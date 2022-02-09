羽生結弦：挑戰冬奧花滑三連冠的維尼熊超級粉絲
日本花樣滑冰選手羽生結弦於周二（2月8日）正式在北京冬季奧運會亮相，挑戰冬奧3連霸。如果成功，他將會成為近一世紀以來，首名連續三次在冬季奧運會花樣滑冰項目取得金牌的運動員。
他早前抵達北京時，獲得不少粉絲迎接。他出席北京冬奧期間，不會入住奧運選手村，而是入住一家而日本奧委會安排的專屬飯店，派駐了40多名日本的醫療、防護和其他支援人員。
2014年索契冬奧和2018年平昌冬奧，羽生結弦均在單人花樣滑冰都取得金牌。他去年11月在東京參加NHK滑冰大賽練習時受傷，被迫退賽，之後在12月的日本花樣滑冰錦標賽復出。最後，日本奧委會確定，他將會代表日本出戰北京冬奧。
如果羽生結弦成功在這次冬奧奪金，將會成為1920年代瑞典運動員格賴夫斯奈斯（Gillis Grafstrom） 後，首名取得三塊奧運單人花樣滑冰金牌的運動員。
四周半跳
羽生結弦這次冬奧的其中一個最大的關注點，在於他能否成功完成四周半跳。冬季奧運花樣滑冰歷史上，從來沒有選手成功完成過這個高難度動作。
羽生結弦在去年的日本全國花樣滑冰錦標賽中，曾經嘗試完成這個動作，最終失敗，改成三周跳雙腳著地。
他在冬奧比賽前夕接受傳媒訪問時說，目前的感覺很好，目標是挑戰比賽歷史上首次的四周半跳，雖然練習期間沒有成功，但他強調那是「無論如何都想實現的目標」。
他最大的競爭對手，將會是代表美國的陳巍。陳巍先後在2018、2019和2021年的世界花樣滑冰錦標賽個人項目取得金牌，又在平昌冬奧的花式滑冰團體賽為美國取得銀牌。
陳巍至今未在奧運會拿下過金牌，但他在上周五（2月4 日）的花式滑冰團體賽男子單人短曲項目中，成功完成兩次四周跳，取得全場最高的111.71分。這與羽生結弦2020年四大洲花樣滑冰錦標賽創下的紀錄，只差0.11分。
「熊維尼雨」
羽生結弦今年27歲，他從小患有氣喘，令他做運動時的持久力往往不及其他人，但他過去透過自己努力一直不讓氣喘成為借口。
他在2004年首次在日本國內新手大賽B組取得金牌，到2008年首次參加由國際滑冰聯盟舉辦的賽事，到2012年首次代表日本參加世界花樣滑冰錦標賽，在自由滑冰項目取得第二，男子單人短曲項目取得第七。
他之後又參加2013年的世界花樣滑冰錦標賽，總成績排名第七，到2014年再次參賽，成功奪得總成績第一。
羽生結弦很喜歡小熊維尼玩偶，他形容小熊維尼呆呆的表情「既可愛又治癒」，正因為這樣，他的粉絲往往會在他比賽完畢後，把小熊維尼玩偶丟進賽場。
但今年冬奧因為新冠肺炎疫情關係，禁止絶大部份觀察在現場觀賽，因此著名的「熊維尼雨」大概不會出現。
羽生結弦在日本國內和國外都有很多粉絲，但他往往被外界形容是十分神秘的人物，他沒有社交網絡帳號，也很少接受媒體訪問。
他的教練布萊恩奧瑟（Brian Orser ）形容，他的粉絲是支持他的動力，又說他希望讓粉絲知道自己是最棒的運動員。