hata是東京一名資訊科技顧問。他表示，他想要向那些運動員表示支持，儘管他只能在家裏看殘奧會。「現在人們要出去是很難的，這給了我一線希望，」他說。

「新聞一直全都是在講新冠病毒，讓人壓力很大，但是有殘奧會，整個心情都有了變化。」

約什·格里斯代爾也認為，這是一個讓殘障運動員的成績獲得認可的一個機會，但是他不希望一切止步於此。

「我們要記住，這個群體當中有很多人，身患不同的殘疾，而我們必須將價值給予他們，」他說。