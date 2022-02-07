中國女足亞洲杯奪冠複盤 東京奧運慘敗後的半年發生了什麼

34 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國女子足球國家隊在2022年女足亞洲杯決賽上演「史詩級逆轉」，在落後兩球之下連扳三球，憑借補時階段的進球絶殺韓國，時隔16年再度問鼎亞洲冠軍。

在周日（2月6日）的印度孟買帕提爾體育場（DY Patil Sports Stadium），上半場以0比2落後的中國隊在比賽最後30分鐘反敗為勝——先是在不到5分鐘內連進兩球將比分扳平，後在傷停補時第3分鐘通過一次前場三人配合突破對手防線，由替補登場的肖裕儀殺入禁區射入致勝一球。

半場作出人員調動的中國隊卻在下半場中段迅速扭轉了形勢。效力於熱刺（Tottenham Hotspur）女足的唐佳麗先是射入一記點球，4分鐘後又右側個人突破兩名後衛之後傳中，助攻替補上場的21歲小將張琳艷頭球追平比分。

「下半場就想著……進攻，覺得我們肯定能打回來，」張琳艷在賽後這樣表示。

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中國隊主教練水慶霞在賽後表示，賽前對於落後局面已有相應預案，並讚揚了女足隊員很好地貫徹了戰術。

「中場休息時，我告訴隊員首先就是不要洩氣，要放下包袱，放手去搏，」水慶霞在賽後記者會上表示。

水慶霞還向媒體表示：「奪冠值得高興，但也並非是個了不起的紀錄。」

球星的「回歸」

外號「鏗鏘玫瑰」的中國女足在印度亞洲杯上表現，與去年東京奧運會上的潰敗形成鮮明對比。

半年前的中國女足在東京奧運會足球比賽上，先後以0比5和2比8慘敗於巴西和荷蘭隊腳下，且被世界排名比自己低80多位的贊比亞女足4比4逼平，小組積分墊底出局，並創下單屆奧運失球最多紀錄。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國女足在東京奧運會上慘敗而回。

當時圍繞奧運會的中國女足名單有不少爭議，其中主要集中於唐佳麗、婁佳惠、馬君、姚偉等幾名幫助中國女足取得奧運會資格的球員落選，最終入選的22人名單當中有5名球員從未在國際A級賽事出場，另有5人則出場次數僅為1至3場。

當時的中國女足主教練賈秀全表示，這樣的選人是為了為中國女足「多培養一些人」，同時堅持該份22人名單「對於此次奧運會來說是最合適的」。

由於延期舉辦的東京奧運會與中國全國運動會同年舉行，且據中國媒體報道，在全運會的金牌分配製度下，東京奧運女足國家隊作為「奧運組合隊」參加全運會，如果奪冠，入選隊員所在的省份將分享金牌，可能因此左右了中國女足東京奧運大名單的選擇。

BBC中文無法獨立核實這一說法，但是「奧運組合隊」最終在全運會女足比賽中奪得了冠軍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國隊11號王珊珊當選本屆賽事最佳球員。

而另一方面，率領女足出征東京奧運的賈秀全似乎並不認同「球星」的作用。他在2019年女足世界杯期間曾讓當時隊中唯一效力歐洲職業聯賽的球員王霜充當替補，並在媒體問及原因時冷漠地表示：「我需要的是一個團隊，而不是某一個球星。」

東京奧運會大名單宣佈之後，被指因為受傷而無緣入選的唐佳麗隨即官宣加盟熱刺。

在本屆亞洲杯上，回歸大名單的唐佳麗表現出色，與王霜、王珊珊三人包辦了球隊近70%的進球，並且在決賽上貢獻一個進球一個助攻。

水慶霞「喚醒」女足

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國隊主教練水慶霞是中國女足「黃金一代」成員。

剛剛上任中國女足主教練職位三個月的水慶霞，在本屆亞洲杯之後也延續了她個人的一項紀錄：作為球員曾五次奪冠的她首次作為教練奪得亞洲杯，同時保持著作為球員或教練在這項賽事上未輸一場的成績。

在短時間內令中國隊從奧運會慘敗的陰影中走出，奪得失落16年的亞洲冠軍，賽後水慶霞的貢獻受到媒體的一致讚譽，「#水慶霞改變了什麼#」的話題標籤在微博上獲得了超過1億的閲讀量。

作為球員參加過1996年亞特蘭大奧運會的水慶霞是中國女足「黃金一代」成員，但她上任女足主教練的過程經歷過一些波折。

賈秀全在東京奧運後離任，由水慶霞代理執教「奧運組合隊」出戰全運會。之後中國足協曾經就女足國家隊的新帥人選進行競聘，當時中國媒體報道，參與的人選包括女足國青隊教練王軍和曾擔任國少隊助教的香港教練陳婉婷，而熱門人選是代表中國男足參加過2002年世界杯的肇俊哲。

帶領「奧運組合隊」奪得全運會冠軍的水慶霞沒有參與競聘，而之後中國男足在世界杯預選賽表現不佳之際，輿論壓力之下的中國足協忽然叫停競聘流程，改為直接任命水慶霞。

她上任後直接召回了落選奧運會大名單的唐佳麗和婁佳惠等球員，被媒體認為是「眾望所歸」，而兩人也在本屆亞洲杯多場比賽當中擔任主力。

有中國媒體將女足此次奪冠歸因於「用專業人做專業事」。

「女足能夠在如此短的時間，在亞洲杯賽場上表現出與奧運會完全不一樣的精氣神，」《體壇周報》評論說，「其實與對手是誰關係並不大，只是女足球隊內部發生了極大的變化：從不專業變回了專業。」

水慶霞在亞洲杯上的用人及表現得到了媒體和球迷的認可，並且在比賽中取得了實效。在決賽中半場落後的情況下，她在下半場先後換上肖裕儀和小將張琳艷，替下受傷的婁佳惠和王霜，兩人在隨後的比賽中發揮了關鍵作用。

張琳艷表示：「我們去年經歷了很多事情……我們現在就是一個新的團隊，目標就是想來奪冠的，我們也有這個信心。」

她不是本屆中國女足唯一表現令人驚艷的年輕隊員。24歲的守門員朱鈺在決賽補時階段擋出韓國隊孫華妍（Son Hwa-yeon）的近距離勁射，為隊友兩分鐘後的絶殺奠定基礎。半決賽面對日本，她又在點球決勝中撲出兩個點球，為奪冠立下戰功，賽後亦當選本屆賽事最佳門將。