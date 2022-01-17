北京冬奧會：你需要知道的幾個問題答案在這裏

32 分钟前

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冬季奧運會呈現的冰雪上的競技歷來令全球體育迷心馳神往。2022年2月，一場舉世矚目的冬季體育盛會將在北京拉開帷幕。

2022冬奧會將於2月4日在中國的首都北京登場。這是繼北京於2008年舉辦夏季奧運會14年後與奧運的再一次牽手。

北京周邊城市的疫情形勢、冬奧會期間選手們如何在疫情管控下競技、由於中國人權狀況導致的國際抵制等因素，都讓本屆冬奧會更加引發關注。

BBC中文梳理有關北京冬奧會的幾個基本問題。

北京冬奧會的時間和地點？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 冬奧聖火2021年10月抵達北京

本屆北京冬奧會將在2月4日至20日舉辦。屆時，北京將成為現代奧運史上既舉辦過夏季奧運會、也舉辦過冬季奧運會的首座城市。

冬奧會的各項賽事將在北京及其周邊地區包括延慶和河北省張家口等地舉辦。其中，冬奧會的開、閉幕式將在俗稱「鳥巢」的北京國家體育場舉行。

冬季奧林匹克運動會每四年舉辦一屆；通常冬季奧運會與夏季奧運會彼此相隔兩年。

但由於新冠疫情自2020年初在全球肆虐，原本於2020年舉辦的東京夏季奧運會被迫推遲到2021年，這也使得本屆北京冬奧會成為現代奧運史上與上屆奧運會間隔最短的奧運賽事。

按照慣例，冬季殘奧會將於冬奧會結束一月後開始，即在3月4日至3月13日舉辦。

另外，本屆北京冬奧會也恰逢華人一年一度最重要的節日農曆新年（2月1日）假期。

如何觀看北京冬奧會？

參加2022年冬奧會的選手們將在包括滑雪、滑冰、冰壺等等七大項、15個分項、總計109個賽事中爭奪獎牌。

由於疫情爆發和旅行管控，2021年的東京夏季奧運會未能允許現場觀眾。北京冬奧會的主辦方去年9月30日發佈疫情防控關鍵政策，明確境外觀眾無法到前往現場觀看，冬奧會門票僅售給滿足中國新冠疫情防控措施的「中國大陸境內的觀眾」。

國際奧委會（IOC）和國際殘奧委（IPC）承認國際觀眾無法現場觀賽令人失望，但是對於只向中國大陸境內觀眾售票的決定表示支持。

2022年1月17日，北京冬奧組委官網發佈通知稱，鑒於疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，為保障涉奧人員和觀眾的健康安全，決定將原計劃通過公開銷售門票的方式調整為「定向組織觀眾現場觀賽」。

全球觀眾將通過觀看賽事轉播方式參與本屆冬奧會。

北京冬奧「閉環」管理、疫苗接種要求有哪些？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京冬奧2022：走進與外界隔離的冬奧閉環

進入2022年，奧密克戎變異毒株將新冠全球大流行帶入新的高點。來自世界各地四面八方的參賽隊伍即將接踵而至，而中國一直在繼續執行嚴格的「清零」戰略。

中國政府希望，通過將媒體人員、運動員和觀眾隔離在巨大的「氣泡」之中來解決這一問題，也就是所謂的「閉環管理」。

北京冬奧會將於2月4日開幕，冬殘奧則於3月開幕，主辦方宣佈，閉環管理則從1月23日開始實施。包括已接種疫苗運動員在內的參與者將「只能在冬奧會場地間活動，參加與本人訓練、比賽和工作等有關的活動」；

閉環內還將使用專用交通系統，並且對所有相關人員每天進行核酸檢測。

北京主辦方2021年9月通報的政策稱，完成接種疫苗的冬奧會參賽者在抵京後將會進入閉環管理，而對於合法獲得疫苗醫療豁免的運動員情況將予以考慮。

北京冬奧組委官網發佈的說明稱，冬奧及冬殘奧運動員疫苗接種「應接盡接」，其他人員則執行「二選一」——抵達中國前14天完成疫苗接種者，入境後直接進入閉環管理，未完成接種者則進行21天隔離。

通報還指，受世界衛生組織（WHO）或相關國家及地區官方批准的所有疫苗均會受到承認。

北京冬奧吉祥物是什麼？

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國際奧委會發佈的本屆北京冬奧會的吉祥物是熊貓形象的「冰墩墩」，本屆冬季殘奧會的吉祥物是以燈籠為原型的「雪容融」。

熊貓作為中國獨有的珍稀動物，歷來被視作是中國的"國寶"。

2011年從中國抵達英國愛丁堡動物園的兩隻大熊貓「甜甜」和「陽光」曾經受到搖滾明星待遇，吸引大批粉絲。它們是英國目前僅有的兩隻大熊貓。

中國官方形容冰墩墩酷似航天，寓意「引領時代、面向未來」；雪容融則代表「收獲、喜慶、溫暖和光明」，寓意「溫暖世界」、代表「友愛、勇氣和堅強」。

中國舉辦方特別強調，雪容融的「中國紅」色調也表達了中國農曆新年的節日氣氛。

國際間對北京冬奧有怎樣反應？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京冬奧：多國外交抵制，北京市民怎麼看？

近期因為台灣問題多次惹怒中國的立陶宛政府也宣佈將外交抵制北京冬奧。

新西蘭政府證實，基於對新冠疫情的擔憂，將不會派政府官員參與冬奧。

中國鄰邦朝鮮日前宣佈，將不參加本屆北京冬奧會。據路透社報道，這封來自朝鮮奧委會發給中方的信中並未明確指出到底指的是運動員、還是外交層面，但稱是基於「疫情、和敵對勢力」的影響。

不過，俄羅斯總統普京已經接受中方邀請，表示將出席北京冬奧會開幕式。據中國媒體報道，俄羅斯代表團人數將在450人左右。

英國有多少選手參加？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國2018年冬奧會金牌選手

自1924年在法國夏慕尼(Chamonix)舉辦首屆冬奧會以來，英國代表團悉數參加了歷屆冬奧會。

在2018年韓國舉辦的上屆冬奧會上，英國代表團總共奪得包括一金四銅的五枚獎牌。