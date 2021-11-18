周冠宇：中國首位一級方程式賽車正式車手

41 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周冠宇在本賽季的F2賽場上取得過三場勝利，在錦標賽最後一輪比賽前排名第二。

中國賽車手周冠宇正式加盟阿爾法·羅密歐車隊（Alfa Romeo），將在2022賽季作為正賽車手參加一級方程式（Formula 1）錦標賽，成為中國首位F1正式車手。

這名此前二級方程式賽車的頂尖車手，將取代決定在今年退役的車手奇米·雷克南（Kimi Raikkonen），並在新賽季與從奔馳車隊（Mercedes）轉投的維爾特利·博塔斯（Valtteri Bottas，保達斯）搭檔。

此前駕駛過一級方程式賽車的中國人只有馬青驊，他在2012和2013年分別參加過五次F1測試，但未作為正式車手參加F1賽事。

阿爾法·羅密歐車隊形容，22歲的周冠宇是「將為他的國家賽車歷史寫下重要一頁的開拓者」。

對於成為F1車手，他表示：「我從小就夢想著在一項我所熱愛的運動中盡可能地攀到最高，如今夢想成真。」

「我感覺我已經凖備好了和實力認證的世界級車手維爾特利·博塔斯一起，接受一級方程式的巨大挑戰，這是我這項運動的巔峰。」

「對我來說，加入阿爾法羅密歐車隊，開啟我的F1職業生涯是一件非常榮幸的事。」

周冠宇目前在本賽季的F2錦標賽上以三場勝利排名第二，下月仍將有兩輪比賽。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周冠宇的加盟將會把據悉以百萬英鎊計的巨大市場價值帶到阿爾法·羅密歐車隊。

周冠宇是誰？

1999年出生於上海的周冠宇，在8歲時開始駕駛卡丁車，之後一路在賽車運動領域中成長。

中國官媒報道指，他從小展現賽車天賦，並在2004年F1賽車首次進入中國時對這項運動著迷。

10歲時，他贏得卡丁車全國錦標賽8個分站的全部冠軍。2014-2018年間，周冠宇是法拉利車手學院的成員，連續征戰F4、F3和F2各級方程式賽事。

至目前，他出戰過三個賽季的歐洲F3賽季，目前正處於個人F2生涯的第三個賽季。

2020賽季F2錦標賽，他6次登上領獎台，後在2021年3月於F2錦標賽巴林站收獲首個F2正賽冠軍。

他於2019年加盟雷諾車隊（Renault，現為阿爾派<Alpine>車隊）的青年車手梯隊。過去兩年，他一直是這家法國公司F1車隊的試車手。

明年起，他與阿爾派車隊將不再有聯繫。

本賽季末，他將在阿布扎比參加F1的新手測試賽。

「作為中國首位F1正式車手，我非常激動和自豪，」周冠宇表示。

「這對於中國賽車是一項突破，我知道很多人對我寄予厚望，我將一如既往地把這作為動力，更加努力，讓自己變得更好，爭取獲得更多的成績。」

巨大的市場附加值

本月，官方消息宣佈，在因新冠疫情全球大流行而停辦三年之後，F1中國大獎賽將於2023年重回賽事日程。這項賽車運動將繼續其在中國市場持續擴展的雄心。

周冠宇的加盟將會把據悉以百萬英鎊計的巨大市場價值帶到阿爾法·羅密歐車隊。

車隊領隊弗雷德里克·瓦塞爾（Frederic Vasseur）接受BBC體育部獨家訪問時承認，財政和市場價值是邀請周冠宇加盟當中的一個考慮因素。

「財政方面的因素是不可能被隱藏的，」他說。

圖像來源，David Davies/PA Wire

但是他表示，周冠宇的才能也是關鍵的一點。

他指出，周冠宇在巴林站F2錦標賽和銀石賽道（Silverstone）上的勝利就是證據，證明他「有能力」在最高級別的比賽中競爭。

「我不知道最後他會不會成為F2的冠軍，」瓦塞爾說，「但是這不會改變他在其他非常有經驗的選手當中領跑的潛力。」

「他還有一個優勢是，他在這個賽季的F1當中也進行了一些測試，所以他並非從零開始。」

瓦塞爾補充說：「對於中國來說，如果這個人沒有表現，把他簽進來是沒有意義的。他們想要的是成功。」

他表示，周冠宇給阿爾法·羅密歐車隊帶來的額外收入，意味著這個車隊在下賽季的運營成本將能夠更接近F1車隊的規定上限——他表示，今年該車隊的預算距離F1設定的1.45億美元（1.14億英鎊）還差非常遠。

他表示，現今一級方程式賽車的世界，在奔馳、法拉利或者雷諾等頂尖車隊以外的團隊，曝光度會非常少，而這種市場運作可能是他們車隊提升曝光度的最佳方法。