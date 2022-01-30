北京冬奧：台灣宣佈其代表團將不出席開閉幕式

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中華台北隊出席2018年平昌東奧開幕式。（資料圖片）

台灣方面表示，其冬奧代表團將不會出席2月舉行的北京冬季奧運會的開閉幕式，但是包括四名參賽運動員在內的一行15人將前往北京正常參與賽事。

台灣教育部體育署在周五（1月28日）表示，代表團將未能於開幕式當天全數飛抵北京，而且由於疫情管控措施、長途飛行、時差等等因素，基於保護選手的原則，將不參加開幕式。

該署表示，至閉幕時多數選手均已離開北京，亦將不出席閉幕式。

中國官方和國際奧委會尚未對此進行回應。

此前曾有報道指，以「中華台北」名義參加奧運會的台灣，擔心中國大陸會在冬奧會開幕式上將中華台北運動員與香港代表團安排在一起，從而「矮化」台灣的地位。

上周四（1月27日），台灣政府表示將按以往先例，不派官員出席北京冬奧會，同時呼籲中國大陸不要「以政治因素干擾賽事」，「打壓矮化」台灣。

位處亞熱帶與熱帶地區的台灣本土沒有冬季運動傳統，過去10次參加冬奧會亦未奪得過獎牌。

本屆北京冬奧會，中華台北代表團有四名運動員參賽，與上屆平昌冬奧會一樣，其中只有競速滑冰選手黃郁婷參加過上屆冬奧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 來自台灣高雄的黃郁婷曾參加2018年平昌冬奧會。

未提及「抵制」

將於2月4日開幕的北京冬奧會正值中國與西方國家關係趨於緊張之際，新疆人權問題以及網球手彭帥被指曾受到性侵等事件，讓外界對本屆冬奧會有多番爭議。

美、英、澳大利亞、加拿大等國已經宣佈將不派官員出席北京冬奧，加上此前的立陶宛和丹麥，共有六國明確表示外交抵制北京冬奧。此外多個歐洲國家以及日本、新西蘭等則以疫情等其他原因不派官員出席。

北京冬奧也正值中國大陸與台灣關係緊張之際，中國軍隊被指在台灣附近的活動越發頻繁。

冬奧選手數量一直較少的台灣歷屆冬奧會均不派官員出席。此次宣佈不參加開閉幕式和此前宣佈不派官員出席時，亦未使用「抵制」的字眼。

「在全球疫情仍然十分嚴峻的情況下，選手經過長途飛行、身體已相當疲累，需要一定的時間調整時差及適應場地，」台灣教育部體育署在周五的聲明中說，「基於保護選手，採高規格的防疫管控措施，防止任何染疫風險，以蓄積戰力，我代表團將不參加開幕式。」

對於閉幕式，該署則表示：「考量我國選手人數不多，閉幕典禮當天，多數選手均已離開，因此不參加閉幕式，讓選手早日返家團圓。」

在此前一天，台灣陸委會副主席兼發言人邱垂正表示「經政府評估」，「我方運動員在本屆北京冬奧將正常出賽，但考量我方參賽人數有限，以及過往我方官員都不出席的前例，將不派官方代表」，而由中華奧委會率領代表團赴北京。

「中華台北」與「中國台北」

1981年3月，中華奧林匹克委員會與國際奧林匹克委員會在瑞士洛桑簽訂協議後，台灣方面以「中華台北」作為參加國際體育運動的代表團名稱。但也有台灣民眾認為這是進一步打壓台灣在國際社會上的地位。

上周三（1月26日），中國國台辦在提及參加北京冬奧會的代表團時以「中國台北」稱呼台灣的代表團，而不是其正式名稱「中華台北」，引發台灣不滿，認為中國大陸有意以這一稱呼進一步「矮化」台灣的地位。

邱垂正在周四的發言中表示：「台灣從未屬於中華人民共和國。」

「中共以『中國台北』此一錯誤名稱稱呼我冬奧代表團，改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實，這些矮化及統戰作為也無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感。」

他同時呼籲北京遵守奧林匹克憲章，「不應該以政治因素干擾賽事，打壓矮化我方」，同時表示「政府相關單位也會做好各種突發狀況的應變凖備」。

關於台灣在奧林匹克賽事以及其他國際體育賽事上的名稱問題，隨著台海兩岸關係的氣氛變化而不時成為爭議點。

2020年東京奧運會前兩年，曾代表中華民國參加奧運會的前田徑運動員紀政曾發起東京奧運「台灣正名公投案」，希望以公投方式決定是否向國際奧委會申請將「中華台北」改為「台灣」，最終公投結果否決了提案。

台灣政界對於將代表團名字改為「台灣」的觀念也有爭議。

周日（1月30日），媒體引述國民黨立委李德維表示，雖然「中國台北」是對台灣地位的矮化，但是「台灣隊」的叫法也是民進黨主政之下的「長期自我矮化」。