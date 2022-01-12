德約科維奇承認違反新冠感染者隔離規定

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法官推翻政府決定後，德約科維奇目前已經在凖備參加澳網比賽。

網球巨星德約科維奇（Novak Djokovic，祖高域）承認，自己去年12月在感染新冠病毒後曾經違反相關隔離規定。 他將此稱為「錯誤判斷」。

德約科維奇周三在社交媒體Instagram上發文，承認自己在新冠測試結果呈陽性兩天後，接待了一位記者並接受採訪。

他寫道，「我承認自己當時應該重新安排。」

在澳大利亞政府反復權衡是否應該將他驅逐出境的事件發生後，德約科維奇的行為仍在受到各方嚴厲審視。

他在社交媒體的帖文中指責經紀人填報入境澳洲申請材料時犯了錯誤。他的這番言論已導致澳洲政府開始對其進行新一輪的調查。

德約科維奇至今尚未注射新冠疫苗，他是下周開賽的澳洲網球公開賽的男單衛冕冠軍。但在1月6日抵達澳洲後不久，他的簽證就遭到撤銷，原因是入境官員質疑他獲得的疫苗豁免權存在問題。

但一位澳洲法官本周一推翻了這一決定，要求政府立即釋放德約科維奇。

澳洲政府可能會就此做出進一步的舉動，該國移民部長可能在澳網開賽前夕第二次取消德約科維奇的簽證。

德約科維奇在Instagram上表示，自己當時覺得應該堅持接受《隊報》的採訪，「我不想讓記者失望。」他說自己當時保持了社交距離，拍照時也戴了口罩。

《隊報》方面也確認德約科維奇接受採訪時全程戴了口罩。即使在記者要求他取下口罩五分鐘時也堅持佩戴。名為弗蘭克·拉梅拉（Franck Ramella）的這名記者說，他被告知不要問德約科維奇疫苗注射的問題，也不要提到澳網，「這樣就不會問到他是否考慮接受（病毒）檢測。」

拉梅拉寫道，「即使我們問了，又有什麼意義呢？」

德約科維奇在帖文中稱，關於他於12月16日在新冠檢測陽性後出現在公眾場合的其它報道都是假消息。

他同時還承認，在入境澳洲的聲明文件上犯了錯。

他說，經紀人錯誤地在表格中掩蓋了自己的旅行史。根據這份表格上的申報內容，德約科維奇在抵達澳洲前14天並未外出旅行。

但有報道指，他在此期間曾到訪塞爾維亞和西班牙。

「我的經紀人為勾錯了選項而誠摯道歉，」德約科維奇說，「這是一個人會犯的錯誤，一定不是故意的。」

「我的團隊已經向澳洲政府遞交了附加材料澄清此事。」

澳洲移民官員周二表示，他們在調查德約科維奇是否作出了「虛假申報」。這一罪名可能導致取消簽證。

本屆澳網將於1月17日開賽。