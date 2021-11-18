彭帥指控張高麗性侵：中國官媒發佈彭帥「報平安」電郵平添疑雲

6 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 彭帥曾是女網雙打世界排名第一的選手，贏得過兩項大滿貫冠軍。

在中國官方媒體發佈了一封據稱來自網球名將彭帥的電子郵件後，國際女子網球協會（WTA）主席公開對其真實性表示懷疑。

該協會主席史蒂夫·賽門（Steve Simon）在一份聲明中表示，他「很難相信」這封郵件是彭帥本人或在她授權下執筆的。

35歲的彭帥是中國頗有名氣的體育明星，但自從她本月對中國前副總理張高麗提出性侵指控以來，音信全無。

官方英文媒體中國環球電視網（CGTN）周三（11月17日）發佈了這封據稱是她寫的郵件，配文是「CGTN獲悉，中國網球明星彭帥已向WTA主席兼CEO史蒂夫·賽門發送了一封電郵」。

該郵件以彭帥的口吻寫道，她並沒有失蹤或遇險，並表示「我只是一直在家休息，一切都很好。」

這封英文郵件表示，被認為是她提出的性侵犯的指控是不實的。

郵件還稱，最近國際女網協會官網發佈的有關彭帥的聲明，內容並未經過她的核實和同意。

「如果WTA發佈任何其他關於我的新聞，請與我核實，並在徵得我同意的情況下發佈，」郵件寫道。

在社交媒體上，許多網民質疑這封電子郵件的真實性，包括指出在CGTN發佈的郵件截圖上可以看到一個打字光標。

此外，這一事件也並未見諸任何中國國內官方媒體的報道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 35歲的彭帥是中國頗有名氣的體育明星。

彭帥曾是女網雙打世界排名第一的選手，贏得過兩項大滿貫冠軍——2013年的溫布爾頓（Wimbledon）公開賽和2014年的法網公開賽（French Open），兩項冠軍的搭檔都是台灣選手謝淑薇。

但她於11月2日在中國社交平台微博的認證賬號上，發佈了對75歲的前中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗的指控。

她聲稱自己「被迫」與張高麗發生性關係，儘管她在文中承認，她無法拿出證據來證實自己的指控。從那以後，她就再也沒有公開露面，她的名字也在多個社交平台遭到屏蔽。

在本周被記者多次問及彭帥事件時，中國外交部發言人趙立堅表示這不屬於外交事務。但在中國外交部隨後發佈的記者會文字摘錄中，有關彭帥問題的問答全部被刪去。

近段時間以來，國際女網協會和一些網球名將紛紛對此事件發聲。日本網球運動員大坂直美（Naomi Osaka）在推特表示，「無論如何，審查都是不對的。我希望彭帥和她的家人平安無事」。

在回應CGTN公布的郵件時，史蒂夫·賽門主席表示，這封郵件「只會讓我對她的安全和下落感到擔憂」。

「我很難相信彭帥真的是我們收到的那封郵件的作者，或者相信這些被認為出自她手的東西，」他在聲明中說。「WTA和全世界都需要獨立和可核實的證據，證明她是安全的。」

賽門還重申，彭帥的性侵指控必須在「完全透明和沒有審查」的情況下進行調查。