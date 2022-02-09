羽生結弦：挑戰冬奧花滑三連冠的維尼熊超級粉絲

35 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 如果成功取得金牌，羽生結弦將會成為近一世紀以來首名連續三次在冬季奧運會花樣滑冰運動員取得金牌的運動員。

日本花樣滑冰選手羽生結弦於周二（2月8日）正式在北京冬季奧運會亮相，挑戰冬奧3連霸。如果成功，他將會成為近一世紀以來，首名連續三次在冬季奧運會花樣滑冰項目取得金牌的運動員。

他早前抵達北京時，獲得不少粉絲迎接。他出席北京冬奧期間，不會入住奧運選手村，而是入住一家而日本奧委會安排的專屬飯店，派駐了40多名日本的醫療、防護和其他支援人員。

2014年索契冬奧和2018年平昌冬奧，羽生結弦均在單人花樣滑冰都取得金牌。他去年11月在東京參加NHK滑冰大賽練習時受傷，被迫退賽，之後在12月的日本花樣滑冰錦標賽復出。最後，日本奧委會確定，他將會代表日本出戰北京冬奧。

如果羽生結弦成功在這次冬奧奪金，將會成為1920年代瑞典運動員格賴夫斯奈斯（Gillis Grafstrom） 後，首名取得三塊奧運單人花樣滑冰金牌的運動員。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 羽生結弦很喜歡小熊維尼玩偶，因為這樣，他的粉絲往往會在他比賽完畢後，把小熊維尼玩偶丟進賽場。

四周半跳

羽生結弦這次冬奧的其中一個最大的關注點，在於他能否成功完成四周半跳。冬季奧運花樣滑冰歷史上，從來沒有選手成功完成過這個高難度動作。

羽生結弦在去年的日本全國花樣滑冰錦標賽中，曾經嘗試完成這個動作，最終失敗，改成三周跳雙腳著地。

他在冬奧比賽前夕接受傳媒訪問時說，目前的感覺很好，目標是挑戰比賽歷史上首次的四周半跳，雖然練習期間沒有成功，但他強調那是「無論如何都想實現的目標」。

他最大的競爭對手，將會是代表美國的陳巍。陳巍先後在2018、2019和2021年的世界花樣滑冰錦標賽個人項目取得金牌，又在平昌冬奧的花式滑冰團體賽為美國取得銀牌。

陳巍至今未在奧運會拿下過金牌，但他在上周五（2月4 日）的花式滑冰團體賽男子單人短曲項目中，成功完成兩次四周跳，取得全場最高的111.71分。這與羽生結弦2020年四大洲花樣滑冰錦標賽創下的紀錄，只差0.11分。

「熊維尼雨」

羽生結弦今年27歲，他從小患有氣喘，令他做運動時的持久力往往不及其他人，但他過去透過自己努力一直不讓氣喘成為借口。

他在2004年首次在日本國內新手大賽B組取得金牌，到2008年首次參加由國際滑冰聯盟舉辦的賽事，到2012年首次代表日本參加世界花樣滑冰錦標賽，在自由滑冰項目取得第二，男子單人短曲項目取得第七。

他之後又參加2013年的世界花樣滑冰錦標賽，總成績排名第七，到2014年再次參賽，成功奪得總成績第一。

羽生結弦很喜歡小熊維尼玩偶，他形容小熊維尼呆呆的表情「既可愛又治癒」，正因為這樣，他的粉絲往往會在他比賽完畢後，把小熊維尼玩偶丟進賽場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 賽後發佈會上，小熊維尼的身影也不能少。（資料圖片）

但今年冬奧因為新冠肺炎疫情關係，禁止絶大部份觀察在現場觀賽，因此著名的「熊維尼雨」大概不會出現。

羽生結弦在日本國內和國外都有很多粉絲，但他往往被外界形容是十分神秘的人物，他沒有社交網絡帳號，也很少接受媒體訪問。