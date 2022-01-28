北京冬奧：八個值得關注的國際運動員

1 小时前

圖像來源，BBC/Getty Images

距離北京冬奧會開幕尚有不到兩周的時間，各國選手已經開始陸續抵達北京。

這是一屆不同尋常的冬奧會，不僅疫情之下全程將進行閉環管理，而且將不會有國際觀眾或者公開售票的公眾入場，主辦國也因為場外的國際形勢和爭議性事件受到審視。

但是，回到賽場上，這對各國運動員來說仍然是一屆難得的體育盛事。我們來看看這些值得關注的各國運動員。

羽生結弦（日本）——花樣滑冰

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 羽生結弦在日本國內是全民偶像，冰迷有專屬於他的應援方式。

27歲的羽生結弦是第一個奪得奧運男子單人花樣滑冰金牌的亞洲人，也被認為是這項運動歷史上最偉大的男子選手之一。

驚人的19次打破世界紀錄、1948年以來最年輕的冬奧男子花滑冠軍（2014年）、七枚世錦賽金牌和四個格蘭披治總決賽桂冠……在花樣滑冰的世界裏，已經幾乎沒有這個日本國寶級運動員未取得過的榮譽。

在奪得索契和平昌兩奪金牌之後，羽生結弦成為繼1948和1952年的迪克·巴頓（Dick Button）之後首個衛冕冬奧男子單人金牌的選手。2021年因傷休停半年多的他，在12月的復出戰、花樣滑冰日本錦標賽中一舉奪冠（個人的第6次），贏得今年冬奧的參賽資格。

外界認為他的最大對手將是美籍華裔選手陳巍（Nathan Chen）。若能在北京奪冠，這個在日本家喻戶曉的全民偶像將史無前例地成為冬奧男子花滑三連冠。不過，由於沒有國際觀眾，屆時比賽結束後日本冰迷向羽生結弦投擲維尼熊玩具的畫面，估計將不會出現。

米凱拉·席弗琳（美國）——高山滑雪

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 來到北京冬奧會之前這兩年，席弗琳經歷了很多。

冬奧滑雪雙料冠軍米凱拉·席弗琳（Mikaela Shiffrin）在來到北京之前已經是一名滑雪巨星。在2014年的索契，當時18歲的她成為最年輕的冬奧迴轉冠軍，四年後又在平昌奪得兩枚獎牌，包括超級大迴轉金牌。

現年26歲的席弗琳擁有最多的世界杯迴轉賽冠軍（47次）和第一個完成世錦賽同一項目四連冠的成就。但是在進軍北京冬奧之前的兩年，她經歷了父親忽然意外離世的創傷，一度令她有過放棄運動生涯的念頭；之後又曾在假期感染新冠，還有背部受傷令她經歷了成為出道以來首個沒有贏得任何冠軍的賽季。

但是在北京，可能出戰多達五項比賽的她仍然被認為是金牌大熱門。不過，接受過運動心理學治療的席弗琳表示，她的目標是全力享受比賽：「你不能控制自己是否贏得獎牌，你只能控制自己的比賽方式，這就是事實。」

弗朗西斯科·弗雷德里希（德國）——雪車

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在平昌奪得兩枚金牌的「弗朗茨大帝」將再度領銜德國雪車隊出戰。

有「弗朗茨大帝」之稱的弗朗西斯科·弗雷德里希（Francesco Friedrich）被公認為雪車（bobsleigh，又稱「有舵雪撬」）運動歷史最佳運動員之一，坐擁46項世界杯冠軍和13個世錦賽錦標。

他率領著四人組成的德國雪車隊征戰平昌冬奧，奪得二人雪車和四人雪車兩枚金牌，是德國歷史上第五個在單屆奧運會上同時奪得這兩項冠軍的選手。德國隊和弗朗西斯科在這個項目上的統治地位可見一斑。

弗朗西斯科一開始是步兄長大衛（David）的後塵開始訓練雪車項目，而哥哥卻不幸因為兩次嚴重受傷而提早退役，但是之後仍然一直支持弟弟一路登上頂峰。

「我覺得我們讓這項運動的各個方面都變得更好了，」弗朗西斯科去年向奧運會官網談及自己和團隊的成就時充滿自豪。在北京，他將率領德國雪車隊爭取衛冕。

尹誠彬（韓國）——鋼架雪車

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在平昌，世界記住了那個「鋼鐵俠」頭盔，也記住了尹誠彬的名字

四年前在他的祖國平昌，主場作戰、頭戴「鋼鐵俠」頭盔的尹誠彬一鳴驚人，以總成績快於第二名1.63秒的超大優勢奪金，創造了奧運史上鋼架雪車（又稱俯式冰撬）項目最大的冠亞軍差距。

來自於韓國幾乎從不下雪的南海郡，尹誠彬直到18歲才正式開始鋼架雪車運動的訓練，但是天賦極高的他在五年後的2017－18年的鋼架雪車世界杯上就成為第一個在亞洲出生的總冠軍。

在平昌冬奧會震驚全場的表現，不僅令韓國在傳統的短道速滑、競速滑冰和花樣滑冰等強項上又多了一個奪牌點，而且令他迅速成為全民偶像和韓國體育界的一張名片。他在賽場上的霸氣表現和場下的硬朗氣質令他有了「冰撬皇帝」的外號。

但是，在2019年世錦賽奪得銅牌之後，由於新冠疫情的關係，韓國隊整體退出世界杯賽事，尹誠彬有近11個月沒有參加任何比賽。在此期間，德國隊各選手則橫掃了世界杯和世錦賽的冠軍，其中克里斯托弗·格羅特希爾（Christopher Grotheer）繼2020年奪冠後實現世錦賽2連冠，被視為北京冬奧會的金牌大熱。

對此，尹誠彬表示疫情之下「每個人都面對著困難狀況」，而他在北京的首要目標則是「盡情享受比賽」。

娜塔莉·蓋森伯格（德國）——雪撬

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 初為人母之後的蓋森伯格在賽場上依然保持著強勢表現

德國女子雪撬隊在冬奧會的統治地位毋庸置疑，包攬了自1998年長野冬奧會以來的所有女子單人雪撬項目金牌，而33歲的娜塔莉·蓋森伯格（Natalie Geisenberger）則是這項又被稱為「無舵雪撬」的運動史上獎牌最多的選手。

10歲開始參加夏季雪撬訓練的蓋森伯格在成為青年選手之後贏得過14項青年世界杯單項冠軍、三個青年世界杯總冠軍和六個青年世錦賽冠軍。2010年在溫哥華首次參加冬奧會奪銅之後，她在索契和平昌均贏得女人單人雪撬和團體接力雙料金牌，同時還是首個坐擁六個國際雪橇聯合會（FIL）世界杯冠軍的女子選手。她與德國男同胞托比亞斯·阿爾特（Tobias Arlt）和托比亞斯·溫德爾（Tobias Wendl）並且這項運動史上最成功的運動員。

2020年5月，蓋森伯格生下了兒子萊奧（Leo），復出後依然保持強勢，最終奪得2020－21賽季的世界杯總冠軍。北京是她的第四屆也可能是最後一次冬奧會。

克洛伊·金（美國）——單板滑雪

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克洛伊·金是冬奧會、世錦賽和世界極限運動會U型場地項目的三料衛冕冠軍。

出生於加州長灘的克洛伊·金（Chloe Kim）14歲時就在2015年世界極限運動會（X Games）奪金，成為最年輕冠軍。在四年前的平昌冬奧會，她技驚四座，年僅17歲就贏得了單板滑雪U型場地項目金牌，是冬奧史上最年輕的女子單板滑雪冠軍，也是在奧運會上實現1080翻轉兩周的最年輕女選手。

作為父母均為韓裔的第二代移民，而且仍有很多親人生活在韓國，克洛伊·金在平昌冬奧大受韓國民眾歡迎，連韓國媒體在報道她的時候都以她的韓國名字「金善」來稱呼她。

現在，克洛伊·金是冬奧會、世錦賽和世界極限運動會U型場地項目的三料衛冕冠軍，外界期待她將在北京冬奧再次延續她的統治級表現。21歲的她最近曾向媒體提及自己作為奧運金牌大熱的壓力，令她需要關注自己的精神健康。不過，休整近兩年的她，在過去一個賽季僅參加的兩項賽事中均獲得冠軍。

蘇珊·舒爾廷（荷蘭）——短道速滑

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 作為冬奧會短道速滑1000米衛冕冠軍，舒爾廷在北京還會參加長距離的競速滑冰項目。

舒爾廷原本的主項並不是短距離項目。她的祖國荷蘭是冬奧歷史上競速滑冰最成功的國家，共贏得過42枚金牌，而舒爾廷最初的主項也是競速滑冰。直到某一天，她的一個教練叫她去短道的場地練習彎道的技術，她卻一下子愛上這個項目。

去年3月的世界短道速滑錦標賽，蘇珊·舒爾廷（Suzanne Schulting）在所有項目當中都奪得金牌——包括荷蘭歷史上的第一個女子團體接力冠軍。她是歷史上第四個做到橫掃世錦賽所有金牌的速滑選手，也是第二個做到這一點的女性。

只不過，這個成績是在新冠疫情之下，傳統短道速滑強國韓國、中國和加拿大均沒有派隊參加的情況下奪得的。

到目前，舒爾廷仍然未算是短距離的最強者。在2019和2020年，她是1000米和1500米項目的世界排名第一，但是在500米項目，在去年的世錦賽之前她仍然未入世界前五——作為以長距離速滑出道的選手，她在這個常常在40秒內完賽的衝刺項目當中尚未有絶對優勢。

不過，作為1000米的冬奧衛冕冠軍，舒爾廷在北京冬奧還會參加長距離的競速滑冰項目，因此她將會劍指多個項目的獎牌。或許她未必能在北京再次橫掃所有冠軍，但是能出現在如此多項目的賽道上參與爭奪，已是一項驚人成就。

亞歷山德拉·特魯索娃（俄羅斯奧委會）——花樣滑冰

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特魯索娃是俄羅斯奧委會花滑隊的頂尖天才少女……之一。

在2018年的世界青少年花樣滑冰錦標賽上，當時年僅14歲的亞歷山德拉·特魯索娃（Alexandra Trusova）以絶對優勢奪冠，成為世界上第一個成功完成後外點冰四周跳和在自由滑正式比賽中完成兩個四周跳的女性。

之後兩年，她先是衛冕青少年世錦賽冠軍，然後在進入成年組之後首次出戰就贏得冠軍。現年17歲的她以高難度的四周跳技術著稱，如今有了「四周跳女王」的外號。

2021年，她在短暫養傷之後出戰花滑大獎賽美國站。帶傷上陣的她在自由滑的比賽中降低了跳躍動作難度，但仍然以總成績領先第二名15分的絶對優勢奪得冠軍。她在賽後向媒體表示：「現在我不最佳狀態，我希望能盡快恢復，參加奧運會。」

而可怕的是，特魯索娃還不一定是俄羅斯奧委會（ROC）女子花滑隊中的最強者。她在2021年的世錦賽中輸給兩個同胞安娜·謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）和伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃（Elizaveta Tuktamysheva）。在年底進行的俄羅斯全國錦標賽上，她又不敵創下全項世界紀錄的15歲超級美少女卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）。