北京冬奧：新疆滑雪選手點燃主火炬引發議論，國際奧委會回應

43 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 迪妮格爾·衣拉木江（左）是中國第一個越野滑雪國際賽事獎牌得主。

北京冬奧會開幕式上，點燃奧運主火炬的兩名火炬手中，有一人是有新疆維吾爾血統的運動員。這一選擇引發各方關注和回應。

周五（2月4日）在北京中國國家體育場舉行的開幕式上，越野滑雪選手迪妮格爾·衣拉木江與北歐兩項選手趙嘉文一起將手中的火炬嵌入一枚巨大的雪花形狀裝置當中，之後這個裝置成為本屆冬奧會的主火炬。

引發議論的是迪妮格爾·衣拉木江。中國選中這名20歲的新疆運動員作火炬手之一，被外界認為是對圍繞北京作為本屆冬奧會東道主其中一個最大爭議的回應——中國在新疆地區的人權狀況受到西方國家廣泛批評，也是多國對北京冬奧作出外交抵制的原因之一。

中國一直否認外界對其在新疆自治區實施「種族滅絶」的指控，也否認當地存在強迫勞動的集中營。

衣拉木江是中國代表團當中五名來自新疆的運動員之一，她代表中國出戰冬奧越野滑雪項目女子雙追逐賽項目。

國際奧委會（IOC）發言人馬克·亞當斯（Mark Adams）在就衣拉木江作為火炬手一事作出回應時，為北京主辦方的選擇辯護。

「她是一名在這裏參賽的奧運選手，」亞當斯說，「正如你們從奧林匹克憲章所知道的那樣，我們不因人們來自什麼地方或是什麼出身背景而歧視他們。」

他補充說：「她是完全有資格參與開幕式，我認為這是一個相當美好的理念。」

衣拉木江是誰

迪妮格爾·衣拉木江來自新疆阿勒泰地區。據中國媒體報道，她出身於滑雪運動世家，父親在1990年代作為滑雪運動員曾在中國的全國性比賽中得過季軍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新疆擁有中國最好的雪況，正成為中國冬季運動中心。

2017年入選中國滑雪國家隊的她是中國第一個越野滑雪國際賽事獎牌得主，在2019年國際雪聯中國北京越野滑雪積分大獎賽中獲得女子個人短距離銀牌。

她在北京冬奧的比賽已在周六（2月5日）完成，在女子雙追逐賽項目中排名第43，在這個項目的三名中國選手當中成績排在第三。

她被中國媒體稱為是中國新一代的冰雪健兒。在開幕式上，她面帶笑容出現與趙嘉文一起點燃聖火，社交媒體上有很多人轉發她家人在電視機前觀看的畫面，有些人還眼含淚水。

「政治動機」

但是，外界更關注的似乎是當中的政治訊息。

中國的這一舉措受到了維吾爾人權組織的批評。世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）的倡議主管茱莫泰（Zumretay Arkin）形容，北京的這一決定是「最具政治動機的舉動」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京冬奧2022：國際冰雪運動品牌捍衛新疆業務

美國弗羅斯特堡州立大學（Frostburg State University）研究新疆地區問題的副教授馬海雲表示，衣拉木江參加開幕式的方式意在「回應西方的批評」。

包括美國、英國、加拿大在內的多個西方國家都對本屆冬奧會實施外交抵制。其中美國表示，其外交抵制原因是中國「在新疆侵犯人權的惡行」。

《紐約時報》在報道開幕式的這一幕時，指中國選擇由新疆運動員作為火炬手之一，是一個「具挑釁性的選擇」，是「迎頭對抗」圍繞在東道主有關新疆問題上受到的批評。

中國官媒《環球時報》則發文批評《紐約時報》的報道是「傲慢而不懷好意」，並再次指新疆存在「強迫勞動」和「種族滅絶」的說法是「反華勢力炮製的惡毒謊言」。