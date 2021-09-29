恆大足球：危機之下，高薪主教練卡納瓦羅提前解約

24 分钟前

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中國恆大集團旗下的廣州足球俱樂部宣佈與意大利籍主教練法比奧·卡納瓦羅（Fabio Cannavaro，簡拿華路）協商解約，意大利人宣告離開這家奪得過八次中超聯賽冠軍和兩次亞足聯冠軍聯賽冠軍的球隊。

廣州足球俱樂部（前稱廣州恆大足球俱樂部）在周二（9月28日）發佈公告表示，「經友好協商」與卡納瓦羅終止合約。

由於卡納瓦羅的高額薪酬和違約金條款，這一進展被外界看作是恆大集團債務危機的一個側面——此前一直有消息指，這家近十年最成功的中超聯賽俱樂部面臨財政危機，甚至有報道稱球隊有可能退出下半年的中超聯賽。

48歲的卡納瓦羅在廣州隊的年薪據報高達1100萬歐元，且合同中附有巨額違約金條款。卡納瓦羅和恆大方面的合同原本是在2022年底到期。

原定在上周四開始備戰下半程中超聯賽的廣州隊未有如期集結，而球隊將與卡納瓦羅解約的消息已在中國媒體流傳了一段時間。周二的公布終結了所有雙方關係前景的猜測。

主業為地產的恆大集團在多年不受約束的擴張之後，在北京改變對大資本的管理政策之下陷入嚴重危機，據悉目前恆大的債務超過3000億美元。

曾是中國首富的集團主席許家印已承認，恆大目前正處在「至暗時刻」。

中國足球體制下的外籍少帥

2017年上任的卡納瓦羅是第二次執教這家俱樂部，在2019年率領球隊奪得中超冠軍，2018年和2020年奪得亞軍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許家印（左）和卡納瓦羅

這名2006年世界杯冠軍隊隊長此前曾在2014年短暫接替功勳教練馬爾切洛·裏皮（Marcello Lippi）執教這支中超勁旅，但在2015年被解僱，由巴西名帥路易斯·菲利佩·斯科拉里（Luiz Felipe Scolari）接任。

之後卡納瓦羅曾執教天津權健俱樂部並率領該隊從中甲升級至中超，並隨即在球隊的第一個中超賽季取得第三名，之後在2017年再度受聘執教廣州隊。

2010年被恆大集團收購的廣州隊是近10年最成功並且投資最大的足球俱樂部，奪得近10個賽季中超聯賽當中的8個冠軍，並在裏皮和斯科拉里執教時期兩度問鼎亞洲俱樂部冠軍，與此同時也創造了多宗刷新中超轉會費和薪酬紀錄的球員轉會。

但是卡納瓦羅執教下的廣州隊，成績未曾達到過裏皮與斯科拉里時期的高度。2018年在他執教下的廣州隊8年來首次讓中超冠軍旁落當時的上海上港，去年再次在爭冠中不敵江蘇蘇寧，均令卡納瓦羅面臨被解僱的危機。

另一方面，中國足協也近年先後推出多項新規則，包括俱樂部須為高價轉會支付100%「調節費」、給職業球員設置薪酬上限以及從今年開始停止職業聯賽球隊贊助企業冠名權等，均給聯賽的資本規模和各球隊的發展模式帶來影響。加上新冠疫情持續，導致門票收入下降和聯賽賽制不固定等因素，多家俱樂部面臨不同程度的危機。

今年年初，上賽季中超聯賽冠軍江蘇蘇寧俱樂部率先宣告解散，創下頂級聯賽衛冕冠軍隨即解散的尷尬紀錄。

廣州隊同樣受到嚴重影響，限薪令之下，曾是球隊關鍵人物的主力球員、巴西人保利尼奧（Paulinho，保連奴）和塔利斯卡（Anderson Talisca，泰利斯卡）先後解約離隊，令本賽季的廣州隊實力大受影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 卡納瓦羅和恆大解約後，廣州隊內的眾多高薪球員如已歸化的埃爾克森（右）去向也備受關注。

雖然卡納瓦羅仍然率隊進入了2021年中超聯賽爭冠組行列，但恆大集團的危機令球隊財政未來面臨巨大的不確定性——據中國媒體報道，恆大集團正積極請求中國足協退回此前上交的引援調節，以讓球隊令堅持完成這個賽季的聯賽，否則將面臨中途退出中超的可能。

不過卡納瓦羅在執教期間卻受到廣州球迷愛戴。2015年被忽然解僱後，他在廣州機場離開時受到大批球迷送行，並自發唱起粵語歌向他致意，成為一時熱話。