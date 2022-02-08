谷愛凌：中美博弈背景下的北京冬奧自由式滑雪女將

鄧波兒（Boer Deng）、安娜瑪麗亞·西利奇（Anamaria Silic）

BBC記者，發自華盛頓

59 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 18歲的谷愛凌在參加北京冬奧之前已經贏得過八個滑雪國際賽事冠軍。

周一（2月7日），自由式滑雪世界冠軍谷愛凌（Ailing Eileen Gu）在女子大跳台預賽中完成了自己的冬奧首秀，在周二的決賽中更為中國代表團奪下這個項目金牌。但是即使在此之前，她也已經是在中國家喻戶曉的「雪上公主」。

在美國出生的少女谷愛凌是無可爭議的天才滑雪選手。現年18歲的她已經贏得過八項國際滑雪賽事冠軍，包括在2020年洛桑冬季青奧會上奪得大跳台項目金牌，以及去年美國科羅拉多州亞斯本的冬季極限運動會上贏得三枚獎牌。

她在北京冬奧已經奪下一金，而據數據分析公司尼爾森（Nielsen Gracenote）的預測，她將在本屆冬奧奪得三枚獎牌。

但是關於她，最熱烈和具爭議性的討論，並不是關於她在北京登上領獎台的機會有多大。

作為舊金山（三藩市）當地人，她在加利福尼亞州太浩湖（Lake Tahoe）的天然雪坡上學會滑雪，而她現在在冬奧會上則是代表中國，而不是美國出戰——作出這一決定時，正值是中美關係的一個敏感時期，不可避免地將谷愛凌擺到了全球地緣政治和身份代表的辯論語境之中。

而雖然她一直對關於她的身份、國籍和政治觀點等問題避而不談，但這些辯論似乎很難消失。

她是美國人還是中國人？在一個兩國關係充滿張力的世界裏，有可能兩者兼任嗎？

「沒有人能否認我是美國人——或中國人」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周一（2月7日），自由式滑雪世界冠軍谷愛凌（Ailing Eileen Gu）在女子大跳台預賽中完成了自己的冬奧首秀，在周二的決賽中更為中國代表團奪下這個項目金牌。

谷愛凌在2018年開始她的滑雪競技生涯時，她是作為美國人參賽的，但是在之後那年，她就在國際滑雪聯合會（International Ski Federation）轉換了代表身份。

在宣佈這一決定時，有一個美國人父親和第一代中國移民母親的谷愛凌說，她想要「在北京這個我母親出生的地方舉辦的冬奧會上，有機會幫助啟發數以百萬計的年輕人」。

外界對於她父親的身份知之甚少，而谷愛凌用的也是母親的姓氏。

雖然她在2019年就轉入了中國籍，但是冬奧會的首秀再次將她置於聚光燈之下。

圖像來源，Getty Images

企業贊助商紅牛（Red Bull）曾宣佈她放棄美國護照以代表中國出賽，但是在被美國一家報紙追問之後又刪去了這一句話。自此，有關谷愛凌國籍狀況就充滿各種猜測。

中國不承認雙重國籍，而谷愛凌一直拒絶公開她的國籍狀況。

去年接受《南華早報》（South China Morning Post）訪問時，她說：「我這個外形和說話的方式，是完全的美國人。沒有人能否認我是美國人。當我去中國的時候，沒有人能否認我是中國人，因為我中文流利，對這裏的文化也很熟悉，也完全認同中國人的身份。」

她沒有回應BBC的採訪請求。

中國駐紐約總領事館向BBC表示，谷愛凌肯定須經過歸化入籍或者在中國得到永久居留權，才能代表中國隊參賽。

在2020年，中國司法部擴大了外國人取得永久居留權的規定，讓那些在體育、科學、文化和其他領域得到國際認可的人士將符合資格。這項擴展似乎對谷愛凌適用。

中國駐紐約總領事館表示，谷愛凌和另外四名運動員都經過了相關程序，取得代表中國參加2022年冬奧會的資格。

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但是無論對於她的正式文件是如何表述，她都面對著一些尖銳的問題，作為一個生於美國的運動員，過著一個西方國家少女的生活，但是卻代表著一個政府面臨侵犯人權和鎮壓民主等廣泛批評的國家。

谷愛凌過去曾表達過對「Black Lives Matter（黑人的命也是命）」運動的支持，也為抗議美國的反亞裔暴力而發聲，但是在新疆維吾爾族人被大規模拘禁和香港民主抗爭者被捕等議題上，她保持著沉默。

「沒有必要去分化，」她向《紐約時報》網站表示。在包括美國在內的好幾個國家都以外交抵制北京冬奧來抗議北京的人權紀錄的背景下，這是一個近乎不可能的艱難取態。

但是在中國，她卻受到了官方媒體的歡迎。被捧為「天才滑雪少女」和「雪上公主」的她已經推出了好幾部政府電視台的紀錄片，也通過知名品牌做模特代言而展現了她的商業潛力，還憑著斯坦福大學（Stanford University）的錄取資格展現了她的高智商。

她的商業合約包括中國銀行、中國移動和零售平台京東。

而谷愛凌和她的團隊清楚知道，他們必須放輕腳步。

在拒絶《經濟學人》（The Economist）的訪問邀請時，她的美國經紀人湯姆·亞普斯（Tom Yaps）向該雜誌表示：「如果（谷愛凌）參與的文章當中有兩段話是批評中國和人權的，那就會對她在那裏有影響。只要有一件事，那整個生涯就會遭到破壞。」