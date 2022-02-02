北京冬奧：這些不下雪的熱帶國家想要「爭奪金牌」

費迪南德·杜阿爾特

BBC國際部記者

25 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴西雪橇隊隊員不得不在家鄉無雪的狀態下訓練並備戰冬奧會。

熱帶國家從來沒有在冬奧會上奪得過獎牌。

但這並沒有阻止越來越多的國家爭取打破這個宿命。

在北京舉行的2022年冬季奧運會，就有其中一些這樣的國家是「為金牌而來」。我們來探尋一下他們，包括來自沙特阿拉伯的高山滑雪選手、如90年代電影《冰上輕馳》（Cool Runnings）一樣的牙買加雪車（有舵雪橇）隊，還有泰國的越野滑雪選手。

從阿拉伯沙丘到冰坡

如果你沒有馬上將冰天雪地的冬季奧運會和悶熱的沙特阿拉伯聯想到一起，這不足為奇，但是在這個沙漠王國當中，有一名運動員正凖備參加這場盛事。

24歲的法伊克·阿卜迪（Fayik Abdi）是沙特阿拉伯在冬奧會上的唯一代表，將出戰高山滑雪項目。

圖像來源，Fayik Abdi 圖像加註文字， 24歲的法伊克·阿卜迪（Fayik Abdi）是他沙特阿拉伯在冬奧會上的唯一代表，將出戰高山滑雪項目。

「我知道代表沙特阿拉伯參加冬奧會，對於很多人來說有點稀奇，但這是一個莫大的榮譽，不僅是為我的國家，也是為整個海灣地區創造了歷史，」阿卜迪向BBC表示。

本屆冬奧會2月4日在中國的首都開幕，這將是沙特阿拉伯歷史上首次參賽。在沙特這個地方，雪從天降是一件稀奇事，足以成為全世界的新聞。

所以，阿卜迪是怎麼來到這裏的？

他的奧林匹克夢有一個不尋常的開端。

阿卜迪一開始不過就是和其他100多名申請者一樣，回復了一個廣告。那是當時剛剛成立不久的沙特阿拉伯冬季運動聯合會（Saudi Arabian Winter Sports Federation）發放的，尋找有潛力的人加入奧運隊。阿卜迪在四歲時就學滑雪了，而且在美國上大學的時候，是一有時間就走上雪道。

而他的歷程，作為越來越多「無雪」國家參加冬奧會的潮流代表，是再合適不過。

第一屆冬奧會在1924年舉辦的時候，只有14個歐洲國家以及美加參加，而到上一屆2018年韓國平昌主辦的冬奧會，已經有創紀錄的92個國家參加。

在北京，將有91個國家及地區參與，包括首次參賽的沙特阿拉伯和海地，還有其他一些眾所周知是天氣暖和的國家和地區，比如巴西、東帝汶、加納和台灣等。

當然，還有牙買加。

牙買加雪車隊（現實版《冰上輕馳》）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 好萊塢在1993年有一部電影《冰上輕馳》（Cool Runnings，另譯《癲瘋總動員》），電影取材自1988年加拿大卡加利冬奧會上的牙買加四人雪車隊。

當說到一個「參加冬奧會的門外漢國家」時，你常常會想到加勒比海島國牙買加，那主要是因為好萊塢在1993年有一部電影《冰上輕馳》（Cool Runnings，另譯《癲瘋總動員》）。

電影取材自1988年加拿大卡加利冬奧會上的牙買加四人雪車隊。電影不僅是娛樂了世界各地的觀眾，還啟發了其他「無雪國家」想去闖一下。

雖然牙買加在此後還參加了幾屆冬奧會的二人雪車項目，但是北京冬奧將是自1998年長野冬奧會之後，這個國家首次出戰男子四人雪車項目。

在北京，這個加勒比海島國還會有一支男子二人雪車隊，而賈斯敏·芬萊特-維多利亞（Jazmine Fenlator-Victoria）將會參加女子單人雪車項目。

這支四人雪車隊伍登上頭條，還因為他們的一些訓練方法，彷彿就是出自《冰上輕馳》中的情節。

2020年，隊中的兩名成員山維恩·斯蒂芬斯（Shanwayne Stephens）和尼姆羅伊·圖爾戈特（Nimroy Turgott）被人看見，在英國城市彼得伯勒（Peterborough）的一處工業區推一輛Mini Cooper轎車（當時英國的健身房因為新冠疫情封鎖令而關閉）。

「我小時候就喜歡那部電影，它教會了我永遠不要放棄夢想，」斯蒂芬斯向BBC表示。

圖像來源，Shanwayne Stephens 圖像加註文字， 在訓練方面，來自無雪國家的運動員可能需要更多的旅行訓練，在新冠疫情的限制下，這帶來了更多的挑戰（當時英國的健身房因為新冠疫情封鎖令而關閉）。

那部電影啟發的不僅僅是牙買回。《冰上輕馳》甚至被一支想要參加1998年冬奧會的巴西雪車隊用來做籌資時的宣傳。

但是，無雪的國家參加冬奧會的歷史其實還要更久遠得多。國際奧委會（IOC）指出，墨西哥是第一個參加冬奧會的暖氣候國家，早在1928年就曾參賽。

而熱帶國家則直到1972年才參與進來，當時菲律賓派出兩名男子選手出戰高山滑雪項目。

非傳統的參賽國對冬奧會越來越有興趣，也給運動員提供了更好的機會。

比如海地，這個加勒比海國家將在北京首次參加冬奧會，唯一的參賽者就是高山滑雪選手理查德森·維亞諾（Richardson Viano）。雖然是在海地出生，但他在三歲時就被一個法國家庭收養，之後一直生活在歐洲。在2018年平昌冬奧會未能入選法國奧運隊之後，維亞諾收到了來自海地體育管理當局的邀請，代表海地參賽。

在接受海地新聞網站「自由海地」（Haiti Libre）訪問時，這名滑雪選手說，那一次邀請給了他運動生涯的第二次機會。

「沒有這次召喚，我肯定就已經不再滑雪，去做建築了，」維亞諾說。

代表泰國參賽的越野滑雪選手

圖像來源，Karen Chanloung 圖像加註文字， 凱倫·尚隆（Karen Chanloung）將是在北京冬奧代表泰國參賽的四名運動員之一。

凱倫·尚隆（Karen Chanloung）將是在北京冬奧代表泰國參賽的四名運動員之一。

25歲的她出生於意大利，在青年級別賽事中曾與她的哥哥馬克（Mark）一起代表意大利。直到2016年，他們父親的祖國來敲響他們的門。

兄妹二人均參加了2018年冬奧會的越野滑雪項目，馬克也會出現在北京賽場。

「我們從小一直都想代表我們父親的祖國，但是泰國多年來甚至都沒有冬季運動協會，」凱倫·尚隆解釋說。

「但是代表泰國對我和我哥哥來說意義重大。這個國家就是我們的一部分，我們是在泰國文化熏陶下長大的。」

在訓練方面，來自無雪國家的運動員可能需要更多的旅行訓練，在新冠疫情的限制下，這帶來了更多的挑戰。

「全球大流行疫情當然是有影響，但這是現在每一個人生活的現實，」沙特滑雪選手法伊克·阿卜迪說。

「當我們入圍冬奧會的時候，這一切就會變得更加愜意。」

雖然越來越多無地的國家都參加冬奧會，但是很多仍然未能產生重大的影響力（在獎牌榜方面）。

根據國際奧委會的數據，從未有熱帶國家在這項賽事中奪得過任何一枚獎牌。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 要說以炎熱天氣著稱卻又能在冬奧取得好成績的國家，澳大利亞是唯一的例外，在19屆冬奧會中奪得過15枚獎牌（圖為澳洲自由式滑雪運動員馬特格雷厄姆慶祝在2018年冬奧會上獲得銀牌）。

要說以炎熱天氣著稱卻又能在冬奧取得好成績的國家，澳大利亞是唯一的例外，在19屆冬奧會中奪得過15枚獎牌。

但是由於國際奧委會採取的是柯本氣候分類法（Kӧppen climate classification system），澳大利亞被列為乾旱國家，而不是熱帶國家。

不過，這個障礙並沒有影響像法伊克·阿卜迪和凱倫·尚隆這些運動員的熱情。

「重要的是，各國能夠讓它們的旗幟出現在像奧運會這樣重要的賽事上，」尚隆表示。

「作為運動員，沒有比這項賽事更重大的了。我們想要竭盡全力。」

阿卜迪也同意這一點。他的奧運隊是沙特阿拉伯發展冬季體育文化的一部分，包括要建成世界第四大室內滑雪場。

「我希望我能夠幫助啟發人們，」阿卜迪說，因為在未來，他希望沙特阿拉伯和海灣地區的其他人「能夠參與冬季運動，甚至進入冬奧會」。