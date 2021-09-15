蘇炳添離奧運獎牌再近一步 英國接力隊員B瓶陽性中國隊有望遞補銅牌

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏賈曾在2021年英國田徑錦標賽中奪得100米金牌。

上月藥檢樣本呈陽性的東京奧運會英國短跑選手吉津杜·烏賈（Chijindu Ujah，烏查），其第二樣本「B瓶」測試結果依然呈陽性，與奧運會賽後公布的A瓶檢測結果一致。

國際奧委會（IOC）的藥檢執行單位國際運動禁藥檢測局（International Testing Agency，簡稱ITA）周二（9月14日）公布烏賈尿檢B樣本的檢測結果，顯示前後A、B兩個樣本均呈陽性，基本確定違反禁藥條例。

27歲的烏賈是東京奧運會英國代表隊男子4x100米短跑接力隊成員，在8月的奧運會該項目決賽上跑第一棒，最終奪得銀牌。

但現在，他和隊友幾乎肯定將被取消這一成績並褫奪獎牌——根據田徑比賽的反禁藥條例，接力隊中若有一人違規，將取消全隊的成績。

這一結果一旦確認，原本第四名的中國男子接力隊將遞補獲得銅牌。

圖像來源，xinhua

之後，運動員有權要求以同時取樣的後備樣本進行第二次測試，以確認藥檢結果。

事件中涉及的物質「奧斯塔琳」（Ostarine）又稱Enobosarm，作為一種合成代謝劑被列入世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）的違禁物質清單。

英國反興奮劑組織（UK Anti-Doping，簡稱Ukad）官方網站稱，該物質有著「與睪酮相似的作用」。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國男子4x100米短跑接力代表隊，右二為吉津杜·烏賈（烏查）。

S23則是「選擇性雄激素受體調節劑」（Selective Androgen Receptor Modulator，簡稱Sarm）。根據美國反興奮劑組織（Usada）指，該物質「有與合成代謝類固醇相似的合成代謝特性」。

目前，案件已經被遞交至體育仲裁法庭的反興奮劑部門（Cas ADD），並由仲裁庭作出裁定。按照規則，除非烏賈被證實對此沒有責任，英國接力隊的比賽資格和成績將被取消。

「體育仲裁法庭反興奮劑部門將會就一宗反禁藥違規事件的發現，考慮取消英國代表隊的男子4x100米接力比賽成績，」ITA的一份聲明表示。

根據奧運會以及世界田徑聯合會（World Athletics）的反禁藥條例，接力比賽隊伍中的任何一名成員若有違反禁藥管制法規（ADRV）的行為，「該接力隊將會自動被取消涉事賽事的資格，產生的一切後果將涉及整個接力隊，包括喪失所有冠軍頭銜、獎項、獎牌、積分和獎金及出場費」。

ITA還表示：「一旦事件在國際奧委會的反禁藥條例下得到裁定，案件將會被提交至田徑誠信協會（Athletics Integrity Unit，簡稱AIU），處理2020東京奧運會之外的後續制裁。」

烏賈在上月已經發表聲明，聲明自己無辜，並表示自己對藥檢結果感到「震驚和大受打擊」。

「我要絶對清楚地表示，我不是騙子，我從來沒有，也不會在知情的情況下使用違禁物質，」烏賈在上月向媒體發表的聲明中說。

「我熱愛我的體育項目，而且我知道我作為一名運動員和一名隊友的責任。」

中國隊離歷史性獎牌「又近一步」？

在東京奧運會男子4x100米短跑接力決賽上，英國代表隊僅以0.01秒之差未能奪得金牌。

烏賈當時是跑第一棒的選手，而最後一棒的選手內森尼爾·米切爾-布萊克（Nethaneel Mitchell-Blake）在衝線的一刻被意大利選手菲利波·托爾圖（Filippo Tortu，托圖）反超。

中國隊——湯星強、謝震業、蘇炳添、吳智強——則是第四名衝過終點，成績為37.79秒，追平了中國的全國紀錄。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 為中國短跑創造歷史而被粉絲稱為"蘇神"的蘇炳添，曾表示希望在退役前獲得一枚奧運獎牌，但是他在男子百米決賽中名列第六，未能如願奪得獎牌。

按照規則，假如英國隊被取消成績，其銀牌將會由加拿大隊遞補獲得，中國隊則遞補銅牌。

假如出現這一情況，中國將取得歷史上第一枚奧運短跑接力獎牌。

中國在東京奧運會上以38金32銀18銅位列獎牌榜第二，是中國代表團在本國之外舉辦的奧運會上取得的最佳成績。

中國短跑選手也在東京創造了歷史性的佳績，蘇炳添在男子100米項目闖入決賽，是奧運百米飛人決賽中首次出現中國人的身影——他在半決賽中跑出9秒83，創造了新的亞洲紀錄。

此外，中國女子隊也闖入了4x100米接力決賽，是歷史上第一次進入奧運會決賽。