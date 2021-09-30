北京冬奧會：不對境外售票，未接種疫苗選手隔離21天

40 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年將是中國首次主辦冬季奧運會及殘奧會。

國際奧委會（IOC）及北京冬奧組委會宣佈，2022年冬季奧運會及冬季殘奧會將只對中國大陸境內觀眾售票，而未完成全程接種疫苗的運動員在抵達北京後將進行21天的隔離。

周三（9月29日），北京冬奧組委會向國際奧委會執委會通報了「冬奧會和冬殘奧會疫情防控關鍵政策」，列舉了對賽時管理、觀眾、住宿以及檢測等方面的具體措施。

國際奧委會（IOC）和國際殘奧委（IPC）承認國際觀眾無法現場觀賽令人失望，但是對於只向中國大陸境內觀眾售票的決定表示支持。

在延期至今年舉辦的東京奧運上，比賽就是在不對觀眾開放的情況下進行。

IOC的聲明稱：「通過給這些觀眾親臨奧運和殘奧會獲得精英冬季運動的觀賽體驗，將會促進冬季運動在中國的發展。」

「但是，知道必須對觀眾實施限制以確保這個冬季奧運會安全舉辦的各方，對來自世界各地運動員和觀眾表示同情。」

「閉環管理」

主辦方通報的政策稱，完成接種疫苗的冬奧會參賽者在抵京後將會進入「閉環管理」，而對於合法獲得疫苗醫療豁免的運動員情況將予以考慮。

北京冬奧組委官網發佈的說明稱，冬奧及冬殘奧運動員疫苗接種「應接盡接」，其他人員則執行「二選一」——抵達中國前14天完成疫苗接種者，入境後直接進入閉環管理，未完成接種者則進行21天隔離。

通報還指，目前受世界衛生組織（WHO）或相關國家及地區官方批准的所有疫苗均會受到承認。

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北京冬奧會將於明年2月4日開幕，並持續16天，冬殘奧則於3月開幕，而閉環管理則從1月23日開始實施。

包括已接種疫苗運動員在內的參與者將「只能在冬奧會場地間活動，參加與本人訓練、比賽和工作等有關的活動」。

閉環內還將使用專用交通系統，並且對所有相關人員每天進行核酸檢測。

在今年的東京奧運會上，參賽者同樣是每天進行核酸檢測，並且在抵達東京後實施三天的隔離。

在門票方面，北京冬奧組委會表示「決定不面向境外觀眾售票，僅面向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票」，以防止新冠肺炎疫情傳播。

有關觀眾的防疫要求，主辦方表示尚在研究制定中。

與此同時，官方活動和各利益相關方組團或工作計劃當中採取「非必要不來華」的原則。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京冬奧2022：中國做好凖備了嗎

「前所未有」

在疫苗接種和人員流動方面，北京冬奧會的規定比東京奧運更加嚴格。東京奧運會參與者未被要求接種疫苗，且未接種者也不需要長時間隔離，且每天會有限定時間可以前往便利店或餐廳取外賣食物。

北京冬奧會對疫苗接種實施的「二選 一」要求，被《紐約時報》（The New York Times）形容為「前所未有的一步」——該報指，世界上沒有一個主要的體育聯盟要求所有參賽者在獲准參加比賽之前必須接種疫苗，否則將面臨數周隔離期，期間可能無法訓練。