德約科維奇澳網風波：為什麼一些精英運動員不願意打疫苗

費爾南多·杜爾特（ Fernando Duarte）

BBC國際部

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德約科維奇是反疫苗接種運動員中知名度最高的之一。

就在全球關注世界男子網球頭號種子選手德約科維奇（Novak Djokovic）因為疫苗問題遭澳大利亞政府拒絶入境引發的風波之際，另一名網球選手蒂亞戈·蒙泰羅（Thiago Monteiro）正在為澳大利亞網球公開賽積極訓練備戰。

這位世界排名第89位的巴西選手可不想因為疫苗冒被拒絶參賽之險，因為他只要參加首輪比賽就能獲得10萬美元（約合65萬人民幣）的獎金。

當然，並不是完全因為嚴格的疫苗規定才讓蒙泰羅決定在比賽前接種疫苗。

蒙泰羅對BBC說，「我決定打疫苗跟澳網公開賽沒有任何關係。它是關乎保護我自己和他人的問題」。

高調反對聲音

根據職業網球聯合會（ATP）的統計，和蒙泰羅一樣，排名前100位的男子網球選手以及男子網球選手的整體兩針疫苗接種率分別為95%和80%。

這是自澳網公開賽在2021年10月宣佈強制疫苗接種政策後的百分比數據。在澳網宣佈這一政策前，男子網球選手的接種率要低得多，大約為65%。

而國際女子網球協會（WTA）最近公布的數字顯示，完成兩劑疫苗接種的女性網球選手為80%。截至到2022年1月6日，排名前100位的女子網球選手的疫苗接種率為85%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴西排名第一和世界排名第89的蒙泰羅表示自己接種疫苗是為了保護自己和他人。

不單單是網球，包括籃球、高爾夫球以及足球等運動項目中也出現了像德約科維奇這樣的案例。

為什麼一些精英運動員--這些世界上最有健康意識的人如此不情願打疫苗呢？

蒙泰羅本人也很難回答這一問題。雖然他拒絶透露那些不想打疫苗的同行的名字，但他承認，聽到職業運動員質疑科學建議還是令他感到困惑。

蒙泰羅說，他不知道為什麼會有這樣的事，但他懷疑這可能與流傳的虛假信息有關。

英國索倫特大學運動心理學家布裏頓博士認為，要明白這種猶豫心理，第一步是要了解運動員往往比我們大多數人都更關注自己的身體狀況。

「對運動員來說，身體是他們最寶貴的商品」。他說。

因此，布裏頓表示，如果不能獲得充足的信息或是如果受到虛假信息的影響，他們當中的一些人就可能對打疫苗感到更加猶豫。

布裏頓補充說，例如，他們最初可能會擔心，疫苗是否會影響自己的競技表現，或者甚至會影響興奮劑檢測結果。

去年，德約科維奇曾公開表示自己「反對接種疫苗」。

布裏頓等專家們認為，如果有像德約科維奇這樣的知名人士公開質疑疫苗，會引來更多人的注意。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國職業橄欖球運動員阿隆·羅傑斯（Aaron Rodgers）曾對新冠表達過具有爭議的觀點。

美國全國橄欖球聯盟（NFL）也曾發生過類似的情況。NFL表示，90%以上的球員完成了兩劑疫苗的接種，但阿隆·羅傑斯（Aaron Rodgers）支持用順勢療法來代替接種新冠疫苗。

他還因為在接種疫苗方面誤導公眾而受到指責。

英格蘭足球隊中似乎也存在對疫苗猶豫不決現象。由於多名球員感染新冠導致多場比賽被迫推遲。

在英國，英格蘭足球聯賽（英超除外，但包括英冠，英甲和英乙較低一級的聯賽）去年12月開展的一項調查顯示，在其72個職業球隊中，有四分之一球員「不想打疫苗」。

即使在英超聯賽中，也有23%球員未完成2針疫苗接種或是一針都有沒打。

「運動員也容易受到陰謀論影響」

諾丁漢特倫特大學運動、健康和身體學高級講師威登博士解釋說，我們總認為運動員像超人一樣，但他們也跟我們任何人一樣，會受到錯誤信息或陰謀論的影響。

威登是一個新項目的協調人，該項目具體研究運動員不願打疫苗問題。他警告說，在有關接種疫苗的辯論中，不應只把運動員單獨列出來說事。

「即使德約科維奇並未就此發表觀點，全球仍會有許多人對打疫苗猶豫不決。」他說。

但他同意，像這樣高調反對疫苗肯定無助於當局提高疫苗接種率的努力。

「無論是否他的本意，德約科維奇成了疫苗懷疑論的典型代表。這是由於他所處的地位，也可能是因為他的觀點與表達，」威登說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家說，運動員也跟我們任何人一樣，會受到錯誤信息或陰謀論的影響。

樹立榜樣？

布裏頓警告，儘管衛生當局、體育機構以及團隊的強制疫苗令推動了運動員的疫苗接種率，但這種解決方案也會阻礙讓運動員成為「疫苗大使」的努力。

布裏頓解釋說，越是強制，人們就越可能抵抗；如果想讓運動員成為榜樣，就要設法去說服教育他們。

但對蒙泰羅來說，不打疫苗從來就不是一個選擇。這除了和他媽媽身體不好有關之外，他也對自己的國家巴西因新冠而死亡的人數之多（超過60萬）而感到震驚。

雖然蒙泰羅沒有具體點德約科維奇的名，但這位巴西頭號種子選手錶示，運動員應該反思自己的行為可能帶來的影響。

「儘管已經有足夠的證據證明它可以挽救生命，但人們對疫苗仍可以有自己的看法。」