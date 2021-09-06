北京冬奧凖備就緒，但2008年短暫的「奧運自由」難尋

麥笛文（Stephen McDonell）

BBC記者 發自北京

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國際社會不斷有抵制北京冬奧會的呼聲。

自因新冠疫情而關閉邊境以來，中國正首次凖備再次允許大批外國人入境，參加明年2月的冬奧會。

這似乎不會造成多大問題。由於當局在每次疫情爆發時都迅速將其撲滅，人們已經習慣了沒有太多限制措施的生活。

但當具有高度傳染性的德爾塔變種通過東部城市南京的機場進入中國後，變化發生了。

在7月和8月，它迅速蔓延到幾十個城鎮，威脅到中國控制疫情的地位。和以前一樣，當局追求的目標是徹底消滅。

策略上是相同的。當人們進入公共場合時，會通過手機健康碼進行檢查，高效地進行追蹤，如果有感染者被識別出來，他們的住宅小區會被封鎖。

在本文發稿時，這場最新的疫情似乎已像以前一樣得到控制，但官員們仍保持警惕，採取了多項措施，以防任何新的聚集性感染威脅到冬奧會。

在需要時，當局可以限制冬奧舉辦地的出入，並暫停與高風險地區的交通往來。從中等風險地區前往北京的旅客需要持有陰性的核酸檢測證明。

通過這些措施，官員們希望在冬奧開始時，國內不會有任何新冠肺炎病例。

這將對奧運會的觀感產生重大影響，但這並不一定意味著取消觀眾觀賽。

身處北京的加拿大冬季運動專家唐金（Justin Downes）是奧組委的顧問。他說，當地官員一直在研究東京如何避免運動員感染新冠病毒，以及取消觀眾的決定。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 張家口崇禮的一名工作人員正在對跳台滑雪場地進行最後的收尾工作。

「政府已經表示，至少在現階段，他們預計看台上會坐滿觀眾，」他對BBC說。「目前我們不知道其中有多少來自海外，但毫無疑問，冬奧會將得到來自中國觀眾的大力支持。」

我問如何才能做到這一點。「旅行泡泡」嗎?

「這就是目前的討論，」他說。「我的意思是，組委會和相關部門直到9月份才會公布這些計劃，所以肯定會有一些涉及運動員的'泡泡'，會有關於誰接種了疫苗，誰沒有接種，以及這些流程如何運作的討論。但從冬季運動的角度來看，他們去年在歐洲測試了所有流程。」

「毫無疑問，北京將為比賽場館做好凖備，」他補充道。「事實上，所有的比賽場館都已凖備就緒，並且已舉辦了測試賽。」

在北京周邊山區旁新建的高鐵站對面，我們在與唐金交談時看到了數百名工人，他們正在對頒獎區域周圍的配套設施進行收尾。在附近多個地點還有數千名電工、焊工等類似人員。

他們在爭分奪秒地建造餐飲區、臨時攤位和酒店。從宛如天外來物的跳台設施到漂亮的滑雪賽道，這些壯觀的場地無疑會給全球觀眾留下深刻印象。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京冬奧2022：中國做好凖備了嗎

抗議公園與新聞自由

回到首都的中心地區，為2008年北京奧運會建造的設施將再次用於冬奧賽事，國家體育場鳥巢將再次為開幕式點亮聖火。

但是，這些2008年的奧運回憶也讓人想起奧運會在這個國家舉辦時，所面臨的人權壓力。

為了確保2008北京奧運的舉行，北京在開放和自由方面做出了讓步。

在1989年天安門廣場及周邊的血腥鎮壓僅四年後，北京在1993年失去了2000年奧運會的主辦權，悉尼獲勝。

允許一定程度的「新聞自由」是奧運會官方的要求。鑒於此，在2008年奧運會前夕，中國政府放寬「防火長城」的屏蔽限制，解封了一批海外網站。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 圖為北京2022年冬奧會崇禮賽區的主要場地太子城冰雪小鎮。

當局還放寬了對外國記者的規定，理論上允許我們在沒有得到地方政府許可的情況下到全國各地採訪。

快進到2021年，你很難找到一位駐華記者說，他們能自由地在中國旅行、完成工作。記者們反映他們受到騷擾、跟蹤，最近還受到暴力威脅。

被採訪者表示，他們受到壓力，不得不保持沉默。執政黨共產黨的各個部門對國際媒體發起攻擊行動，抹黑他們的報道。

2008年和2021年之間還有其他顯著差異。在當年奧運到來之前，為了顯示其嶄新的開放態度，北京還宣佈將允許幾個所謂的「抗議公園」在奧運期間開放。

問題是，你需要申請並獲得許可才能使用它們。

兩位70多歲的老太太聽了政府的話，五次申請許可，以試圖抗議一項有爭議的住房開發項目。

她們不僅從未獲批，還因為製造麻煩而被判一年「勞教」。在國際社會的強烈抗議之後，這一懲罰後來被撤銷。

但這次，「抗議公園」也不會再有。

圖像來源，Getty Images

同樣在2008年，海外活動人士持續追隨奧運聖火傳遞的抗議活動，引起人們對中國侵犯人權行為的關注。

當聖火在中國傳遞時，一些記者被允許跟著它進入西藏。在拉薩布達拉宮前，聖火的到來被用來舉行大規模民族主義集會。

站在一群精心挑選的傳統舞蹈演員旁邊，我們聽到時任西藏自治區黨委書記張慶黎宣佈：「西藏的天永遠變不了，五星紅旗一定會在西藏天空飄揚……我們一定能粉碎達賴集團分裂的圖謀。」

在中國，奧運會變得政治化，這無法逃避。

在2008年奧運會期間，我還目睹了一群為此目的專程來華的活動人士，他們在新建的中央電視塔底部成功地展開了一面巨大的橫幅，上面用巨大字體寫著「自由西藏」（Free Tibet）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鳥巢曾是2008年北京奧運會的主要場地。

明年2月，類似的抗議活動似乎極不可能重演。為冬奧而來的外國人可能不被允許到訪特定的奧運場館以外的地方，屆時普通的旅遊簽證也不太可能獲批。

近年來，中國受到詬病的最主要人權問題包括在新疆針對維吾爾人和其他少數民族的「再教育」營設施，以及在香港實施的嚴厲的《國家安全法》。

這一切都發生在北京獲得冬奧會主辦權的隨後幾年裏。如果「再教育」營和國安法發生在2015年之前，它們是否會減少北京成為世界上第一個同時舉辦過夏季和冬季奧運會城市的機率？

許多奧運觀察人士認為，這可能不會有什麼不同。

然而，國際上要求在2月進行外交抵制的壓力越來越大。人權組織要求各國政府不要派代表參加冬奧。這一呼籲得到英國和歐洲議會的投票支持。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港在2019年曾發生大型示威活動。

但歸根結底，冬奧會應當是關於運動員的。

儘管這個國家面臨批評聲，但對普通中國人來說，很多人表示他們對國家再次舉辦世界上最重要的體育賽事感到興奮，也對未來感到樂觀。

「能夠迎來這麼大的一個奧運盛會，覺得非常驕傲，」一名正參觀位於山上的奧運場館的女士對我們說。

「我們已經有過夏季奧運會，辦得很成功，世界都看得到，」另一名參觀者說。

無論如何，北京將再次迎來奧運時刻，伴隨著新冠疫情、人權問題，以及便利的交通、精緻的場館和壯觀的風景。